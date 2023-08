LIVESTREAM WK atletiek: Bolingo stoot overtuigend door op de 400 meter, hoe presteren de andere Belgen?

clock 09:36 09 uur 36. Bolingo naar de halve finales! Bolingo wordt knap tweede na de Poolse Natalia Kaczmarek en stoot zo rechtstreeks door naar de halve finales. In een toptijd bovendien, met 50"29 blijft ze maar één tiende boven haar nationaal record. Bolingo duikt naar de finish en komt daarna ten val. Hopelijk heeft ze zich daarbij niet geblesseerd. . Bolingo naar de halve finales! Bolingo wordt knap tweede na de Poolse Natalia Kaczmarek en stoot zo rechtstreeks door naar de halve finales. In een toptijd bovendien, met 50"29 blijft ze maar één tiende boven haar nationaal record.



Bolingo duikt naar de finish en komt daarna ten val. Hopelijk heeft ze zich daarbij niet geblesseerd.

clock 09:34 09 uur 34. Bolt Bolingo naar de halve finales? Cynthia Bolingo mag de spits afbijten op de 400 meter, zij komt meteen in actie in de eerste reeks. Helena Ponette loopt pas in de vijfde reeks. Een plek bij de eerste drie geeft rechtstreeks toegang tot de halve finales. Daarnaast worden ook de zes verliezende tijden opgevist. Marileidy Paulino is de topfavoriete op dit nummer. De atlete uit de Dominicaanse Republiek moest zowel op de Spelen in Tokio als op het WK in Eugene vrede nemen met zilver. Ze werd toen telkens geklopt door Shaunae Miller-Uibo, maar die staat op dit WK pas op haar eerste grote wedstrijd sinds ze eind april beviel van haar zoon Maicel. . Bolt Bolingo naar de halve finales? Cynthia Bolingo mag de spits afbijten op de 400 meter, zij komt meteen in actie in de eerste reeks. Helena Ponette loopt pas in de vijfde reeks. Een plek bij de eerste drie geeft rechtstreeks toegang tot de halve finales. Daarnaast worden ook de zes verliezende tijden opgevist. Marileidy Paulino is de topfavoriete op dit nummer. De atlete uit de Dominicaanse Republiek moest zowel op de Spelen in Tokio als op het WK in Eugene vrede nemen met zilver. Ze werd toen telkens geklopt door Shaunae Miller-Uibo, maar die staat op dit WK pas op haar eerste grote wedstrijd sinds ze eind april beviel van haar zoon Maicel.

clock 09:28 09 uur 28. De toppers ontgoochelen voorlopig niet in het discuswerpen. Ook Valarie Allman verzekert zich van een plek in de finale. Met 67,14 meter doet ze nog beter dan Perkovic. . De toppers ontgoochelen voorlopig niet in het discuswerpen. Ook Valarie Allman verzekert zich van een plek in de finale. Met 67,14 meter doet ze nog beter dan Perkovic.

clock 09:15 09 uur 15.

clock 09:11 09 uur 11. Perkovic pakt meteen uit. Sandra Perkovic laat er geen gras over groeien, de Kroatische pakt meteen uit met een worp van 65,62 meter. Een seizoensbeste en goed voor een plaats in de finale. . Perkovic pakt meteen uit Sandra Perkovic laat er geen gras over groeien, de Kroatische pakt meteen uit met een worp van 65,62 meter. Een seizoensbeste en goed voor een plaats in de finale.

clock 09:08 09 uur 08. Kan Feng bevestigen in het discuswerpen? Vandaag wordt de strijd geopend voor een plek in de finale van het discuswerpen bij de vrouwen. Niet tweevoudig wereld- en olympisch kampioene Sandra Perkovic of regerende olympisch kampioene Valarie Allman, maar de Chinese Feng Bin pakte vorig jaar op het WK in Eugene verrassend goud in het discuswerpen. Feng liet dit jaar al zien dat dat geen toevalstreffer was en dus zullen Perkovic en Allman er wellicht opnieuw hun handen vol mee hebben. Een finaleticket pakken mag voor geen van de drie een probleem zijn. Een worp van 64 meter volstaat. . Kan Feng bevestigen in het discuswerpen? Vandaag wordt de strijd geopend voor een plek in de finale van het discuswerpen bij de vrouwen. Niet tweevoudig wereld- en olympisch kampioene Sandra Perkovic of regerende olympisch kampioene Valarie Allman, maar de Chinese Feng Bin pakte vorig jaar op het WK in Eugene verrassend goud in het discuswerpen.



Feng liet dit jaar al zien dat dat geen toevalstreffer was en dus zullen Perkovic en Allman er wellicht opnieuw hun handen vol mee hebben. Een finaleticket pakken mag voor geen van de drie een probleem zijn. Een worp van 64 meter volstaat.

clock 09:06 09 uur 06. WK atletiek Kan Noor Vidts op de 2e dag van de zevenkamp nog oprukken richting de medailles?

clock 09:04 09 uur 04. Belgen in actie. Noor Vidts werkt vandaag haar tweede dag van de zevenkamp af. Om 9.50 uur moet ze aan de bak in het verspringen, om 12 uur staat het speerwerpen op het menu. Vanavond om 18 uur valt dan het doek. U hoeft er niks van te missen in onze afzonderlijke liveblog over de zevenkamp. Net voordat Vidts haar eerste sprong maakt, komen Cynthia Bolingo en Helena Ponette om 9.35 uur in actie in de reeksen van de 400 meter. Om 10.25u proberen Alexander Doom en Dylan Borlée zich op hun beurt te plaatsen voor de halve finales van de 400 meter. Thomas Carmoy gaat vanaf 10.35u op zoek naar een finaleplaats in het hoogspringen. Julien Watrin probeert om 11.25u door de reeksen van de 400 meter horden te raken. De laatste Belgen in actie tijdens deze ochtendsessie zijn Rani Rosius en Delphine Nkansa in de reeksen van de 100 meter. . Belgen in actie Noor Vidts werkt vandaag haar tweede dag van de zevenkamp af. Om 9.50 uur moet ze aan de bak in het verspringen, om 12 uur staat het speerwerpen op het menu. Vanavond om 18 uur valt dan het doek. U hoeft er niks van te missen in onze afzonderlijke liveblog over de zevenkamp.



Net voordat Vidts haar eerste sprong maakt, komen Cynthia Bolingo en Helena Ponette om 9.35 uur in actie in de reeksen van de 400 meter. Om 10.25u proberen Alexander Doom en Dylan Borlée zich op hun beurt te plaatsen voor de halve finales van de 400 meter.



Thomas Carmoy gaat vanaf 10.35u op zoek naar een finaleplaats in het hoogspringen. Julien Watrin probeert om 11.25u door de reeksen van de 400 meter horden te raken.



De laatste Belgen in actie tijdens deze ochtendsessie zijn Rani Rosius en Delphine Nkansa in de reeksen van de 100 meter.

clock 08:55 08 uur 55. Opnieuw Spaans goud in het snelwandelen. Bij de mannen ging het goud op de 20 kilometer snelwandelen gisteren naar Alvaro Martin en vandaag was het ook bij de vrouwen Spanje boven. Maria Perez won voor de Australische Jemima Montag, de Italiaanse Antonella Palmisano pakte het brons. Kimberly Garcia, de titelverdedigster uit Peru, viel net naast het podium. . Opnieuw Spaans goud in het snelwandelen Bij de mannen ging het goud op de 20 kilometer snelwandelen gisteren naar Alvaro Martin en vandaag was het ook bij de vrouwen Spanje boven. Maria Perez won voor de Australische Jemima Montag, de Italiaanse Antonella Palmisano pakte het brons. Kimberly Garcia, de titelverdedigster uit Peru, viel net naast het podium.

clock 20-08-2023 20-08-2023.

clock 11:59 11 uur 59. Rosius maakt WK-debuut: "Heel snelle piste". Ook op dag 2 komen weer heel wat Belgen in actie op Boedapest, onder wie Rani Rosius. De sprintbom maakt op de 100 meter haar WK-debuut in openlucht. Maar door een hamstringblessure begin deze zomer tast Rosius wat in het duister over haar niveau. "Ik heb geen idee waar ik sta", is Rosius eerlijk. "Op training loop ik niet de tijden van op een wedstrijd, dus het voelt een beetje vreemd." Rosius wil er wel het maximale uit halen. "Ik zal aan 110 procent lopen. We zullen zien wat dat geeft. Ik heb wel al ondervonden dat het een heel snelle piste is." . Rosius maakt WK-debuut: "Heel snelle piste" Ook op dag 2 komen weer heel wat Belgen in actie op Boedapest, onder wie Rani Rosius. De sprintbom maakt op de 100 meter haar WK-debuut in openlucht. Maar door een hamstringblessure begin deze zomer tast Rosius wat in het duister over haar niveau.



"Ik heb geen idee waar ik sta", is Rosius eerlijk. "Op training loop ik niet de tijden van op een wedstrijd, dus het voelt een beetje vreemd."



Rosius wil er wel het maximale uit halen. "Ik zal aan 110 procent lopen. We zullen zien wat dat geeft. Ik heb wel al ondervonden dat het een heel snelle piste is."

clock 11:32 11 uur 32. Rani Rosius (100 m): "Na 2 maanden zonder wedstrijden weet ik niet helemaal waar ik sta". Rani Rosius (100 m): "Na 2 maanden zonder wedstrijden weet ik niet helemaal waar ik sta"

clock 11:28 11 uur 28. Isaac Kimeli (10.000 m): "Ik ben net op tijd in vorm geraakt". Isaac Kimeli (10.000 m): "Ik ben net op tijd in vorm geraakt"

clock 11:27 11 uur 27. Cynthia Bolingo (400 m): "Op een kampioenschap is alles mogelijk". Cynthia Bolingo (400 m): "Op een kampioenschap is alles mogelijk"

clock 11:27 11 uur 27. Alexander Doom (400 m): "Het is mogelijk om door de reeksen te geraken". Alexander Doom (400 m): "Het is mogelijk om door de reeksen te geraken"

clock 11:26 11 uur 26. Hoogspringer Thomas Carmoy: "Het doel is de finale halen". Hoogspringer Thomas Carmoy: "Het doel is de finale halen"