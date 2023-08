LIVESTREAM WK atletiek: Bolingo, Doom én Borlée stoten overtuigend door op de 400 meter, Watrin doet hetzelfde op 400 meter horden

clock 13:05 13 uur 05. Geen finale voor Carmoy. Het is voorbij voor Carmoy. Shelby McEwen gaat bij zijn derde poging wél over 2,28 meter en springt zo naar de 7e plek in Groep A. Carmoy is daardoor nu 13e in de tussenstand als je de uitslagen combineert van Groep A en Groep B. De gemiste pogingen komen hem uiteindelijk duur te staan. . Geen finale voor Carmoy Het is voorbij voor Carmoy. Shelby McEwen gaat bij zijn derde poging wél over 2,28 meter en springt zo naar de 7e plek in Groep A. Carmoy is daardoor nu 13e in de tussenstand als je de uitslagen combineert van Groep A en Groep B. De gemiste pogingen komen hem uiteindelijk duur te staan.

clock 13:00 13 uur . Carmoy blijft steken op 2,25 meter. Laatste poging voor Carmoy op 2,28 meter, maar ook nu raakt hij er niet over. Hij blijft dus steken op 2,25 meter. Afwachten of dat voldoende is voor een plek in de finale. Hij staat nu op een gedeelde 12e plaats.

clock 12:55 12 uur 55. Halve finales voor Rosius! Shelly-Ann Fraser-Pryce is ook meteen op de afspraak. De Jamaicaanse wint de laatste reeks van de 100 meter in 11"01. Kambundji en Hobbs gaan mee naar de halve finales. Bazolo is vierde in 11"29 en zo is het helemaal zeker: Rosius stoot met de beste verliezende tijden ook door naar de halve finales.



Bazolo is vierde in 11"29 en zo is het helemaal zeker: Rosius stoot met de beste verliezende tijden ook door naar de halve finales.

clock 12:53 12 uur 53. Carmoy mag blijven dromen. Thomas Carmoy faalt bij zijn eerste poging op 2,28 meter. Geen ramp, hij ligt nog steeds op koers voor een plek in de finale van het hoogspringen.

clock 12:52 12 uur 52. We moeten ons weinig zorgen maken, met nog een reeks te gaan. Het staat zo goed als vast dat Rosius naar de halve finales zal gaan. David Naert. We moeten ons weinig zorgen maken, met nog een reeks te gaan. Het staat zo goed als vast dat Rosius naar de halve finales zal gaan. David Naert

clock 12:49 12 uur 49. Rosius blijft in de running. Marie-Josée Ta Lou pakt de winst op de voorlaatste reeks in 11"08. Forbes en Takacs gaan mee naar de halve finales. De Luxemburgse Van Der Weken is vierde in 11"38, trager dus dan Rosius. Die blijft zo op koers voor de halve finales.



De Luxemburgse Van Der Weken is vierde in 11"38, trager dus dan Rosius. Die blijft zo op koers voor de halve finales.







clock 12:45 12 uur 45. Richardson wint de vijfde reeks. Lansiquot laat zich niet uit haar lood slaan en wordt zowaar nog derde, al staat ze in de uitslag wel gediskwalificeerd. De winst is voor Sha'Carri Richardson in 10"92. Ook Morrison en Dosso gaan door naar de halve finales.

clock 12:43 12 uur 43. Commotie na valse start. Vreemde situatie in de vijfde reeks van de 100 meter. Imani Lansiquot is te snel weg, maar de jury komt er niet snel uit. Ook de Poolse Tsimanouskaya was te rap vertrokken. Lansiquot krijgt uiteindelijk de rode kaart, maar mag na protest toch onder voorbehoud starten.

clock 12:32 12 uur 32. Jackson stoot door. Shericka Jackson pakt overtuigend de winst in de vierde reeks van de 400 meter. De Jamaicaanse wint in 11"06, voor Ahye en Lückenkemper. Chukwuma is vierde in 11"24 en dat is trager dan de verliezende tijd van Rosius.



Chukwuma is vierde in 11"24 en dat is trager dan de verliezende tijd van Rosius.

clock 12:26 12 uur 26. Rosius maakt indruk. Straffe prestatie van Rani Rosius in de derde reeks van de 100 meter. Door een hamstringblessure kende ze allesbehalve een goede aanloop naar dit WK, maar ze snelt gewoon naar de vierde plek in 11"18. Daarmee duikt ze twee honderdste seconde onder haar persoonlijk record. De Poolse Ewa Swoboda wint de reeks in 10"98, voor Davis en Seedo. Rosius mag plaatsnemen in de hot seats, zij heeft voorlopig de beste verliezende tijd.



De Poolse Ewa Swoboda wint de reeks in 10"98, voor Davis en Seedo. Rosius mag plaatsnemen in de hot seats, zij heeft voorlopig de beste verliezende tijd.

clock 12:25 12 uur 25. Ik wist dat ik dicht bij mijn record moest zitten, ik ben blij dat dat gelukt is. De uitvoering was niet perfect, hier en daar moet het nog beter en dan kan ik sneller gaan in de halve finales. Julien Watrin. Ik wist dat ik dicht bij mijn record moest zitten, ik ben blij dat dat gelukt is. De uitvoering was niet perfect, hier en daar moet het nog beter en dan kan ik sneller gaan in de halve finales. Julien Watrin

clock 12:17 12 uur 17. Brown troeft Asher -Smith af. Brittany Brown wint de tweede reeks op de 100 meter in 11"01. De Amerikaanse is nipt sneller dan Asher-Smith. Ook Bestué gaat rechtstreeks door.

clock 12:13 12 uur 13. Carmoy vlot over 2,25 meter. Thomas Carmoy is voorlopig uitstekend bezig in de kwalificaties van het hoogspringen. De lat ligt intussen op 2,25 meter en daar gaat hij bij zijn eerste poging vlot over. 2,30 meter of een plek bij de top 12 levert een rechtstreeks ticket voor de finale op

clock 12:11 12 uur 11. Vijfde plaats voor Nkansa. Nkansa wordt vijfde in de eerste reeks in 11"40, de halve finales zijn zoals verwacht nog te hoog gegrepen voor de Europese beloftenkampioene op de 200 meter. De winst is voor Julien Alfred uit Saint Lucia in 10"99. Ook Neita en Bass gaan rechtstreeks door.

clock 12:04 12 uur 04. Kunnen Rosius en Nkansa verrassen? Op de 100 meter bij de vrouwen staan Rani Rosius en Delphine Nkansa voor een loodzware klus om door te stoten naar de halve finales. Daarvoor moeten ze in hun reeks in de top drie eindigen of doorstoten met de drie beste verliezende tijden. Nkansa loopt meteen in reeks 1, Rosius in reeks 3. Boeiend wordt ook om te zien wat levende legende Shelly-Ann Fraser-Pryce, goed voor 10 (!) keer WK-goud presteert. De Jamaicaanse begon door een knieblessure pas vorige maand aan haar seizoen. . Kunnen Rosius en Nkansa verrassen? Op de 100 meter bij de vrouwen staan Rani Rosius en Delphine Nkansa voor een loodzware klus om door te stoten naar de halve finales. Daarvoor moeten ze in hun reeks in de top drie eindigen of doorstoten met de drie beste verliezende tijden. Nkansa loopt meteen in reeks 1, Rosius in reeks 3. Boeiend wordt ook om te zien wat levende legende Shelly-Ann Fraser-Pryce, goed voor 10 (!) keer WK-goud presteert. De Jamaicaanse begon door een knieblessure pas vorige maand aan haar seizoen.