LIVESTREAM WK atletiek: Bolingo, Doom én Borlée stoten overtuigend door op de 400 meter, hoe presteren de andere Belgen?

clock 11:38 11 uur 38. Meesterlijke McMaster. Kyron McMaster zet de tweede reeks van de 400 meter horden naar zijn hand. De atleet uit de Britse Maagdeneilanden wint in 48"47. Mägi, Bassitt en Mukhobe zijn de andere verwachte namen die zich plaatsen voor de halve finales. . Meesterlijke McMaster Kyron McMaster zet de tweede reeks van de 400 meter horden naar zijn hand. De atleet uit de Britse Maagdeneilanden wint in 48"47. Mägi, Bassitt en Mukhobe zijn de andere verwachte namen die zich plaatsen voor de halve finales.

clock 11:35 11 uur 35. Borlée: "Ik ga alles geven in de halve finales". Borlée: "Ik ga alles geven in de halve finales"

clock 11:34 11 uur 34. Het was heel stresserend tijdens het wachten. Ik voelde me goed, alleen het slot moet ik nog wat bijstellen. Deze chrono is hoopgevend, het is mijn derde tijd ooit. Ik ga alles geven in de halve finales en dan zien we wel wat eruit voortkomt. Dylan Borlée. Het was heel stresserend tijdens het wachten. Ik voelde me goed, alleen het slot moet ik nog wat bijstellen. Deze chrono is hoopgevend, het is mijn derde tijd ooit. Ik ga alles geven in de halve finales en dan zien we wel wat eruit voortkomt. Dylan Borlée

clock 11:27 11 uur 27. Wereldkampioen Dos Santos klaart de klus. Alison dos Santos stoot probleemloos door naar de halve finales op de 400 meter horden. De titelverdediger wint de eerste reeks in 48"12. Ook Vaillant, Bonvin en Xie hebben hun ticket voor de halve finales op zak. . Wereldkampioen Dos Santos klaart de klus Alison dos Santos stoot probleemloos door naar de halve finales op de 400 meter horden. De titelverdediger wint de eerste reeks in 48"12. Ook Vaillant, Bonvin en Xie hebben hun ticket voor de halve finales op zak.

clock 11:26 11 uur 26. Kan Watrin doorstoten? Tijd voor de reeksen van de 400 meter horden, waar Julien Watrin in de vierde reeks van start gaat. Voor een plek in de halve finales moet hij bij de top vier in zijn reeks eindigen of als één van de vier verliezende tijden doorstoten. De finale halen mag geen probleem zijn voor Karsten Warholm. De Noorse wonderboy is op de 400 meter horden regerend olympisch kampioen, heeft al twee wereldtitels op zak én is ook wereldrecordhouder. Warholm heeft wel wat recht te zetten na het WK in Eugene vorig jaar, toen hij na het nodige blessureleed pas zevende werd. . Kan Watrin doorstoten? Tijd voor de reeksen van de 400 meter horden, waar Julien Watrin in de vierde reeks van start gaat. Voor een plek in de halve finales moet hij bij de top vier in zijn reeks eindigen of als één van de vier verliezende tijden doorstoten.



De finale halen mag geen probleem zijn voor Karsten Warholm. De Noorse wonderboy is op de 400 meter horden regerend olympisch kampioen, heeft al twee wereldtitels op zak én is ook wereldrecordhouder. Warholm heeft wel wat recht te zetten na het WK in Eugene vorig jaar, toen hij na het nodige blessureleed pas zevende werd.

clock 11:25 11 uur 25. Doom: "Heel tevreden met rechtstreeks ticket voor Parijs". Doom: "Heel tevreden met rechtstreeks ticket voor Parijs"

clock 11:21 11 uur 21. Dit doet enorm veel deugd. Ik ben heel tevreden met een rechtstreeks ticket voor de Spelen in Parijs. 45 seconden is een magische grens. Ik ben nu derde op de ranglijst na Kevin en Jonathan. Dit is een mooie opsteker. Nu is het goed recupereren en dan zien wat er mogelijk is in de halve finales. Alexander Doom. Dit doet enorm veel deugd. Ik ben heel tevreden met een rechtstreeks ticket voor de Spelen in Parijs. 45 seconden is een magische grens. Ik ben nu derde op de ranglijst na Kevin en Jonathan. Dit is een mooie opsteker. Nu is het goed recupereren en dan zien wat er mogelijk is in de halve finales. Alexander Doom

clock 11:10 11 uur 10. Doom duikt onder de magische grens van 45 seconden. Doom duikt onder de magische grens van 45 seconden

clock 11:09 11 uur 09. Borlée stoot ook door! Nog meer goed nieuws! Ook Dylan Borlée mag aantreden in de halve finales van de 400 meter. Hij stoot door met de zesde verliezende tijd. . Borlée stoot ook door! Nog meer goed nieuws! Ook Dylan Borlée mag aantreden in de halve finales van de 400 meter. Hij stoot door met de zesde verliezende tijd.

clock 11:07 11 uur 07. Doom naar de halve finales! Alexander Doom snelt met een indrukwekkende race naar de halve finales! Hij duikt met een persoonlijk record van 44"92 onder de 45 seconden en wordt daarmee knap tweede. Bovendien haalt hij ook de limiet voor de Olympische Spelen in Parijs. Bayapo Ndori wint de laatste reeks in 44"92. Ook Barnes stoot als derde door. . Doom naar de halve finales! Alexander Doom snelt met een indrukwekkende race naar de halve finales! Hij duikt met een persoonlijk record van 44"92 onder de 45 seconden en wordt daarmee knap tweede. Bovendien haalt hij ook de limiet voor de Olympische Spelen in Parijs. Bayapo Ndori wint de laatste reeks in 44"92. Ook Barnes stoot als derde door.

clock 11:02 11 uur 02. Geeft trainerswissel Carmoy vleugels? In het hoogspringen zijn ze intussen bezig aan de kwalificatie voor de finale, mét Thomas Carmoy. Die kende een allesbehalve ideale aanloop naar dit WK. De samenwerking met zijn vaste Marc Muryn liep onlangs spaak, maar Carmoy haalde op de valreep nog Roger Lespagnard, jarenlang de coach van meerkampster Nafi Thiam, binnen. . Geeft trainerswissel Carmoy vleugels? In het hoogspringen zijn ze intussen bezig aan de kwalificatie voor de finale, mét Thomas Carmoy. Die kende een allesbehalve ideale aanloop naar dit WK. De samenwerking met zijn vaste Marc Muryn liep onlangs spaak, maar Carmoy haalde op de valreep nog Roger Lespagnard, jarenlang de coach van meerkampster Nafi Thiam, binnen.

clock 10:59 10 uur 59. Borlée blijft in de running. Antonio Watson wint de voorlaatste reeks van de 400 meter in 44"77. De Jamaicaan troeft Hall en Nakajima af. Lythe Pillat is vierde, maar in een tragere tijd dan Dylan Borlée. Die mag dus blijven hopen in de hot seats. Nog één reeks te gaan. . Borlée blijft in de running Antonio Watson wint de voorlaatste reeks van de 400 meter in 44"77. De Jamaicaan troeft Hall en Nakajima af. Lythe Pillat is vierde, maar in een tragere tijd dan Dylan Borlée. Die mag dus blijven hopen in de hot seats. Nog één reeks te gaan.

clock 10:48 10 uur 48. Bang afwachten voor Borlée. Spannende finish in de vierde reeks. Kirani James wint wel in 44"91, voor Sato en Bailey is het knokken om nog net een ticket voor de halve finales te pakken. Dylan Borlée moet intussen bang afwachten. Hij zit voorlopig nog net bij de beste verliezende tijden, maar er komen nog twee reeksen aan. . Bang afwachten voor Borlée Spannende finish in de vierde reeks. Kirani James wint wel in 44"91, voor Sato en Bailey is het knokken om nog net een ticket voor de halve finales te pakken. Dylan Borlée moet intussen bang afwachten. Hij zit voorlopig nog net bij de beste verliezende tijden, maar er komen nog twee reeksen aan.



clock 10:40 10 uur 40. Dylan Borlée wordt vierde in zijn reeks van de 400 meter. Dylan Borlée wordt vierde in zijn reeks van de 400 meter

clock 10:38 10 uur 38. Vierde plaats voor Borlée. Dylan Borlée grijpt net naast een ticket voor de halve finales op de 400 meter. Hij wordt vierde in 45"24 en moet dus hopen dat hij doorstoot via de verliezende tijden. De winst is voor Havard Bentdal Ingvaldsen in 44"39, een Noors record. Ook Norwood en Richards stoten door. . Vierde plaats voor Borlée Dylan Borlée grijpt net naast een ticket voor de halve finales op de 400 meter. Hij wordt vierde in 45"24 en moet dus hopen dat hij doorstoot via de verliezende tijden. De winst is voor Havard Bentdal Ingvaldsen in 44"39, een Noors record. Ook Norwood en Richards stoten door.

clock 10:35 10 uur 35. Wereldrecordhouder Wayde van Niekerk pakt de winst in de tweede reeks van de 400 meter. De Zuid-Afrikaan wint in 44"57. Hudson-Smith en Bonevacia gaan als tweede en derde ook door naar de halve finales. . Wereldrecordhouder Wayde van Niekerk pakt de winst in de tweede reeks van de 400 meter. De Zuid-Afrikaan wint in 44"57. Hudson-Smith en Bonevacia gaan als tweede en derde ook door naar de halve finales.

clock 10:30 10 uur 30. Ponette: "Jammer dat ik het verpest in de laatste 50 meter". Ponette: "Jammer dat ik het verpest in de laatste 50 meter"

clock 10:29 10 uur 29. Ik ben een beetje ontgoocheld, maar ook wel trots. Het was niet makkelijk vanuit baan negen. Ik wist dat ik hard moest vertrekken, het is jammer dat ik het verpest in de laatste 50 meter. Er was verzuring, ik heb geprobeerd om te vechten, maar het ging niet meer. Helena Ponette. Ik ben een beetje ontgoocheld, maar ook wel trots. Het was niet makkelijk vanuit baan negen. Ik wist dat ik hard moest vertrekken, het is jammer dat ik het verpest in de laatste 50 meter. Er was verzuring, ik heb geprobeerd om te vechten, maar het ging niet meer. Helena Ponette

clock 10:27 10 uur 27. Gardiner demonstreert. Gardiner demonstreert in de eerste reeks van de 400 meter. De atleet uit de Bahamas wint met overschot in 44"65. Sentaro is tweede en tot groot jolijt van de toeschouwers stoot ook thuisloper Molnar door naar de halve finales. . Gardiner demonstreert Gardiner demonstreert in de eerste reeks van de 400 meter. De atleet uit de Bahamas wint met overschot in 44"65. Sentaro is tweede en tot groot jolijt van de toeschouwers stoot ook thuisloper Molnar door naar de halve finales.