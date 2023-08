LIVESTREAM WK atletiek: Belgisch record voor Bolingo op de 400 meter, Claes naar de halve finales op de 400 meter horden

clock 21:23 21 uur 23. Klaver met een straat voorsprong. Lieke Klaver is duidelijk te sterk voor de concurrentie. De Nederlandse wint de tweede halve finale van de 400 meter in 49"87. De Amerikaanse Talitha Diggs moet hard zwoegen, maar stoot als tweede ook door in 50"86. Roxana Gomez is derde in 51"07. Goed nieuws voor Bolingo dus, die duidelijk sneller was. . Klaver met een straat voorsprong Lieke Klaver is duidelijk te sterk voor de concurrentie. De Nederlandse wint de tweede halve finale van de 400 meter in 49"87. De Amerikaanse Talitha Diggs moet hard zwoegen, maar stoot als tweede ook door in 50"86. Roxana Gomez is derde in 51"07. Goed nieuws voor Bolingo dus, die duidelijk sneller was.

clock 21:18 21 uur 18. Goud voor Zango. Na brons in Doha en zilver in Eugene is het in Boedapest wél raak voor Hugues Fabrice Zango. Hij pakt de wereldtitel in het hink-stap-springen met een sprong van 17,64 meter. Het zilver is voor Lautaro Martinez met 17,41 meter, het brons voor Cristian Napoles met 17,41 meter.

clock 21:14 21 uur 14. Belgisch record voor Bolingo! Wat een schitterende race van Cynthia Bolingo! Ze snelt naar de derde plaats in 49"96 en is daarmee de eerste Belgische vrouw die onder de 50 seconden duikt op de 400 meter. Het is nog afwachten of die tijd haar ook een plek in de finale oplevert. Marileidy Paulino is alvast zeker geplaatst met winst in 49"54.Ook Rhasidat Adeleke stoot door.



Het is nog afwachten of die tijd haar ook een plek in de finale oplevert. Marileidy Paulino is alvast zeker geplaatst met winst in 49"54.Ook Rhasidat Adeleke stoot door.

clock 21:11 21 uur 11. Cynthia Bolingo kan zich net niet rechtstreeks kwalificeren, maar loopt wel toptijd.

clock 21:10 21 uur 10. Raakt Bolingo in de finale? Cynthia Bolingo kwam gisteren als eerste Belg in actie in het National Athletics Centre, vanavond is ze de laatste landgenoot op de piste in Boedapest in de halve finales van de 400 meter. Bolingo loopt in de eerste reeks, voor een finaleplaats moet ze in de top twee eindigen. Ook de twee beste verliezende tijden stoten door. Gisteren zette Bolingo een toptijd neer: 50"29, slechts één tiende boven haar Belgische record. Doet ze nu beter?



Bolingo loopt in de eerste reeks, voor een finaleplaats moet ze in de top twee eindigen. Ook de twee beste verliezende tijden stoten door.



Gisteren zette Bolingo een toptijd neer: 50"29, slechts één tiende boven haar Belgische record. Doet ze nu beter?

clock 21:07 21 uur 07. Zango grijpt de macht. Hugues Fabrice Zango is de nieuwe leider in de finale van het hink-stap-springen. De Burkinees sprong 17,64 meter ver. Plaats twee en drie zijn voor Cuba. Martinez sprong 17,41 meter, Napoles net iets minder ver met 17,41 meter.

clock 21:06 21 uur 06. Rani Rosius: "Ik kan niet anders dan tevreden zijn".

clock 21:00 21 uur . Ik heb een dubbel gevoel. Het ging wat moeizaam op training en daardoor was ik wat onzeker geworden. Maar ik heb alles gegeven en denk dat ik goed gesprongen heb. Ik wou 4,50 meter halen. Het is wel jammer dat dat niet gelukt is. Elien Vekemans.

clock 20:55 20 uur 55. Rosius kan niet doorstoten naar de finale op de 100 meter.

clock 20:54 20 uur 54. Alfred pakt de winst. Alfred laat zich niet uit haar lood slaan en pakt na de valse start gewoon de winst in 10"92. Ook de Amerikaanse Brittany Brown gaat door naar de finale. Rosius wordt voorlaatste in 11"20, net boven haar persoonlijk record van 11"18 dat ze gisteren liep. Dina Asher-Smith strandt op de derde plaats in deze halve finale, maar stoot door met de beste verliezende tijden. Dat geldt ook voor Sha'Carri Richardson.



Dina Asher-Smith strandt op de derde plaats in deze halve finale, maar stoot door met de beste verliezende tijden. Dat geldt ook voor Sha'Carri Richardson.

clock 20:53 20 uur 53. Julien Alfred uit Saint-Lucia reageerde iets te snel. De jury houdt het bij een waarschuwing.

clock 20:52 20 uur 52. Valse start. Een valse start. Bang afwachten wie te snel weg was.

clock 20:49 20 uur 49. Gaat Rosius nog sneller? Het is aan Rani Rosius, zijn mag aantreden in de derde en laatste halve finale. Een finalestek is te hoog gegrepen. Kan ze wel haar persoonlijk record scherper stellen?

clock 20:45 20 uur 45. Richardson naar de hot seats. Shericka Jackson wint de tweede halve finale van de 100 meter in 10"79. Marie-Josée Ta Lou gaat als tweede ook door naar de finale. Sha'Carri Richardson, één van de topfavorietes, is traag weg en wordt pas derde, maar de Amerikaanse gaat voorlopig wel door met de snelste verliezende tijd.

clock 20:40 20 uur 40. Martinez leidt in het hink-stap-springen. In de finale van het hink-stap-springen leidt Lautaro Martinez voorlopig de dans. De Cubaan sprong 17,41 meter ver. Hugues Fabrice Zango is tweede met 17,37 meter. Yaming Zhu ligt op koers voor brons met 17,12 meter. Jaydon Hibbert zit niet meer in de wedstrijd, hij moest geblesseerd afhaken.

clock 20:39 20 uur 39. Dit was een indrukwekkende race. Ze laat het op het einde wat lopen en loopt toch verder weg. Ik denk dat we iets spectaculairs gaan zien in de finale. Eline Berings.

clock 20:36 20 uur 36. Fraser-Pryce staat er weer. De kleurrijke Shelly-Ann Fraser Pryce lost de verwachtingen in en zet de eerste halve finale van de 100 meter naar haar hand. De Jamaicaanse wint relatief makkelijk in 10"89. Weer een stapje dichter bij een zesde wereldtitel. Ook de Amerikaanse Tamari Davis mag naar de finale.

clock 20:33 20 uur 33. Stelt Rosius haar PR nog wat scherper? Met de halve finales van de 100 meter bij de vrouwen krijgen we al een voorproefje van de apotheose van deze derde WK-dag. Straks om 21.50 u is de finale het slotnummer van deze avondsessie. In de derde en laatste finale mag ook Rani Rosius zich in de debatten mengen. Ze verraste gisteren zichzelf in de reeksen met een persoonlijk record van 11"18. Goed voor de beste verliezende tijd en een plek in de halve finales.

clock 20:29 20 uur 29. Finale discuswerpen. Geen Philip Milanov in de finale van het discuswerpen. Hij werd zaterdag in de kwalificaties pas 19e. Regerend wereldkampioen Kristjan Ceh is wel van de partij. Hij mag zich een hevige strijd verwachten met onder meer olympisch kampioen Daniel Stahl en Europees kampioen Mykolas Alekna.