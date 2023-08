LIVESTREAM: Kijk naar avondsessie WK atletiek, met Ben Broeders en de Belgische 4x400m-teams

clock 19:39 19 uur 39. De Tornados staan klaar. De Belgian Tornados staan klaar voor hun reeks op de 4x400 meter. De volgorde is nog licht gewijzigd. Julien Watrin begint, daarna volgen Dylan Borlée, Robin Vanderbemden en Alexander Doom. . De Tornados staan klaar De Belgian Tornados staan klaar voor hun reeks op de 4x400 meter. De volgorde is nog licht gewijzigd. Julien Watrin begint, daarna volgen Dylan Borlée, Robin Vanderbemden en Alexander Doom.

clock 19:38 19 uur 38. Broeders bij eerste sprong over 5,75 meter.

clock 19:37 19 uur 37. Broeders over 5,75 meter. Ben Broeders is intussen bij zijn eerste poging over 5,75 meter gegaan. Daarmee blijft hij maar één centimeter onder zijn seizoensbeste. Zijn Belgisch record is 5,85 meter. Dat is de hoogte waarop de lat straks komt te liggen.

clock 19:34 19 uur 34. Amerikanen net sneller dan India. De VS en het verrassende India vechten een verbeten duel uit voor de winst in de eerste reeks van de 4x400 meter. De Amerikanen halen het in 2'58"47. Groot-Brittannië is derde, Botswana vierde. Zij moeten duimen voor de beste verliezende tijden.



Groot-Brittannië is derde, Botswana vierde. Zij moeten duimen voor de beste verliezende tijden.

clock 19:30 19 uur 30. Chase Ealey dolt met camera in de call room: "Er is geen audio, toch?".

clock 19:27 19 uur 27. Halen de Belgian Tornados de finale? Belangrijk moment voor de Belgian Tornados, want de reeksen van de 4x400 meter komen eraan. Het Belgische team met Dylan Borlée, Robin Vanderbemden, Julien Watrin en Alexander Doom komt in de tweede reeks in actie, in baan vier. Ze nemen het op tegen Jamaica, Nederland, Italië, Frankrijk, Sri Lanka, Kenia en Duitsland. De top drie en de snelste twee verliezende tijden plaatsen zich voor de finale. Vorig jaar grepen de Tornados met een vierde plaats net naast het WK-podium in Eugene. Het goud ging toen naar de VS. Jamaica pakte het zilver, Japan het brons.



Ze nemen het op tegen Jamaica, Nederland, Italië, Frankrijk, Sri Lanka, Kenia en Duitsland. De top drie en de snelste twee verliezende tijden plaatsen zich voor de finale. Vorig jaar grepen de Tornados met een vierde plaats net naast het WK-podium in Eugene. Het goud ging toen naar de VS. Jamaica pakte het zilver, Japan het brons.

clock 19:24 19 uur 24. Zet Duplantis dominantie voort? Mondo Duplantis is uiteraard de grote favoriet voor goud in deze finale van het polsstokspringen. Hij was de beste op de Olympische Spelen in Tokio en veroverde vorige zomer in Eugene ook zijn eerste wereldtitel. Bovendien met een wereldrecord van 6,21 meter. Het zilver ging vorig jaar in Eugene naar de Amerikaan Chris Nilsen, het brons was voor de Filipijn Ernest John Obiena.



Het zilver ging vorig jaar in Eugene naar de Amerikaan Chris Nilsen, het brons was voor de Filipijn Ernest John Obiena.

clock 19:20 19 uur 20. Tweede keer goede keer voor Broeders: hij gaat over 5,55 meter.

clock 19:19 19 uur 19. Broeders gaat over 5,55 meter. Ook bij Broeders gaat het goed bij zijn tweede poging. Een kleine aanpassing volstaat om vlot over 5,55 meter te gaan.

clock 19:17 19 uur 17. McWhorter en Marschall gaan erover na hun foutje bij de eerste poging. Volgt Broeders dat voorbeeld?

clock 19:16 19 uur 16. Slechts drie atleten zijn niet over 5,55 meter geraakt: McWhorter, Marschall en dus ook Broeders.

clock 19:16 19 uur 16. Ben Broeders bij eerste sprong niet over 5,55 meter.

clock 19:15 19 uur 15. Broeders faalt bij eerste poging. Oei, dat is geen goed begin voor Ben Broeders op 5,55 meter. Hij haalt veel hoogte, maar raakt de lat bij het neerkomen.

clock 19:14 19 uur 14. Kan Broeders ontgoochelingen doorspoelen? Ben Broeders komt dadelijk als voorlaatste een eerste keer in actie op de aanvangshoogte van 5,55 meter. Broeders kon op de voorbije kampioenschappen de hoge verwachtingen niet inlossen. Vorige zomer werd hij op het WK in Eugene elfde en voorlaatste in de finale, een maand later sneuvelde hij op het EK in München verrassend in de kwalificaties. Ook dit jaar ontgoochelde hij met een achtste plaats op het EK indoor in Istanbul.



Broeders kon op de voorbije kampioenschappen de hoge verwachtingen niet inlossen. Vorige zomer werd hij op het WK in Eugene elfde en voorlaatste in de finale, een maand later sneuvelde hij op het EK in München verrassend in de kwalificaties.



Ook dit jaar ontgoochelde hij met een achtste plaats op het EK indoor in Istanbul.

clock 19:07 19 uur 07. Derde WK-finale op rij voor Broeders. Ben Broeders staat voor de derde keer op rij in de finale van het polsstokspringen. In 2019 werd hij in Doha 12e en laatste, vorige zomer werd het een ontgoochelende 11e plaats. Broeders plaatste zich afgelopen woensdag als elfde van de dertien finalisten.Hij ging vlot over 5,55 meter en 5,70 meter. Op 5,75 meter ging het pas bij zijn derde poging goed.



Broeders plaatste zich afgelopen woensdag als elfde van de dertien finalisten.Hij ging vlot over 5,55 meter en 5,70 meter. Op 5,75 meter ging het pas bij zijn derde poging goed.

clock 19:06 19 uur 06. Zeven finales. De avondsessie is stevig gevuld, met onder meer zeven finales. Daarbij twee kampnummers: het polsstokspringen bij de mannen en het kogelstoten bij de vrouwen. Daarna volgen nog twee loopfinales op de 800 meter (m) en 5.000 meter (v). Uiteraard is er ook de ontknoping in de tienkamp met naast het speerwerpen ook de 1.500 meter. De avond wordt afgesloten met de finales op de 4x100 meter.



Daarna volgen nog twee loopfinales op de 800 meter (m) en 5.000 meter (v). Uiteraard is er ook de ontknoping in de tienkamp met naast het speerwerpen ook de 1.500 meter.



De avond wordt afgesloten met de finales op de 4x100 meter.

clock 19:05 19 uur 05. Belgen in actie. Op de voorlaatste dag van het WK atletiek in Boedapest komen nog flink wat Belgen in actie. Hanne Verbruggen liep vanochtend al de marathon, ze werd 39e in 2u37'15". Vanavond gaat Ben Broeders om 19.05 u aan de slag in de finale van het polsstokspringen. De Belgische aflossingsploegen lopen de reeksen van de 4x400 meter. De Belgian Tornados gaan om 19.42 u op zoek naar een finaleticket, de Belgian Cheetahs hebben hetzelfde doel om 20.07 u.



Vanavond gaat Ben Broeders om 19.05 u aan de slag in de finale van het polsstokspringen.



De Belgische aflossingsploegen lopen de reeksen van de 4x400 meter. De Belgian Tornados gaan om 19.42 u op zoek naar een finaleticket, de Belgian Cheetahs hebben hetzelfde doel om 20.07 u.

clock 18:28 18 uur 28. Livestream vanaf 19 uur. De avondsessie in Boedapest gaat straks om 19 uur van start. U kunt alles van bij de start volgen in onze livestream. Tv-kijkers kunnen vanaf 19.30 uur ook afstemmen op Canvas.