LIVESTREAM: Kan Hanne Verbruggen ondanks bilblessure toch iets tonen op de marathon?

clock 08:18 08 uur 18. Opgave Chelimo. Rose Chelimo houdt het voor bekeken. De Keniaanse die voor Bahrein loopt, pakte in 2017 nog goud op het WK in Londen. Twee jaar later in Doha werd ze tweede. . Opgave Chelimo Rose Chelimo houdt het voor bekeken. De Keniaanse die voor Bahrein loopt, pakte in 2017 nog goud op het WK in Londen. Twee jaar later in Doha werd ze tweede.

clock 08:15 08 uur 15. Verbruggen in 50e positie. We zijn halfweg de wedstrijd. De Amerikaanse Keira D'Amato voert de kopgroep aan in 1u14'29". In haar zog onder meer Salpeter, Matsuda, Gemechu en Wanjiru, die dit jaar de beste was in de marathon van Tokio. Hanne Verbruggen heeft de halve marathon afgewerkt in 1u16'36". Daarmee is ze 50e. . Verbruggen in 50e positie We zijn halfweg de wedstrijd. De Amerikaanse Keira D'Amato voert de kopgroep aan in 1u14'29". In haar zog onder meer Salpeter, Matsuda, Gemechu en Wanjiru, die dit jaar de beste was in de marathon van Tokio.



clock 08:14 08 uur 14. Rebecca Cheptegei komt ook aan het 20 km-punt als eerste van de kopgroep door, in 1u10'35". . Rebecca Cheptegei komt ook aan het 20 km-punt als eerste van de kopgroep door, in 1u10'35".

clock 07:56 07 uur 56. Cheptegei op kop. Na 15 kilometer heeft een elitegroepje zich afgescheiden, met daarbij ook titelverdedigster Gotytom Grebeslase. Cheptegei is als eerste doorgekomen in 52'56". Hanne Verbruggen volgt als 45e op ongeveer een minuut van de kopgroep, ze liep de eerste 15 kilometer in 53'52". . Cheptegei op kop Na 15 kilometer heeft een elitegroepje zich afgescheiden, met daarbij ook titelverdedigster Gotytom Grebeslase. Cheptegei is als eerste doorgekomen in 52'56". Hanne Verbruggen volgt als 45e op ongeveer een minuut van de kopgroep, ze liep de eerste 15 kilometer in 53'52".

clock 07:39 07 uur 39. Verbruggen op 45e positie. In de marathon zijn ze intussen 10 kilometer ver. Het tempo is met een ruk de hoogte ingegaan. De Amerikaanse Susanna Sullivan loopt samen met de Japanse Rika Kaseda een eindje voor de groep der favorieten. Hanne Verbruggen heeft moeten lossen uit die kopgroep. Zij kwam na 10 kilometer door als 45e in 35"52. . Verbruggen op 45e positie In de marathon zijn ze intussen 10 kilometer ver. Het tempo is met een ruk de hoogte ingegaan. De Amerikaanse Susanna Sullivan loopt samen met de Japanse Rika Kaseda een eindje voor de groep der favorieten.



clock 07:36 07 uur 36. Belgian Tornados. Ook de Belgian Tornados komen vanavond in actie in de reeksen van de 4x400 meter. Normaal gezien zullen Dylan Borlée, Robin Vanderbemden, Julien Watrin en Alexander Doom het Belgische kwartet vormen. De Tornados lopen om 19.42 u in de tweede reeks, in baan vier. . Belgian Tornados Ook de Belgian Tornados komen vanavond in actie in de reeksen van de 4x400 meter. Normaal gezien zullen Dylan Borlée, Robin Vanderbemden, Julien Watrin en Alexander Doom het Belgische kwartet vormen. De Tornados lopen om 19.42 u in de tweede reeks, in baan vier.

clock 07:35 07 uur 35. WK atletiek Licht geblesseerde Cynthia Bolingo past uit voorzorg voor kwalificaties met Belgian Cheetahs

clock 07:34 07 uur 34. Belgian Cheetahs zonder Bolingo. Vanavond lopen de Belgian Cheetahs in de reeksen van de 4x400 meter. Cynthia Bolingo zal geen deel uitmaken van de Belgische aflossingsploeg. Bolingo, die op dit WK op de 400 meter bijzonder knap vijfde werd, heeft last van haar rechterkuit en laat uit voorzorg verstek gaan voor de reeksen. De Belgian Cheetahs lopen om 20.07 u in de tweede reeks, in baan vijf. De finale staat morgen op het menu. . Belgian Cheetahs zonder Bolingo Vanavond lopen de Belgian Cheetahs in de reeksen van de 4x400 meter. Cynthia Bolingo zal geen deel uitmaken van de Belgische aflossingsploeg.



clock 07:19 07 uur 19. Gotytom Gebreslase was vorig jaar de beste op het WK in Eugene. De Ethiopische zit na 5 kilometer nog steeds goed in de grote groep, net als Hanne Verbruggen. . Gotytom Gebreslase was vorig jaar de beste op het WK in Eugene. De Ethiopische zit na 5 kilometer nog steeds goed in de grote groep, net als Hanne Verbruggen.

clock 07:13 07 uur 13. Knappe achtste plaats in München. Vorige zomer overtrof Hanne Verbruggen nog alle verwachtingen op het EK in München. Ze werd toen na een sterke wedstrijd knap achtste in 2u29’44”. Dit jaar ging ze op de marathon van Sevilla nog iets sneller in 2u26’32". Haar beste marathon ooit en goed voor een WK-ticket. . Knappe achtste plaats in München Vorige zomer overtrof Hanne Verbruggen nog alle verwachtingen op het EK in München. Ze werd toen na een sterke wedstrijd knap achtste in 2u29’44”.



clock 07:01 07 uur 01. Bijgestelde ambities voor Verbruggen. Voor Verbruggen wordt het mogelijk een bijzonder lastige marathon, want de atlete sukkelt al een hele tijd met een bilblessure. Daardoor liep haar voorbereiding ook niet zoals gepland. Toch wou de atlete niet passen voor dit WK. "Het is een probleem met de bilspier en er is compensatie geweest met het andere been. Volgens de artsen is het pijnlijk, maar er is geen risico dat het erger word.” “Dit is het WK. Vorig jaar heb ik Eugene overgeslagen voor het EK in München. Dit is een uitgelezen mogelijkheid." . Bijgestelde ambities voor Verbruggen Voor Verbruggen wordt het mogelijk een bijzonder lastige marathon, want de atlete sukkelt al een hele tijd met een bilblessure. Daardoor liep haar voorbereiding ook niet zoals gepland.



