LIVESTREAM: Geen finale voor de Tornados op de 4x400 meter, doen de Cheetahs beter?

clock 20:11 20 uur 11. Wat een prestatie van Ponette! Ze houdt stand op de derde plaats en brengt de Cheetahs naar de finale!

clock 20:10 20 uur 10. De VS en Groot-Brittannië lopen op kop. Claes brengt de Belgen weer naar de derde plek. Het is nu aan Ponette!

clock 20:10 20 uur 10. Vervaet verspeelt nog een plaatsje in de laatste rechte lijn, Claes begint eraan als vierde.

clock 20:09 20 uur 09. Sterke actie van Vervaet. Ze brengt de Cheetahs in derde positie.

clock 20:08 20 uur 08. Naomi Van den Broeck geeft het stokje als zesde door aan Imke Vervaet. Groot-Brittannië loopt aan de leiding.

clock 20:06 20 uur 06. Spanning stijgt voor de Cheetahs. Het is aan de Cheetahs nu, na de ontgoocheling voor de Tornados. Brengen Van den Broeck, Vervaet, Claes en Ponette het Belgische team in de finale van de 4x400 meter?

clock 20:04 20 uur 04. Misser voor Broeders op 5,85 meter. Voor Broeders is 5,85 meter voorlopig te hoog gegrepen. Hij faalt bij zijn eerste poging.

clock 20:03 20 uur 03. Geen problemen voor Duplantis. Twee atleten zijn al over 5,85 meter gegaan in de finale van het polsstokspringen. Uiteraard Mondo Duplantis en daarnaast ook de Australiër Kurtis Marschall.

clock 19:59 19 uur 59. Nederland naar de finale. Femke Bol moet nog flink knokken om Kaczmarek af te houden, maar ze houdt wel stand en brengt Nederland naar de finale. Jamaica wint de reeks in 3'22"74, Canada gaat als tweede ook door.

clock 19:58 19 uur 58. Nederland begint in derde positie aan de laatste ronde in de eerste reeks. Het is nu aan Bol. Die moet knokken tegen Kaczmarek van Polen.

clock 19:53 19 uur 53. Doen de Cheetahs beter dan de Tornados? Na de Belgian Tornados is het aan de Belgian Cheetahs in de reeksen van de 4x400 meter. Zonder Cynthia Bolingo, zij laat uit voorzorg verstek gaan door een kuitblessure. Ook Camille Laus blijft aan de kant. Carole Bam kiest voor Naomi Van den Broeck, Imke Vervaet, Hanne Claes en Helena Ponette. België loopt in de tweede reeks, in baan 5. De Cheetahs krijgen Cuba, Hongarije, Groot-Brittannië, Italië, Ierland, de Verenigde Staten, Botswana en Zwitserland naast zich. Ook hier stoten de top drie en de snelste twee verliezende tijden door naar de finale De Cheetahs eindigden eerder al op de vijfde plaats op het WK in Doha in 2019. Vorig jaar werden ze in Eugene zesde, telkens zonder Bolingo.



clock 19:50 19 uur 50. Toch wat verrast. Ik dacht dat een finale mogelijk moest zijn. Jammer. Eline Berings.

clock 19:49 19 uur 49. De Belgen worden in totaal uiteindelijk negende. Het zijn Nederland en Botswana die met de beste verliezende tijden doorstoten.

clock 19:47 19 uur 47. De Tornados niet naar de finale. Alexander Doom perst er alles uit in de laatste rechte lijn, maar hij komt net te kort voor de vierde plaats. De Tornados stranden net na Nederland op de vijfde plaats en de tijd van 3'00"33 is te traag om alsnog door te stoten met de beste verliezende tijden. Jamaica wint de reeks in 2'59"89. Frankrijk stoot mee door naar de finale.



clock 19:46 19 uur 46. Jamaica loopt ruim op kop, gevolgd door Kenia. België is nog steeds zesde, dat is onvoldoende voor de finale. Het is nu aan Alexander Doom.

clock 19:45 19 uur 45. Borlée kan België op de zesde plaats houden. Hoe presteert Vanderbemden?

clock 19:44 19 uur 44. De Belgen zijn op twee na laatste na de eerste ronde van Watrin. Kan Borlée opschuiven?

clock 19:39 19 uur 39. De Tornados staan klaar. De Belgian Tornados staan klaar voor hun reeks op de 4x400 meter. De volgorde is nog licht gewijzigd. Julien Watrin begint, daarna volgen Dylan Borlée, Robin Vanderbemden en Alexander Doom.