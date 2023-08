LIVESTREAM: Belgische aflossingsploeg stoot overtuigend door naar de finale van de 4x400 meter gemengd

clock 12:53 12 uur 53. Geen finale voor Awotunde in het kogelstoten. Toch één grote verrassing in de kwalificaties van het kogelstoten. Josh Awotunde, de Amerikaan die op het vorige WK nog brons pakte, is er niet in geslaagd om zich te plaatsen voor de finale. . Geen finale voor Awotunde in het kogelstoten Toch één grote verrassing in de kwalificaties van het kogelstoten. Josh Awotunde, de Amerikaan die op het vorige WK nog brons pakte, is er niet in geslaagd om zich te plaatsen voor de finale.

clock 12:51 12 uur 51. Imke Vervaet: "Met minder dan een finale waren we niet tevreden geweest". Imke Vervaet: "Met minder dan een finale waren we niet tevreden geweest"

clock 12:51 12 uur 51. Camille Laus: "Heel tevreden, we hebben een mooie tijd gelopen". Camille Laus: "Heel tevreden, we hebben een mooie tijd gelopen"

clock 12:44 12 uur 44. Wale wint eerste reeks 3.000 meter steeple. De Ethiopiër Getnet Wale wint de eerste reeks van de 3.000 meter steeple in 8'19"99. Ook Desgagnés, Koech, Arce en Aoki stoten rechtstreeks door naar de finale. Geen verliezende tijden op dit nummer en dat zorgde meteen voor een spannende ontknoping. . Wale wint eerste reeks 3.000 meter steeple De Ethiopiër Getnet Wale wint de eerste reeks van de 3.000 meter steeple in 8'19"99. Ook Desgagnés, Koech, Arce en Aoki stoten rechtstreeks door naar de finale. Geen verliezende tijden op dit nummer en dat zorgde meteen voor een spannende ontknoping.

clock 12:40 12 uur 40. Ik ben heel tevreden. Het is heel motiverend dat we een mooie tijd gelopen hebben. In de aflossing is alles mogelijk, we moeten dromen voor de finale. Camille Laus na de 4x400 mixed relay. Ik ben heel tevreden. Het is heel motiverend dat we een mooie tijd gelopen hebben. In de aflossing is alles mogelijk, we moeten dromen voor de finale. Camille Laus na de 4x400 mixed relay

clock 12:30 12 uur 30. 3.000 meter steeple. De atleten maken zich klaar voor de reeksen van de 3.000 meter steeple. De finale wordt dinsdagavond afgewerkt en daarin wordt het ongetwijfeld uitkijken naar de prestatie van Lamecha Girma. De Ethiopiër verbeterde begin juni op de Diamond League van Parijs het wereldrecord dat de Qatarees Saif Saeed Shaheen in 2004 in Brussel liep. Girma was met 7’52”11 ruim anderhalve seconde sneller. Girma moest op de voorbije twee WK’s vrede nemen met zilver en ook op de Olympische Spelen van Tokio werd hij tweede. Soufiane El Bakkali was zowel op het laatste WK als op de Spelen te sterk en de Marokkaan zal ook nu de te kloppen man zijn. Girma kan voor een primeur zorgen, want nog nooit werd een Ethiopiër wereldkampioen op de 3.000 meter steeple. . 3.000 meter steeple De atleten maken zich klaar voor de reeksen van de 3.000 meter steeple. De finale wordt dinsdagavond afgewerkt en daarin wordt het ongetwijfeld uitkijken naar de prestatie van Lamecha Girma.



De Ethiopiër verbeterde begin juni op de Diamond League van Parijs het wereldrecord dat de Qatarees Saif Saeed Shaheen in 2004 in Brussel liep. Girma was met 7’52”11 ruim anderhalve seconde sneller.



Girma moest op de voorbije twee WK’s vrede nemen met zilver en ook op de Olympische Spelen van Tokio werd hij tweede. Soufiane El Bakkali was zowel op het laatste WK als op de Spelen te sterk en de Marokkaan zal ook nu de te kloppen man zijn.



Girma kan voor een primeur zorgen, want nog nooit werd een Ethiopiër wereldkampioen op de 3.000 meter steeple.

clock 12:25 12 uur 25. Poolse en Duitse atleten gaan onderuit in de 4x400 mixed relay. Poolse en Duitse atleten gaan onderuit in de 4x400 mixed relay

clock 12:23 12 uur 23. Nederland makkelijk naar de finale. De tweede reeks op de 4x400 meter mixed relay is een pak spannender dan de eerste, maar Nederland heeft alles steeds onder controle. Wereldtopper Femke Bol loodst haar land naar de winst in 3'12"12. Ook Frankrijk en Tsjechië plaatsen zich rechtstreeks voor de finale. . Nederland makkelijk naar de finale De tweede reeks op de 4x400 meter mixed relay is een pak spannender dan de eerste, maar Nederland heeft alles steeds onder controle. Wereldtopper Femke Bol loodst haar land naar de winst in 3'12"12. Ook Frankrijk en Tsjechië plaatsen zich rechtstreeks voor de finale.

clock 12:15 12 uur 15. Martin wandelt naar goud. Geen Japanse dominantie op de 20 kilometer snelwandelen zoals op het vorige WK. Het is de Spanjaard Alvaro Martin die de wereldtitel verovert, het zilver is voor de Zweed Perseus Karlström en het brons gaat naar de Braziliaan Caio Bonfim. . Martin wandelt naar goud Geen Japanse dominantie op de 20 kilometer snelwandelen zoals op het vorige WK. Het is de Spanjaard Alvaro Martin die de wereldtitel verovert, het zilver is voor de Zweed Perseus Karlström en het brons gaat naar de Braziliaan Caio Bonfim.

clock 12:11 12 uur 11. België naar de finale, hoewel het een B-ploeg was. Dat belooft, benieuwd wie we vanavond te zien krijgen in de finale. David Naert. België naar de finale, hoewel het een B-ploeg was. Dat belooft, benieuwd wie we vanavond te zien krijgen in de finale. David Naert

clock 12:10 12 uur 10. Laus stelt de finaleplaats veilig voor het Belgische team met de derde plaats. Laus stelt de finaleplaats veilig voor het Belgische team met de derde plaats

clock 12:09 12 uur 09. Laus klaart de klus. Laus blijft alles geven tot op het einde en stelt de finaleplaats veilig voor het Belgische team met de derde plaats in 3'11"81. De VS wint en mag samen met nummer twee Groot-Brittannië ook naar de finale. . Laus klaart de klus Laus blijft alles geven tot op het einde en stelt de finaleplaats veilig voor het Belgische team met de derde plaats in 3'11"81. De VS wint en mag samen met nummer twee Groot-Brittannië ook naar de finale.

clock 12:08 12 uur 08. België op koers voor de finale. Mabille houdt België perfect op koers voor de finale. Laus kan als derde de laatste ronde aanvatten. De Amerikanen lopen op kop, gevolgd door de Britten. . België op koers voor de finale Mabille houdt België perfect op koers voor de finale. Laus kan als derde de laatste ronde aanvatten. De Amerikanen lopen op kop, gevolgd door de Britten.

clock 12:07 12 uur 07. Vervaet geeft het stokje door als derde na een bijzonder sterke 400 meter. Florent Mabille neemt over. De top drie plaatst zich voor de finale. . Vervaet geeft het stokje door als derde na een bijzonder sterke 400 meter. Florent Mabille neemt over. De top drie plaatst zich voor de finale.

clock 12:07 12 uur 07. De Hongaren wisselen als eerste, België ligt in tweede positie. Kan Vervaet standhouden? . De Hongaren wisselen als eerste, België ligt in tweede positie. Kan Vervaet standhouden?

clock 12:05 12 uur 05. Robin Vanderbemden mag de spits afbijten voor België op de 4x400 meter mixed relay. Daarna volgen Imke Vervaet, Florent Mabille en Camille Laus. De Belgen zetten dus niet hun sterkste team in. Zo worden Alexander Doom en Cynthia Bolingo nog gespaard. . Robin Vanderbemden mag de spits afbijten voor België op de 4x400 meter mixed relay. Daarna volgen Imke Vervaet, Florent Mabille en Camille Laus.



De Belgen zetten dus niet hun sterkste team in. Zo worden Alexander Doom en Cynthia Bolingo nog gespaard.

clock 12:05 12 uur 05. 4x400 meter mixed relay . Tijd voor het eerste aflossingsnummer op dit WK met de reeksen van de 4x400 meter mixed relay. Dat nummer staat pas voor de derde keer op het programma van een WK atletiek. In 2019 kaapte de VS het goud weg, vorig jaarging de wereldtitel naar de Dominicaanse Republiek. Polen viel op beide WK’s naast het podium, maar pakte tussendoor op de Olympische Spelen in Tokio wel verrassend goud. Het wordt ook uitkijken naar de Nederlandse ploeg. Vorig jaar troefden de Nederlanders de Amerikanen af voor het zilver en met Femke Bol hebben ze sterk een wapen. België werd 4 jaar geleden op het WK in Doha zesde en deed op de Spelen in Tokio nog iets beter met de vijfde stek. De opwaartse trend werd vorig jaar in Eugene abrupt afgebroken toen het Belgische team zich niet kon plaatsen voor de finale. . 4x400 meter mixed relay Tijd voor het eerste aflossingsnummer op dit WK met de reeksen van de 4x400 meter mixed relay. Dat nummer staat pas voor de derde keer op het programma van een WK atletiek. In 2019 kaapte de VS het goud weg, vorig jaarging de wereldtitel naar de Dominicaanse Republiek.



Polen viel op beide WK’s naast het podium, maar pakte tussendoor op de Olympische Spelen in Tokio wel verrassend goud. Het wordt ook uitkijken naar de Nederlandse ploeg. Vorig jaar troefden de Nederlanders de Amerikanen af voor het zilver en met Femke Bol hebben ze sterk een wapen.



België werd 4 jaar geleden op het WK in Doha zesde en deed op de Spelen in Tokio nog iets beter met de vijfde stek. De opwaartse trend werd vorig jaar in Eugene abrupt afgebroken toen het Belgische team zich niet kon plaatsen voor de finale.

clock 11:46 11 uur 46. Kovacs meteen op de afspraak. Joe Kovacs is al zeker van zijn plekje in de finale van het kogelstoten. De Amerikaan, goed voor zilver op het vorige WK in Eugene, haalt bij zijn eerste poging meteen de kwalificatienorm. . Kovacs meteen op de afspraak Joe Kovacs is al zeker van zijn plekje in de finale van het kogelstoten. De Amerikaan, goed voor zilver op het vorige WK in Eugene, haalt bij zijn eerste poging meteen de kwalificatienorm.

clock 11:35 11 uur 35. WK atletiek LIVESTREAM zevenkamp: Noor Vidts is 5e na de 100 meter horden, Taliyah Brooks neemt de leiding