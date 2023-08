Kijk vanavond naar het WK atletiek met Rosius, Bolingo, Claes, Watrin en Vekemans

clock 10:58

10 uur 58. Belgen in actie. Op de derde dag van het WK proberen vier Belgen straks een finaleplaats te versieren. Elien Vekemans doet dat vanaf 18.40 u als eerste in het polsstokspringen. Om naar de finale te gaan is 4,65m of een plaats bij de top twaalf nodig. De 22-jarige Vekemans mikt vooral op dat laatste, haar persoonlijk record staat op 4,50m. Om 19.35 u staat Julien Watrin in baan drie voor de eerste van drie halve finales van de 400 meter horden. De top twee plaatst zich voor de finale en daarnaast worden twee atleten op basis van hun tijd opgevist. Dezelfde criteria gelden voor de halve finales van de 100 meter en die van de 400 meter vlak. Op de 100 meter sprint is het om 20.51 u aan Rani Rosius. Zij start in de derde halve finale in baan een. De finale sluit om 21.50 u het programma van de derde dag af. Om 21.12 u heeft Cynthia Bolingo in baan acht de Dominicaanse nummer een van de wereld Marileidy Paulino naast zich in de eerste halve finale van de 400 meter. Mocht ze de finale halen, komt ze daarvoor woensdagavond weer de piste op. Met Hanne Claes komt er vandaag nog een vijfde Belg in actie. Zij moet om 19.14 u in de vierde reeks van de 400 meter horden in de top vier finishen, of een van de vier snelste tijden daarbuiten lopen, om dinsdagavond voor de halve finales terug te mogen komen. .