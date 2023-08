Kijk naar WK atletiek vanaf 10.30 uur: Noor Vidts vroeg in actie, België mikt op finale 4x400 meter gemengd

clock 08:38 08 uur 38. Belgen op de 1e WK-dag. Op de openingsdag komen meteen flink wat Belgen inactie. Noor Vidts mag om 10.35 uur de spits afbijten op de 100 meter horden van de zevenkamp, om 11.45 uur moet ze aan de bak in het hoogspringen De Belgische gemengde aflossingsploeg loopt om 11.05 uur in de eerste reeks van de 4x400 meter mixed relay. Om 13.26 uur is het aan Elise Vanderelst in de reeksen van de 1.500 meter. Vanavond vanaf 19.11 uur knokken Ruben Verheyden, Ismaël Debjani en Jochem Vermeulen in de reeksen van de 1.500 meter. Op dat moment gaat Philip Milanov op zoek naar een finaleticket in het discuswerpen. Voor Noor Vidts staan om 19.05 uur het kogelstoten en om 20.30 uur de 200 meter nog op het menu. In een ideaal scenario sluit de gemengde aflossingsploeg de dag af in de finale van de 4x400 meter mixed relay om 21.49 uur. . Belgen op de 1e WK-dag Op de openingsdag komen meteen flink wat Belgen inactie.



Noor Vidts mag om 10.35 uur de spits afbijten op de 100 meter horden van de zevenkamp, om 11.45 uur moet ze aan de bak in het hoogspringen



De Belgische gemengde aflossingsploeg loopt om 11.05 uur in de eerste reeks van de 4x400 meter mixed relay. Om 13.26 uur is het aan Elise Vanderelst in de reeksen van de 1.500 meter.



Vanavond vanaf 19.11 uur knokken Ruben Verheyden, Ismaël Debjani en Jochem Vermeulen in de reeksen van de 1.500 meter. Op dat moment gaat Philip Milanov op zoek naar een finaleticket in het discuswerpen.



Voor Noor Vidts staan om 19.05 uur het kogelstoten en om 20.30 uur de 200 meter nog op het menu. In een ideaal scenario sluit de gemengde aflossingsploeg de dag af in de finale van de 4x400 meter mixed relay om 21.49 uur.





clock 08:36 08 uur 36. 20 km snelwandelen. Het WK atletiek begon normaal om 08.50 uur met de 20 kilometer snelwandelen voor mannen. Maar door de zware regenval is dat uitgesteld naar 10.50 uur. De Japanner Toshikazu Yamanishi mag dan op zoek gaan naar zijn 3e wereldtitel op een rij. Ook zijn landgenoot Koki Ikeda, die vorig jaar op het WK in Eugene op 7 seconden 2e werd, trekt zijn stapschoenen weer aan. Het Japanse duo mag weerwerk verwachten van Massimo Stano. De Italiaan troefde Ikeda en Yamanishi 2 jaar geleden in hun eigen land af op de Olympische Spelen. . 20 km snelwandelen Het WK atletiek begon normaal om 08.50 uur met de 20 kilometer snelwandelen voor mannen. Maar door de zware regenval is dat uitgesteld naar 10.50 uur.



De Japanner Toshikazu Yamanishi mag dan op zoek gaan naar zijn 3e wereldtitel op een rij. Ook zijn landgenoot Koki Ikeda, die vorig jaar op het WK in Eugene op 7 seconden 2e werd, trekt zijn stapschoenen weer aan.



Het Japanse duo mag weerwerk verwachten van Massimo Stano. De Italiaan troefde Ikeda en Yamanishi 2 jaar geleden in hun eigen land af op de Olympische Spelen.

clock 08:35 08 uur 35. Livestream. U hoeft op deze pagina geen moment van het WK atletiek te missen. We houden u op de hoogte met tekstupdates en vanaf 10.30 uur kan u de eerste WK-dag ook volgen op VRT 1, rond 12.55 uur moet u dan wel even zappen naar Canvas. Of u volgt gewoon alle actie hier op onze livestream. . Livestream U hoeft op deze pagina geen moment van het WK atletiek te missen.



We houden u op de hoogte met tekstupdates en vanaf 10.30 uur kan u de eerste WK-dag ook volgen op VRT 1, rond 12.55 uur moet u dan wel even zappen naar Canvas. Of u volgt gewoon alle actie hier op onze livestream.

clock 08:33 08 uur 33. Welkom! Amper een jaar na het WK atletiek in Eugene wordt de jacht op wereldtitels opnieuw geopend. Dit keer in Boedapest. Normaal wordt het WK om de twee jaar georganiseerd, in de oneven jaren. Maar omdat de Olympische Spelen in Tokio een jaar uitgesteld werden door het coronavirus, schoof ook het vorige WK een jaartje op. Vandaar dat we 2 jaar op een rij kunnen genieten van het WK atletiek. . Welkom! Amper een jaar na het WK atletiek in Eugene wordt de jacht op wereldtitels opnieuw geopend. Dit keer in Boedapest.



Normaal wordt het WK om de twee jaar georganiseerd, in de oneven jaren. Maar omdat de Olympische Spelen in Tokio een jaar uitgesteld werden door het coronavirus, schoof ook het vorige WK een jaartje op. Vandaar dat we 2 jaar op een rij kunnen genieten van het WK atletiek.

clock 19-08-2023 19-08-2023.

clock 15:46 15 uur 46. Jacques Borlée (4x400 gemengd): "Veel vertrouwen dat we finale lopen". Jacques Borlée (4x400 gemengd): "Veel vertrouwen dat we finale lopen"

clock 15:46 15 uur 46. Imke Vervaet (4x400 gemengd): "De finale moet het doel zijn". Imke Vervaet (4x400 gemengd): "De finale moet het doel zijn"

clock 15:45 15 uur 45. Helena Ponette (4x400 gemengd): "Heb afgelopen weken goed kunnen trainen". Helena Ponette (4x400 gemengd): "Heb afgelopen weken goed kunnen trainen"

clock 15:40 15 uur 40. "Gemengd aflossingsteam 4x400 zal finale lopen". Noor Vidts begint al om 10.35 uur aan de zevenkamp. Een halfuur na haar komt de gemengde aflossingsploeg in actie in de reeksen van de 4x400 meter, met onder anderen Dylan Borlée en Camille Laus. "We hebben er veel vertrouwen in dat we de finale zullen lopen", zegt Jacques Borlée, die samen met Carole Bam de gemengde Belgische ploeg dirigeert. "We willen hier met de aflossingsploeg ook veel ervaring opdoen voor de Spelen van Parijs van volgend jaar." . "Gemengd aflossingsteam 4x400 zal finale lopen" Noor Vidts begint al om 10.35 uur aan de zevenkamp. Een halfuur na haar komt de gemengde aflossingsploeg in actie in de reeksen van de 4x400 meter, met onder anderen Dylan Borlée en Camille Laus.



"We hebben er veel vertrouwen in dat we de finale zullen lopen", zegt Jacques Borlée, die samen met Carole Bam de gemengde Belgische ploeg dirigeert.



"We willen hier met de aflossingsploeg ook veel ervaring opdoen voor de Spelen van Parijs van volgend jaar."

clock 15:36 15 uur 36. Philip Milanov (discus): "Heb dit jaar meer vertrouwen in mezelf". Philip Milanov (discus): "Heb dit jaar meer vertrouwen in mezelf"

clock 15:22 15 uur 22. Ruben Verheyden (1.500 meter): "Sta hier met de focus en de rust die ik nodig heb". Ruben Verheyden (1.500 meter): "Sta hier met de focus en de rust die ik nodig heb"

clock 15:20 15 uur 20. WK atletiek Van Noor Vidts tot het jonge geweld: naar welke Belgen moeten we uitkijken op het WK atletiek?