Kan Noor Vidts op de 2e dag van de zevenkamp nog oprukken richting de medailles?

Noor Vidts heeft de eerste helft van de zevenkamp afgesloten op de 6e plaats. Vidts kon in de avondsessie met het kogelstoten en de 200 meter niet aan haar achterstand knabbelen. Integendeel, na een matige 200 meter wordt het geen evidente opdracht om zondag nog in de medailles te eindigen.

noor vidts in de zevenkamp uur discipline resultaat punten dag 1 11.35 uur 100m horden 13"33 1.075 ptn (5e) 12.47 uur hoogspringen 1,80m 978 ptn (7e) 19.05 uur kogelstoten 14,40m 821 ptn (5e) 20.30 uur 200m 24"23 959 ptn (7e) dag 2 9.50 uur verspringen 12.00 uur speerwerpen 18.00 uur 800 meter TOTAAL: 3.833 ptn (6e)

Dag 1: Vidts moet Amerikaanse dominantie ondergaan

Noor Vidts maakte een prima start op de 100 meter horden. Met een seizoensbeste van 13"33 pakte ze de winst in haar reeks. Daarmee bleef ze wel boven haar persoonlijk record van 13"17. Het leverde haar uiteindelijk de vijfde plek op na het eerste onderdeel. De Amerikaanse Taliyah Brooks zette de beste tijd neer met 12"78, haar landgenote en topfavoriete Anna Hall eindigde als tweede met 12"97. Chari Hawkins maakte de Amerikaanse dominantie compleet met de derde tijd in 13"04. In het hoogspringen slaagde Vidts er net niet in om haar persoonlijk record van 1,83 meter te evenaren. Op 1,74 meter liep het zelfs bijna mis en had Vidts drie pogingen nodig. Ze moest vrede nemen met 1,80 meter en werd daarmee uiteindelijk zevende. Sophie Weissenberg en Katarina Johnson-Thompson zetten met 1,86 meter de beste scores neer. In de tussenstand zakte Vidts naar de zesde plek. Anna Hall, die in het hoogspringen met 1,83 meter gedeeld derde werd, nam de leiding over van haar landgenote Brooks.

Matige tijd op afsluitende 200 meter

In de avondsessie slaagde Vidts er niet in om veel terrein goed te maken. In het kogelstoten leverde ze wel een goed resultaat af. Met een worp van 14,40 meter bleef ze maar 3 centimeter van haar persoonlijk record. In de tussenstand kwam Vidts ermee op de gedeelde vijfde plaats met Katarina Johnson-Thompson.

Op de afsluitende 200 meter kwam Vidts in actie op de traagste reeks. Ze won die met een straat voorsprong, maar wel in een matige 24"23. Daarmee zette ze uiteindelijk pas de zevende tijd neer.



Johnson-Thompson deed het een pak beter. Zij won de laatste reeks in 23"48 en sprong in de algemene stand zo naar de tweede plaats, op 93 punten van Anna Hall. De Britse wereldkampioene van 2019 is duidelijk weer helemaal op topniveau na heel wat blessureleed.

Vidts sloot de eerste dag als zesde af met 3.833 punten. Het podium halen wordt een moeilijke klus. De achterstand op huidig nummer drie Chari Hawkins is al 67 punten.

Tussenstand (4/7) 1. Anna Hall (VS) 3.998 punten 2. Katarina Johnson-Thompson (GBr) 3.905 punten 3. Chari Hawkins (VS) 3.900 punten 4. Taliyah Brooks (VS) 3.888 punten 5. Sophie Weissenberg (Dui) 3.877 punten 6. Noor Vidts 3.833 punten

"Ik heb geen flauw idee waar ik sta"

"Ik ben redelijk tevreden", vertelde Vidts na 4 van de 7 disciplines. "Het is een beetje jammer dat ik telkens in de traagste reeks word gezet aangezien ik nog geen prestaties heb neergezet." "Het is moeilijk om tegen jezelf te lopen, maar ik mag tevreden zijn. Zeker over het kogelstoten. Dat was goed na 2 matige pogingen." Vidts staat 6e, maar dat interesseert haar niet. Meer nog, ze is zelfs niet op de hoogte. "Ik heb geen flauw idee waar ik sta en je hoeft het me ook niet te zeggen", lachte ze naar onze reporter in Boedapest.