Eva van Agt naar het ziekenhuis afgevoerd na akelige val: "Ze was bij bewustzijn"

In haar 2e Tour de France Femmes was Eva van Agt erop gebrand om zich te tonen. In de 2e etappe was ze met 2 landgenoten ontsnapt, op weg naar de voet van de laatste beklimming. Maar toen liep het mis.



Een plotse plensbui had de afdaling spekglad gemaakt. Her en der gingen vrouwen onderuit. Ook in de kopgroep kon Van Agt zich niet rechtop houden. Ze belandde op een akelige manier in de vangrail.



Beelden om je hart bij vast te houden, maar Jumbo-Visma liet snel weten dat het ergste niet gevreesd hoeft te worden. "We waren gelukkig snel bij Eva", zegt race coach Carmen Small.

"Ze was op dat moment bij bewustzijn. Eva is met een ambulance, onder begeleiding van onze ploegarts en een ploegleider, naar het ziekenhuis gebracht. Daar zal ze verder onderzocht worden.”

De 26-jarige Eva van Agt is de kleindochter van de voormalige Nederlandse premier Dries van Agt, die zelf ook bekend stond als een groot wielerliefhebber.

Met Fien Delbaere verloren we ook een eerste Belgische. De renster van Israel-Premier Tech moest ziek afstappen.