Tom Boonen ziet "een hele grote toekomst" voor Jordi Meeus: "Hij heeft een mooie leercurve doorgemaakt in de Tour"

"Qua timing was het gewoon niet perfect vandaag. Mathieu ging te snel van kop af en het was te vroeg om te gaan voor Jasper.”

"Als je ziet vanwaar hij nog komt. Hij had een klein gelukje dat er even een opstopping was voordat de sprint moest beginnen. Op dat moment konden de renners van achteraan de aansluiting maken om mee te sprinten. Maar hij heeft een prachtige machtsprint gedaan en oververdiend gewonnen."

Tom Boonen was speciaal afgezakt naar Parijs om aan tafel te schuiven voor de laatste aflevering van Vive le Vélo. Hij had alleen maar lof voor de sprintzege van Jordi Meeus .

"Er is pittig gesprint en Meeus heeft daarin zijn weg gevonden"

"Je moet altijd blijven proberen, want er komen altijd mogelijkheden. Op een dag lukt het wel en dan wordt vaak ook de klik in je hoofd gemaakt. Nadien herhaalt het zich vaak makkelijker.”

“Dat is die wortel die ze voor je neus houden. Je weet dat het heel waarschijnlijk niet zal lukken, maar je hoopt op dat waterkansje. Je blijft iedere keer sprinten, soms tegen beter weten in."

“Hij heeft een heel mooie leercurve doorgemaakt. Er is pittig gesprint in deze Tour en hij heeft daarin zijn weg gevonden. Als je dan meteen in je eerste Tour op de Champs-Elysées kan winnen, dan is het leerproces voldoende geweest.”

“Ik denk dat Jordi een heel grote toekomst zal hebben", zegt Boonen. "Op die manier binnenkomen laat zien dat je een sprinter met enorm veel inhoud bent. Het is een droom om als jonge renner in je eerste Tour een rit te winnen, zeker op de Champs-Elysées.”

Meeus: "Ik heb afgezien, maar dit maakt het het allemaal waard"

Jordi Meeus is nu één van de 12 Belgen die een ritzege pakte op de Champ-Elysées. De 25-jarige renner van Bora-Hansgrohe kwam tijdens de uitzending van Vive le Vélo nog even langs om na te praten over zijn prestigieuze overwinning.

"Ik wist niet zeker of ik won, maar toen ik de bevestiging hoorde in mijn oortje was dat een onbeschrijflijk gevoel. Ik heb zeker afgezien in deze Tour, maar hier dan winnen maakt het het allemaal waard."

"Het is mijn eerste Tour, dus ik was vooral bezig met de Tour uit te rijden. In Parijs winnen, daar had ik op gehoopt, maar ik had het niet echt verwacht. Ik ben superblij om hier te kunnen winnen.”

"Deze sprint ligt mij ook wel goed, na een zware Tour. Ik weet dat ik niet de allersnelste sprinter ben. Als het iets meer op macht is, dan kom ik erdoor."

Navraag in het peloton leert dat Meeus bijzonder geliefd is bij zijn collega's. “Dat is fijn om te horen. Ik probeer graag de moed hoog te houden. Met een grapje hier en daar, zelfs in de bergen.”