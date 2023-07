Dit is het basketbalveld van de toekomst: geen parket meer, wel een gigantisch LED-scherm

"Het basketbalveld van de toekomst" heeft zijn intrede gemaakt in Madrid. Het innovatieve LED-scherm van Duitse makelij verving voor de eindfase van het WK U19 bij de vrouwen de parketvloer die al jaren ingeburgerd is in topbasketbal.

Het LED-scherm bestrijkt het volledige speelveld, waardoor de spelers en speelsters in feite op een glazen terrein spelen. De mogelijkheden die het scherm biedt zijn eindeloos en werden in Madrid gedemonstreerd door Wereldbasketbalbond FIBA.

"Het was een historisch moment voor de speelsters in Madrid, die de kans kregen om te spelen op deze geweldige en vernieuwende ondergrond", klinkt het bij FIBA.

De lijnen van het speelveld zijn uiteraard te zien op het LED-scherm, dat voorts een oneindige waaier aan mogelijkheden biedt. "Bijvoorbeeld "player tracking", het tonen van live statistieken, interactie met de fans of sponsoring", aldus FIBA.

Speelsters en waarnemers in Madrid waren onder de indruk van wat er allemaal kan dankzij deze nieuwe technologie. "Het potentieel van dit veld is ongelooflijk. Het prijskaartje is wel nog aan de hoge kant", reageerde Mike MacKay van de Canadese basketbalfederatie met een knipoog.