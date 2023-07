Belgen boven in Lommel: Geerts en Coenen op 1 en 2 in 1e MX2-reeks in Lommel

Weinig verwonderlijk deden de Belgen het uitstekend in "hun" Lommel. De winst in de 1e reeks was voor Jago Geerts, met Lucas Coenen in zijn zog. Liam Everts legde beslag op de 5e plaats en met Sacha Coenen (10e) finishte er nog een 4e Belg in de top 10.

"Lucas hijgde de hele race in mijn nek. Hij was heel snel en heeft me voortgestuwd", sprak Geerts na de 1e reeks. "Ik ben heel tevreden over mijn wedstrijd. Het parcours lag er heel zwaar bij. Het was moeilijk om in het ritme te blijven."

Dankzij zijn reekswinst maakt Geerts weer wat puntjes goed op WK-leider Andrea Adamo. De Italiaan moest in de 1e manche vrede nemen met de 4e stek.