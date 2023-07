Polen laat Russische Vera Zvonarjova het land niet binnen voor het toernooi van Warschau

Vera Zvonarjova staat op de deelnemerslijst voor het toernooi van Warschau, maar volgens het ministerie van Binnenlandse Zaken van Polen staat ze ook op een lijst van "mensen die niet welkom zijn in het land".

Polen is onverbiddelijk voor mensen die de oorlog met Oekraïne steunen. Ook al speelde de 38-jarige Zvonarjova, ooit nog de nummer 2 van de wereld, een jaar geleden nog met een pet met "no war" op, toch wordt ze als Russin niet getolereerd in het buurland van Oekraïne.

De WTA gaf toe dat Zvonarjova, die met een Frans visum reisde, door de douane is tegengehouden en teruggestuurd naar Montenegro. "De veiligheid van al onze spelers is een topprioriteit voor de WTA. Vera heeft Polen effectief verlaten. We zullen de situatie blijven opvolgen."