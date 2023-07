Na-Tourcriteriums: Mathieu van der Poel wint voor de 3e dag op een rij, nu in Chaam

clock 22:13 22 uur 13. Van der Poel op 1 in de Acht van Chaam. Na Aalst en Surhuisterveen heeft Mathieu van der Poel ook in Chaam gewonnen. In de Acht van Chaam, genoemd naar de vorm van de omloop, eindigde hij voor Wout Poels (ritwinnaar in de Tour) en Jasper Philipsen. Op de erelijst volgt Van der Poel Fabio Jakobsen op. Zijn vader Adrie was in 1997 de beste in Chaam. . Van der Poel op 1 in de Acht van Chaam Na Aalst en Surhuisterveen heeft Mathieu van der Poel ook in Chaam gewonnen. In de Acht van Chaam, genoemd naar de vorm van de omloop, eindigde hij voor Wout Poels (ritwinnaar in de Tour) en Jasper Philipsen.



Op de erelijst volgt Van der Poel Fabio Jakobsen op. Zijn vader Adrie was in 1997 de beste in Chaam.

clock 26-07-2023 26-07-2023.

clock 22:17 22 uur 17. Jasper Philipsen proeft het lokale bier.

clock 22:15 22 uur 15. Het podium in Roeselare: Jordi Meeus (2e), Jasper Philipsen (winnaar) en Michal Kwiatkowski (3e).

clock 21:55 21 uur 55. Jasper Philipsen heeft het 13e na-Tourcriterium van Roeselare op zijn naam gebracht. De winnaar van het puntenklassement won in een sprint met z'n vijven voor trainingsmakker Jordi Meeus. Zondagavond in Parijs waren de rollen nog omgedraaid. Meeus won op de Champs-Elysées voor Philipsen. De Pool Michal Kwiatkowski vervolledigde het podium in Roeselare. Tiesj Benoot werd vierde, voor Yves Lampaert. . Jasper Philipsen heeft het 13e na-Tourcriterium van Roeselare op zijn naam gebracht. De winnaar van het puntenklassement won in een sprint met z'n vijven voor trainingsmakker Jordi Meeus.



Zondagavond in Parijs waren de rollen nog omgedraaid. Meeus won op de Champs-Elysées voor Philipsen.



De Pool Michal Kwiatkowski vervolledigde het podium in Roeselare. Tiesj Benoot werd vierde, voor Yves Lampaert.

clock 21:51 21 uur 51. Hij draait de rollen om met Jordi Meeus. In Parijs won hij voor Philipsen.

clock 21:50 21 uur 50. Jasper Philipsen is de snelste in Roeselare.

clock 20:55 20 uur 55. Jasper Philipsen reed ook maandag mee in Aalst.

clock 20:55 20 uur 55. Michal Kwiatkowski, ritwinnaar op de Grand Colombier, zakte af naar West-Vlaanderen.

clock 20:55 20 uur 55. Ik heb het criterium van Aalst bewust niet gereden. Ik wou na een slopende Tour de France echt wel wat rusten. Ik keerde na Parijs huiswaarts naar mijn echtgenote en zoontje Aloïs, die er vanavond bij zijn. Na dit criterium keer ik onmiddellijk naar huis. Geen bezoek aan de VIP-tent achteraf voor mij. Ik heb met het WK in Glasgow nog serieus wat werk op de plank liggen. Yves Lampaert (Soudal-Quick Step). Ik heb het criterium van Aalst bewust niet gereden. Ik wou na een slopende Tour de France echt wel wat rusten. Ik keerde na Parijs huiswaarts naar mijn echtgenote en zoontje Aloïs, die er vanavond bij zijn. Na dit criterium keer ik onmiddellijk naar huis. Geen bezoek aan de VIP-tent achteraf voor mij. Ik heb met het WK in Glasgow nog serieus wat werk op de plank liggen. Yves Lampaert (Soudal-Quick Step)

clock 20:54 20 uur 54. Yves Lampaert wordt op het WK de beschermengel van Remco Evenepoel.

clock 20:50 20 uur 50. Roeselare is voorlopig het enige criterium dat ik rijd. Aalst kwam voor mij net iets te vroeg. Ik wou na Parijs eens thuis bekomen. Ik denk dat ik maandagavond zelfs al aan het slapen was toen de mannen daar nog aan het rijden waren. Na alle ceremonies op de Champs-Elysées hadden we een etentje met de ploeg. Daarna was er een boottocht op de Seine. Het was plezant. Tiesj Benoot (Jumbo-Visma). Roeselare is voorlopig het enige criterium dat ik rijd. Aalst kwam voor mij net iets te vroeg. Ik wou na Parijs eens thuis bekomen. Ik denk dat ik maandagavond zelfs al aan het slapen was toen de mannen daar nog aan het rijden waren. Na alle ceremonies op de Champs-Elysées hadden we een etentje met de ploeg. Daarna was er een boottocht op de Seine. Het was plezant. Tiesj Benoot (Jumbo-Visma)

clock 20:49 20 uur 49. Tiesj Benoot wil zaterdag scoren in de Clasica San Sebastian.

clock 25-07-2023 25-07-2023.

clock 22:26 22 uur 26. Vingegaard primus in Boxmeer. Jonas Vingegaard heeft zijn periode in het buitenland nog wat langer getrokken, vooral dan om sponsor Jumbo-Visma een plezier te doen in Boxmeer. De gele trui was veruit de grootste blikvanger in het na-Tourcriterium. In de einduitslag werden de verhoudingen gerespecteerd: Vingegaard won voor Wout Poels, ritwinnaar in de Tour, en Mike Teunissen. Vingegaard is de eerste regerende Tourwinnaar die in Boxmeer wint sinds Lance Armstrong in 1999. . Vingegaard primus in Boxmeer Jonas Vingegaard heeft zijn periode in het buitenland nog wat langer getrokken, vooral dan om sponsor Jumbo-Visma een plezier te doen in Boxmeer. De gele trui was veruit de grootste blikvanger in het na-Tourcriterium. In de einduitslag werden de verhoudingen gerespecteerd: Vingegaard won voor Wout Poels, ritwinnaar in de Tour, en Mike Teunissen.



Vingegaard is de eerste regerende Tourwinnaar die in Boxmeer wint sinds Lance Armstrong in 1999.

clock 22:23 22 uur 23.

clock 11:59 11 uur 59. Meeus rijdt Roeselare. Een dag na hun optreden in Aalst gaan de Belgische ritwinnaars Jordi Meeus en Jasper Philipsen ook in Roeselare van start. Meeus werd na zijn winst op de Champs-Elysées als laatste aan het deelnemersveld toegevoegd. Naast Meeus en groene trui Philipsen zijn de Pool Michal Kwiatkowski, ritwinnaar op de Grand Colombier, Yves Lampaert, vorig jaar winnaar in Roeselare, Jonas Rickaert en Oliver Naesen blikvangers. De organisatie pakt dit jaar ook uit met een Gentlemen Classic, waarvoor Johan Museeuw, Andrea Tafi, Dirk De Wolf, Fons De Wolf, Peter Van Petegem, Mario De Clercq, Peter De Clercq, Niko Eeckhout en bondscoach Sven Vanthourenhout de fiets van stal halen. . Meeus rijdt Roeselare Een dag na hun optreden in Aalst gaan de Belgische ritwinnaars Jordi Meeus en Jasper Philipsen ook in Roeselare van start. Meeus werd na zijn winst op de Champs-Elysées als laatste aan het deelnemersveld toegevoegd.



Naast Meeus en groene trui Philipsen zijn de Pool Michal Kwiatkowski, ritwinnaar op de Grand Colombier, Yves Lampaert, vorig jaar winnaar in Roeselare, Jonas Rickaert en Oliver Naesen blikvangers.



De organisatie pakt dit jaar ook uit met een Gentlemen Classic, waarvoor Johan Museeuw, Andrea Tafi, Dirk De Wolf, Fons De Wolf, Peter Van Petegem, Mario De Clercq, Peter De Clercq, Niko Eeckhout en bondscoach Sven Vanthourenhout de fiets van stal halen.

clock 24-07-2023 24-07-2023.