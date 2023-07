Jasper Philipsen sakkert op "koersvervalsende motoren", maar trekt later staart wat in: "Het zou kunnen"

"De motoren hebben al 2 keer de koers bepaald!"

We zagen een ziedende Jasper Philipsen aan de finish in Poligny, ook al wist hij met zijn sprintje voor de 4e plaats het groen tot in Parijs veilig te stellen.

Even later, nadat de eerste emoties waren gepasseerd en hij zijn 16e groene trui in deze Tour was gaan ophalen, klonk Philipsen al iets minder scherp.

"We kwamen geen meter dichterbij. Ze moeten enorm sterk geweest zijn daar vooraan", is zijn nog altijd suggestieve antwoord op de vraag waarom ze er niet bij geraakt zijn.

Waren het dan de motoren, die de koplopers hebben geholpen? "Dat laat ik in het midden. Het zou kunnen."

Een troost is wel dat Philipsen nu zeker is van het groen. "Eerst nog de Vogezen over, want van deze etappe zal ik toch even moeten bekomen. Daarna kan ik met een gerust hart naar Parijs."