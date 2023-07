BEKIJK: Zware crash van Sergio Perez in oefensessie zorgt voor tranen én leuke verrassing voor jonge fan

De speculatie rond de toekomst van Sergio Perez bij Red Bull zwol de afgelopen weken stevig aan. Zeker wanneer reserverijder Daniel Ricciardo opnieuw de grid betrad bij dochterteam AlphaTauri.

De Mexicaan is al even de strijd met Max Verstappen aan het verliezen. De opeenstapelingen van matige prestaties in kwalificaties en races kruipt in het hoofd van Perez.

Dat lokte vandaag een beginnersfout uit met zware gevolgen. De tweede rijder van Red Bull ging het gras in, verloor de controle over zijn wagen bij het ingaan van de bocht en knalde hard tegen de bandenmuur.

Resultaat: rode vlag, einde sessie en nieuwe frustraties bij Perez.

Maar ook tranen bij een jonge fan in de tribunes, die getroost moest worden door zijn vader na het abrupte einde. Red Bull zag de beelden en bood troost in de vorm van een rondleiding in de pitbox.

Opnieuw verscheen er een lachje op de jongen zijn gezicht. Ook het team kon lachen met de gebeurtenis, al zal het met een kapotte wagen op stal toch ook wat groen zijn.