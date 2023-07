Beeld sterker dan 1.000 woorden: tekenaar fe.tte geeft emotionele zege Mohoric voor Mäder perfect weer

"Ik deed mijn best, niet alleen voor mezelf, maar ook voor Gino Mäder." Mooie woorden van ritwinnaar Matej Mohoric in de Tour de France. Meteen een inspiratiebron voor tekenaar fe.tte, die met een simpele tekening waarin Mäder zijn ploeggenoot een duwtje geeft in de sprint, perfect het gevoel van de Sloveen weergeeft.