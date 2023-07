Thomas Pieters nestelt zich in top 20 op 1e dag van The Open, Thomas Detry baalt

clock 22:56

22 uur 56. Pieters gaat goed van start. Thomas Detry kan terugblikken op een prima 1e dag op de Royal Liverpool Golf Club. Onze landgenoot prijkt na het eerste rondje van 18 holes op een gedeelde 19e plaats. Pieters had donderdag 70 slagen nodig, eentje minder dan de par van de baan. Hij sloeg birdies op hole 5 en hole 14 en zelfs een eagle op hole 15 (par 5). Op hole 18 moest hij een bogey op zijn scorekaart schrijven, nadat hij eerder op hole 16 ook al een dubbele bogey had moeten incasseren. Met een score van -1 volgt Pieters op 4 slagen van een leiderstrio, waarvan de Zuid-Afrikaanse amateur Christo Lamprecht de meest verrassende naam is. Thomas Detry verging het donderdag minder goed. Hij haalde het clubhuis met 74 slagen. Detry sloeg wel 3 birdies, maar ook 4 bogey's en 1 dubbele bogey. Na de 1e dag staat hij op een gedeelde 89e stek. .