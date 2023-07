Thomas Pieters en Thomas Detry delen 30e plaats na tweede ronde Open Championship

clock 23:33

23 uur 33. Pieters zakt licht, Detry rukt op. Na de tweede ronde van het Open Championship staan Thomas Pieters en Thomas Detry op een gedeelde 30e plaats. Beide Belgen hebben 143 slagen, één over par, achter hun naam. Pieters was na een eerste ronde in 70 slagen nog negentiende, maar had er vrijdag drie meer nodig op de Royal Liverpool golfbaan in het Engelse Hoylake. Detry maakte dankzij een tweede ronde in 69 slagen een sprong van liefst zestig plaatsen. Donderdag was hij met 74 slagen pas 89e. De Belgische golfers doen het elf slagen minder goed dan de Amerikaan Brian Harman, die met een ronde in 65 de leidersplaats greep en al vijf slagen voorsprong heeft op de nummer twee, de Engelsman Tommy Fleetwood. .