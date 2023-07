Overname AA Gent is helemaal rond: ondernemer Sam Baro is de nieuwe eigenaar van de club

Sam Baro en AA Gent hadden al even een akkoord over de overname van de club. Woensdagavond is die intentieovereenkomst bevestigd op een bijzondere algemene vergadering.

"De finale stap voor de overname is daarmee gezet. Ook de Belgische Mededingingsautoriteit (BMA) en de Licentiecommissie van de Voetbalbond (KBVB) keurden de overname door Sam Baro goed", klinkt het op de website van AA Gent.

"Om slagvaardig te blijven aan de top van het Belgische voetbal en om ook in Europa een rol te spelen, heeft KAA Gent een intensieve en diepgravende zoektocht gehouden naar een geschikte investeerder of overnemer."

"Met Sam Baro is die gevonden. De Oost-Vlaming is al meer dan 20 jaar ondernemer. Hij staat aan de leiding van HR-bedrijf Planet Group, creatief bureau KoWala Productions en is ook actief in de vastgoedsector."

Baro heeft na de overname 95 procent van de aandelen van de club in handen. Hij zal zich het komende jaar mondjesmaat inwerken bij de Buffalo's. "Om een verdere succesvolle uitbouw van onze club te realiseren, zullen Ivan De Witte als voorzitter en Michel Louwagie als afgevaardigd bestuurder het komende jaar aan boord blijven."

Volgende week woensdag geeft AA Gent op een persconferentie meer uitleg over de overname.