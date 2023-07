Geen massasprint zoals verwacht in Bourg-en-Bresse, de vluchters bleven net uit de greep van het peloton en Kasper Asgreen verloste Soudal-Quick Step. Karl Vannieuwkerke blikt terug op de rit in Vive le Vélo. Bert De Backer is net als gisteren de analist. Schuiven ook mee aan tafel: wielrenster Lucinda Brand en Saghine Lampaert, verpleegkundige en de zus van Yves Lampaert.