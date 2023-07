Hopman Cup: Elise Mertens gaat door op elan van gisteren en wint enkelpartij tegen Spaanse

clock 18:13

18 uur 13. Elise Mertens klopt Masarova. Elise Mertens heeft – net als gisteren tegen Kroatië – België de voorsprong bezorgd in het duel tegen Spanje. De nummer 30 van de wereld had daar wel een "super tiebreak" voor nodig. De partij begon gelijkopgaand tegen Rebeka Masarova. De nummer 72 van de wereld volgde het tempo van onze landgenote, maar kraakte uiteindelijk in de tiebreak: 7-3. Daarna pakte ze de tweede set in handen. Mertens stond snel op achterstand en kon de rug niet meer rechten. Dus maakte ze zich op voor de super tiebreak. Daarin stoomde ze snel door naar 10-5, goed voor 2-1 in sets en de Belgische voorsprong tegen Spanje. .