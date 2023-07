Nieuw tijdperk in het tijdrijden? Victor Campenaerts: "Er is extreem gewerkt tijdens coronalockdown"

Is het tijdrijden na gisteren een nieuw tijdperk ingegaan? Jonas Vingegaard ging als een wervelwind tekeer, de rest stond niet op de foto.

Victor Campenaerts tekende voor enkele nuances. "Het was indrukwekkend, maar dat zie je wel vaker in een tijdrit in de derde week. De klassementsmannen komen dan naar boven en het was ook een zware klim."

En toch. De gele trui reed zijn Sloveense buddy op meer dan 4 seconden per kilometer, Wout van Aert kreeg 7 tellen per kilometer aangesmeerd.

"Ja, dat is een waanzinnige prestatie, maar dat zie je vaker in een grote ronde. Kijk naar La Planche des Belles Filles in 2020: iedereen sprak over een inzinking bij Primoz Roglic, maar ook hij reed nog een geweldige tijdrit. Alleen leek het heel slecht door het enorme verschil."

"Dat zag je ook gisteren bij Tadej Pogacar en ook in de Giro bij die klimtijdrit met Geraint Thomas. Al lijken het wel taferelen zoals bij Tony Martin en Fabian Cancellara met die waanzinnig grote verschillen."