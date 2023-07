Geen mindere kopie, 3 versterkingen en korte break: Yellow Tigers slaan bladzijde Vande Broek om

"Kotsbeu, toch wel."

Britt Herbots wil de pagina rond Gert Vande Broek omslaan. Het uithangbord van de Yellow Tigers hoopt dat de sportieve prestaties binnenkort weer het nieuws kleuren.

"Elke dag stonden we op met een nieuw artikel over de zaak. Over onze resultaten werd niet meer gepraat", vertelt ze op een persmoment. "Frustrerend, omdat we het ook niet in de hand hadden."

Zelf dreigde ze er even mee om de Tigers te verlaten bij een schorsing voor Vande Broek. Zover kwam het niet. "Omdat ik het project waar ik me al jaren voor engageer niet zomaar overboord wil gooien."

Ook de keuze voor de nieuwe hoofdcoach Kris Vansnick hield de vriendinnengroep samen. "Hij zorgt voor continuïteit en kent de ploeg. De vertrouwensbalans met de coach is erg belangrijk. Zonder de juiste feeling, kan je niet presteren op een EK."

Want dat is wat de nationale volleybalvrouwen voortaan willen doen: knallen in eigen land.

(lees voort onder de video)