Thierry Neuville op 4 na dag 1 in Rally van Estland, thuisrijder Tänak verliest 5 minuten

clock 20:43

20 uur 43. Neuville op 4 na eerste rit. Thierry Neuville (Hyundai) is donderdag 4e geworden in de 1e klassementsrit voor de Rally van Estland, de 8e manche van het WRC-kampioenschap. Ott Tänak (Ford Puma) klokte in eigen land de snelste tijd in de enige klassementsrit van de dag, maar kreeg 5 minuten straftijd voor een motorwissel in de shakedown. De thuisrijder staat zo voorlopig 20e in de tussenstand, op 4'59"4 van de eerste leider, de Brit Elfyn Evans (Toyota Yaris). De Fin Esapekka Lappi (Hyundai) is 2e in dezelfde tijd. Zijn landgenoot Kalle Rovanperä (Toyota), de WK-leider, volgt als 3e op één tiende van een seconde. Thierry Neuville moest donderdag een seconde toegeven. De Belg had genoten van de 1e rit. "We gaan veel secties op volle snelheid aan. We komen soms dicht bij 160 km/u. Het is leuk", zei hij na afloop. .