WK-selecties: Kopmannen Evenepoel, Philipsen en Van Aert krijgen onder meer Frison in steun

Einde persconferentie. Het slotakkoord is voor de Belgische beloften. "Met Segaert gaan we erg aanvallend kunnen koersen, met Nys rekenen we op de finale", zegt de bondscoach, die de zaal daarna verlaat.

In de wandelgangen hoor ik vaak sprint of massasprint. Maar ik wil benadrukken dat het een stevig parcours is in Glasgow. Een moeilijk te controleren parcours met heel wat hoogtemeters. Er zijn sterke beren nodig om dat te overleven. Sterke outsiders kunnen in Schotland erg ver komen. Bondscoach Sven Vanthourenhout

Excuses Philipsen na uitspraak Van der Poel. "Niet de gepaste uitspraak", zegt Vanthourenhout over de quote van Philipsen over zijn maatje Van der Poel. Hij zou een gaatje niet dichtrijden op het WK. "Maar hij heeft zich ervoor geëxcuseerd. Het was ook een plotse vraag die hij kreeg in de Tour. Op dat moment, met de ploeggenoten naast je, beïnvloedt dat je antwoord. Ik denk dat hij er na de Tour al anders over zal denken."

Vorig jaar was het duidelijk dat Philipsen nog niet klaar was voor een WK in Wollongong. Zelfs in februari twijfelde ik. Maar hij danig geëvolueerd, dat hij meteen in de selectie is terechtgekomen. Bondscoach Sven Vanthourenhout

We gaan om de koers te winnen naar Glasgow. We kunnen de perfecte koers rijden, maar hebben niet alles in de hand. Een tweede of derde positie kan evengoed het resultaat zijn. We moeten ambitieus zijn, maar er zijn geen garanties. Bondscoach Sven Vanthourenhout

Tim Declercq heeft wel wat pech gekend, maar Frederik Frison heeft een sterk voorjaar gereden. Al wil ik niet zeggen dat hij veel beter was. Hij weet in welke rol hij naar het WK trekt. Een aantrekkelijke rol, ook voor jongens in de toekomst. Frederik ligt goed in de groep en is een echte teamplayer. Bondscoach Sven Vanthourenhout

Campenaerts heeft plekje verdiend. "Wat Campenaerts altijd siert, is dat hij zijn ambities altijd uitspreekt. Hij heeft al veel betekend voor de federatie. Ook met wat hij toonde in de Tour heeft hij zeker zijn plek verdiend in de selectie", zegt de bondscoach over de renner van Lotto-Dstny.

Eerlijkheid zal beslissend zijn op het moment dat de sprint eraan komt. Wout en Jasper zullen niet samen sprinten. Wie zich nog het beste voelt na een zware koers, krijgt de voorkeur. Bondscoach Sven Vanthourenhout

De anderen weten dat ze als knecht naar het WK trekken. Al zijn Benoot en Lampaert natuurlijk beresterke renners. Bondscoach Sven Vanthourenhout

Met Remco en Wout kunnen we heel offensief koersen. Met Jasper zijn we dan weer sterk in het defensieve. De verhouding tegenover elkaar is niet moeilijk. Het geeft ons net kansen bij elk wedstrijdplan. Bondscoach Sven Vanthourenhout

clock 15:07 15 uur 07. De namen bij de mannen elite. De namen bij de mannen elite

De selectie voor de wegrit met 3 speerpunten. Remco Evenepoel Wout van Aert Jasper Philipsen Tiesj Benoot Nathan Van Hooydonck Jasper Stuyven Yves Lampaert Frederik Frison Victor Campenaerts

Wout van Aert

Jasper Philipsen

Tiesj Benoot

Nathan Van Hooydonck

Jasper Stuyven

Yves Lampaert

Frederik Frison

Victor Campenaerts

We gaan met drie jongens, of kopmannen, die de wereldtitel kunnen pakken. Bondscoach Sven Vanthourenhout

Van Aert en Evenepoel voor de tijdrit. Wout van Aert en Remco Evenepoel gaan een gooi doen naar de wereldtitel op de tijdritfiets. Yves Lampaert is de reserverijder.

clock 15:04 15 uur 04. De namen bij de junioren en beloften. De namen bij de junioren en beloften

Alex Segaert en Thibau Nys speerpunten bij beloften. Alec Segaert, de nummer 2 op het BK, en Jonathan Vervenne zullen de tijdrit voor hun rekening nemen. Thibau Nys en Alec Segaert zijn de bekendste namen voor de wegrit. "We moeten niet rond de pot draaien, we mogen ambitieus zijn op zowel de tijdrit als wegrit", zegt Sven Vanthourenhout.

Thibau Nys en Alec Segaert zijn de bekendste namen voor de wegrit. "We moeten niet rond de pot draaien, we mogen ambitieus zijn op zowel de tijdrit als wegrit", zegt Sven Vanthourenhout.

clock 15:01 15 uur 01. Voor de wegrit bij de vrouwen: "Plan A = alles voor Lotte". Voor de wegrit bij de vrouwen: "Plan A = alles voor Lotte"

Plan A is: alles op Lotte Kopecky. Daarom wedden we ook niet op twee paarden, met zowel de beloften als elite. We willen de sterkst mogelijke selectie aan de start staan, ondanks de blessuregevallen. Bondscoach Ludwig Willems

We moeten gewoon voor de regenboogtrui gaan met Lotte Kopecky, zo simpel is het. Bondscoach Ludwig Willems