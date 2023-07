Transfers buitenland: Zwitser Köhn gaat in Monaco keepersconcurrentie aan met Majecki (ex-Cercle)

clock 12:10

12 uur 10. Monaco haalt Philipp Köhn als doelman bij Salzburg. Na 5 jaar bij RB Salzburg tekende Philipp Köhn een nieuw 5-jarig contract bij Monaco. De 25-jarige Zwitserse doelman komt in de plaats van de Duitser Alexander Nübel die na 2 uitleenjaren en 76 gespeelde matchen terugkeert naar Bayern München. Köhn is de tweede doelman van Zwitserland, hij maakte het WK 2022 mee, maar nummer 1 Yann Sommer is daar onaantastbaar. Köhn won de voorbije 2 seizoenen de titel met Salzburg, hij keepte ook in de Champions League, met een 1/8e finale vorig jaar tegen Bayern als hoogtepunt. Bij Monaco gaat Köhn de concurrentie met Radoslaw Majecki, de Pool die vorig seizoen succesvol het doel van Cercle verdedigde. .