Transfers buitenland: Undav gaat op uitleenbasis bij Stuttgart op zoek naar meer speelminuten

Undav gaat een jaar op uitleenbasis spelen in de Bundesliga. Deniz Undav gaat in zijn thuisland Duitsland op zoek naar meer speelminuten. De spits wordt door Brighton uitgeleend aan Stuttgart. De ex-spits van Union scoorde in 30 wedstrijden voor de Engelse ploeg 8 keer. "Het is met spijt dat we Deniz laten gaan om meer te kunnen spelen. Vorig seizoen was hij cruciaal om onze doelen te bereiken", laat Brighton-trainer Roberto De Zerbi optekenen. "Ik ben heel erg blij dat ik in de Bundesliga zal kunnen spelen", reageert Undav.



"Het is met spijt dat we Deniz laten gaan om meer te kunnen spelen. Vorig seizoen was hij cruciaal om onze doelen te bereiken", laat Brighton-trainer Roberto De Zerbi optekenen. "Ik ben heel erg blij dat ik in de Bundesliga zal kunnen spelen", reageert Undav.

André Silva maakt plaats voor Loïs Openda bij Leipzig. André Silva (27) speelt volgend seizoen op huurbasis bij Real Sociedad. De Portugese spits komt over van Leipzig, waar hij door de komst van Openda weinig uitzicht op speelminuten had. Silva brak in het seizoen 2016/17 door bij Porto. De spits was grof wild op de transfermarkt en AC Milan lijfde hem in voor een kleine 40 miljoen euro. Doorbreken lukte niet in Milaan en Silva werd na enkele uitleenbeurten verkocht aan Frankfurt. In Frankfurt herleefde de spits. Het leverde hem een nieuwe toptransfer op naar Leipzig, waar hij in zijn debuutseizoen nog 17 keer wist te scoren. Vorig seizoen was het echter al een stuk minder met 9 doelpunten. Leipzig wilt meer en kocht Loïs Openda als nieuwe spits, Silva kiest nu de vlucht vooruit en trekt naar Real Sociedad. De Baskische club werd vorig seizoen knap 4e in La Liga en mag dus aantreden in de Champions League.



Silva brak in het seizoen 2016/17 door bij Porto. De spits was grof wild op de transfermarkt en AC Milan lijfde hem in voor een kleine 40 miljoen euro. Doorbreken lukte niet in Milaan en Silva werd na enkele uitleenbeurten verkocht aan Frankfurt.



In Frankfurt herleefde de spits. Het leverde hem een nieuwe toptransfer op naar Leipzig, waar hij in zijn debuutseizoen nog 17 keer wist te scoren. Vorig seizoen was het echter al een stuk minder met 9 doelpunten.



Leipzig wilt meer en kocht Loïs Openda als nieuwe spits, Silva kiest nu de vlucht vooruit en trekt naar Real Sociedad. De Baskische club werd vorig seizoen knap 4e in La Liga en mag dus aantreden in de Champions League.

Ismail Azzaoui van Heracles naar Azerbeidzjan. Voormalig jeugdinternational Ismail Azzaoui (25) begint aan een nieuw hoofdstuk. De rechterwinger zag zijn aflopende contract bij Heracles Almelo, met optie op 2 extra jaren, niet gelicht. Hij zorgde nog mee voor de promotie naar de Eredivisie, maar stapt nu transfervrij over van Nederland naar Azerbeidzjan. Daar gaat hij met Araz-Naxcivan ook voor een promovendus spelen, de club uit Nakhivan won de tweede klasse in het Oost-Europese land. Azzaoui speelde in de jeugd voor Anderlecht en Tottenham, waarna hij naar Wolfsburg verkaste. In het seizoen 2017-2018 belandde hij op uitleenbasis bij Willem II. Van midden 2020 tot midden 2022 was Azzaoui al bij Heracles, dat zijn contract toen niet verlengde. De Marokkaanse Belg had immers in december 2021 een derde zware knieblessure (na 2016 en 2018) opgelopen. Maar in oktober 2022 kwam er toch nog een nieuw contract. Hij was out tot eind 2022, maar kwam nog tot 20 duels in de tweede klasse, goed voor 3 goals en 3 assists. Bij de promotiematch tegen Jong PSV maakte Azzaoui 2 van de 3 goals (3-0).



Daar gaat hij met Araz-Naxcivan ook voor een promovendus spelen, de club uit Nakhivan won de tweede klasse in het Oost-Europese land.



Azzaoui speelde in de jeugd voor Anderlecht en Tottenham, waarna hij naar Wolfsburg verkaste. In het seizoen 2017-2018 belandde hij op uitleenbasis bij Willem II.



Van midden 2020 tot midden 2022 was Azzaoui al bij Heracles, dat zijn contract toen niet verlengde. De Marokkaanse Belg had immers in december 2021 een derde zware knieblessure (na 2016 en 2018) opgelopen. Maar in oktober 2022 kwam er toch nog een nieuw contract.



Hij was out tot eind 2022, maar kwam nog tot 20 duels in de tweede klasse, goed voor 3 goals en 3 assists. Bij de promotiematch tegen Jong PSV maakte Azzaoui 2 van de 3 goals (3-0).

Rebic naar Turkije. Ante Rebic heeft een handtekening gezet onder een contract bij het Turkse Besiktas. De Kroatische aanvaller komt over van AC Milan en tekent een overeenkomst van twee jaar. De 29-jarige Rebic had nog een lopend contract bij de Italiaanse club, maar vertrekt nu toch naar Besiktas, waar hij in het shirt met rugnummer 7 zal spelen. De Kroaat kwam in 2019 op huurbasis van Eintracht Frankfurt naar AC Milan en speelde er 123 wedstrijden. In totaal maakte hij 29 goals en gaf hij 17 assists. In zijn periode bij de Rossonerie werd hij tweede in het Italiaanse kampioenschap in 2021 en won hij de titel in 2022. Voordien speelde de spits nog bij Hellas Verona, RB Leipzig en Fiorentina.

Nederlandse verdediger Rekik van Sevilla naar Al Jazira. Karim Rekik zet zijn voetballoopbaan voort in Abu Dhabi. De club Al Jazira, waar Frank de Boer deze maand is begonnen als hoofdtrainer, neemt de Nederlandse verdediger over van FC Sevilla. Rekik, 28 jaar, was nog tot de zomer van 2025 verbonden aan de Spaanse club waar hij sinds 2020 onder contract stond. Rekik begon zijn profcarrière in de Premier League - met enkele optredens bij Manchester City, Portsmouth en Blackburn Rovers - waarna hij in 2013 bij PSV belandde. Na zijn verblijf in Eindhoven voetbalde Rekik bij Olympique Marseille en Hertha BSC. Hij is viervoudig international van Oranje.



Belgisch jeugdinternational Ryan Mmaee trekt naar Stoke. Voormalig Belgisch jeugdinternational en huidig Marokkaans international Ryan Mmaee verlaat het Hongaarse Ferencvaros voor de Engelse tweedeklasser Stoke City. Hij ondertekende er een contract voor drie seizoenen. De 25-jarige spits speelde de voorbije twee seizoenen aan de zijde van zijn broer Samy Mmaee in Hongarije. In België droeg hij eerder de kleuren van Standard en Waasland-Beveren.

Cavani en Rodriguez keren terug naar Zuid-Amerika. De Uruguyaanse aanvaller Edinson Cavani en de Colombiaanse middenvelder James Rodriguez voetballen niet langer in Europa. Cavani (36) kiest na zijn periode bij Napoli, PSG, Manchester United en Valencia voor een avontuur bij Boca Juniors in Argentinië. Rodriguez heeft in Europa voor Porto, Monaco, Real, Bayern, Everton en Olympiakos gevoetbald. Hij gaat in Brazilië aan de slag bij FC Sao Paulo.



Cavani (36) kiest na zijn periode bij Napoli, PSG, Manchester United en Valencia voor een avontuur bij Boca Juniors in Argentinië.



Rodriguez heeft in Europa voor Porto, Monaco, Real, Bayern, Everton en Olympiakos gevoetbald. Hij gaat in Brazilië aan de slag bij FC Sao Paulo.

clock 22:39 22 uur 39. Einde van Edinson Cavani in Europa. De spits speelde bij bij topteams als PSG, Manchester United en Napoli.

clock 22:39 22 uur 39. James Rodriguez heeft voor Real gevoetbald. Nu trekt hij naar de Braziliaanse club FC Sao Paulo.

Saint-Maximin neemt afscheid van Newcastle. De Franse flankaanvaller Allan Saint-Maximin heeft via Instagram afscheid genomen van Newcastle. De 26-jarige Saint-Maximin kwam in 2019 over van Nice en speelde uiteindelijk 124 keer voor de Magpies, waarin hij 13 keer de netten deed trillen. De Fransman wordt naar alle waarschijnlijk de zoveelste speler die de oversteek maakt naar Saudi-Arabië, waar hij zijn handtekening zal zetten onder een contract bij Al-Ahli.

Mauro Icardi trekt definitief naar Galatasaray. De Argentijnse spits Mauro Icardi blijft bij Galatasaray voetballen. Dat maakt PSG bekend. Icardi speelde al een jaar voor de Turkse club op huurbasis. De 30-jarige aanvaller heeft een prima seizoen achter de rug met Galatasaray. Met 22 doelpunten en 7 assists had hij een groot aandeel in de 23e landstitel voor de club van Dries Mertens. Icardi speelde sinds 2019 voor PSG en stond er nog tot juni 2024 onder contract. In het shirt van de Franse topclub kon hij nooit echt doorbreken.



De 30-jarige aanvaller heeft een prima seizoen achter de rug met Galatasaray. Met 22 doelpunten en 7 assists had hij een groot aandeel in de 23e landstitel voor de club van Dries Mertens.



Icardi speelde sinds 2019 voor PSG en stond er nog tot juni 2024 onder contract. In het shirt van de Franse topclub kon hij nooit echt doorbreken.



