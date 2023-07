Transfers buitenland: OHL-topschutter "Super Mario" naar MLS, Everton haalt Danjuma terug naar Engeland

clock 15:01 15 uur 01. Braga verlapt topschuter van OHL Mario Gonzalez aan Los Angeles FC. De Spaanse spits Mario Gonzalez moet doelpunten maken in de MLS. Los Angeles FC heeft "Super Mario" overgenomen van de Portugese eersteklasser Braga, dat hem vorig seizoen verhuurde aan OHL. Gonzalez maakte in Leuven 15 goals in 24 matchen, goed voor de topschutterstitel in 2022-2023. . Braga verlapt topschuter van OHL Mario Gonzalez aan Los Angeles FC De Spaanse spits Mario Gonzalez moet doelpunten maken in de MLS. Los Angeles FC heeft "Super Mario" overgenomen van de Portugese eersteklasser Braga, dat hem vorig seizoen verhuurde aan OHL.



Everton huurt Danjuma van Villarreal. Voormalig Club Brugge-speler Arnaut Danjuma gaat volgend seizoen op huurbasis aan de slag bij Everton, waar hij ploeggenoot wordt van Rode Duivel Amadou Onana. De Nederlandse aanvaller komt over van Villarreal, dat hem afgelopen seizoen nog bij Tottenham stalde. "Ik ben enorm trots om voor deze fantastische club te kunnen spelen. Ik hoop hier veel te scoren en bij te dragen aan het succes van de club. Ik geloof in mijn eigen kwaliteiten en wil ze tonen aan de Everton-fans", klonk het in een statement op de clubwebsite. Danjuma is een jeugdproduct van PSV, maar brak pas echt door op het hoogste niveau bij NEC Nijmegen. In 2018 verruilde hij de Nederlandse club voor Club Brugge. Dankzij enkele sterke prestaties bij blauw-zwart versierde hij in 2019 een transfer naar Premier League-club Bournemouth, maar hij kon de degradatie niet helpen afwenden. Een transfer naar Villarreal in 2021 bleek een schot in de roos. In een memorabele Champions League-campagne, waarin onder andere Juventus en Bayern München voor de bijl gingen, schopte hij het met de Spaanse club onverwachts tot de halve finale op het Kampioenenbal.



"Ik ben enorm trots om voor deze fantastische club te kunnen spelen. Ik hoop hier veel te scoren en bij te dragen aan het succes van de club. Ik geloof in mijn eigen kwaliteiten en wil ze tonen aan de Everton-fans", klonk het in een statement op de clubwebsite.



Danjuma is een jeugdproduct van PSV, maar brak pas echt door op het hoogste niveau bij NEC Nijmegen. In 2018 verruilde hij de Nederlandse club voor Club Brugge. Dankzij enkele sterke prestaties bij blauw-zwart versierde hij in 2019 een transfer naar Premier League-club Bournemouth, maar hij kon de degradatie niet helpen afwenden.



Een transfer naar Villarreal in 2021 bleek een schot in de roos. In een memorabele Champions League-campagne, waarin onder andere Juventus en Bayern München voor de bijl gingen, schopte hij het met de Spaanse club onverwachts tot de halve finale op het Kampioenenbal.

Alex Telles trekt naar de club van Cristiano Ronaldo. Alex Telles (30) ruilt Manchester United voor Al-Nassr, de club uit Saudi-Arabië die ook Cristiano Ronaldo onder contract heeft. De linksachter, die in oktober 2020 overkwam van FC Porto, trad in totaal 50 keer aan voor Manchester United maar verloor uiteindelijk de concurrentiestrijd tegen Luke Shaw. Met de komst van Tyrell Malacia in de zomer van 2022 kwam hij nog een trapje lager te staan in de pikorde. Bijgevolg werd de Braziliaanse international (12 caps) afgelopen seizoen uitgeleend aan FC Sevilla, waarmee hij de Europa League won.



De linksachter, die in oktober 2020 overkwam van FC Porto, trad in totaal 50 keer aan voor Manchester United maar verloor uiteindelijk de concurrentiestrijd tegen Luke Shaw. Met de komst van Tyrell Malacia in de zomer van 2022 kwam hij nog een trapje lager te staan in de pikorde.



Bijgevolg werd de Braziliaanse international (12 caps) afgelopen seizoen uitgeleend aan FC Sevilla, waarmee hij de Europa League won.

Moussa Diaby ruilt Leverkusen voor Aston Villa. Moussa Diaby verlaat na vier jaar Leverkusen en gaat in de Premier League spelen voor Aston Villa. Diaby scoorde 49 goals voor Leverkusen in 172 wedstrijden. Bij Aston Villa komt hij terecht bij de ploeg van trainer Unai Emery.

AC Milan haalt met Zwitsers talent Noah Okafor nieuwe spits in huis. AC Milan heeft Noah Okafor aangetrokken. De beloftevolle 23-jarige Zwitser komt over van Salzburg en ondertekende een contract tot 2028 bij de Rossoneri. Met de transfer zou zo'n 14 miljoen euro gemoeid zijn. Okafor doorliep de jeugdreeksen bij FC Bazel en maakte er in 2018 ook zijn profdebuut. Met de Zwitserse landstitel op zak verhuisde hij in januari 2020 naar Salzburg, waar hij uiteindelijk 110 wedstrijden speelde en 34 doelpunten scoorde.

Issa Kaboré (ex-KVM) speelt volgend seizoen voor PL-promovendus Luton Town. Luton Town heeft zich met het oog op het aankomende seizoen in de Premier League verzekerd van de diensten van rechtsback Issa Kaboré. De promovendus huurt de 22-jarige Burkinees een seizoen lang van kampioen Manchester City. Ondanks zijn nog jeugdige leeftijd versierde Kaboré al 28 caps voor de nationale ploeg van Burkina Faso. Afgelopen seizoen speelde hij op huurbasis voor de Franse topclub Olympique Marseille. Kaboré heeft een verleden in de Jupiler Pro League. In het seizoen 2020-2021 schopte hij het tot 27 competitiematchen namens KV Mechelen. Nadien vervolgde hij zijn prille carrière in de Ligue 1 bij Troyes, waar hij werd opgemerkt door Marseille.





Umtiti wil carrière opnieuw lanceren bij Rijsel. Samuel Umtiti heeft een nieuwe werkgever gevonden. Hij gaat aan de slag in zijn thuisland, bij Rijsel, waar hij een contract tot 2025 ondertekende. De 29-jarige centrale verdediger eiste in 2018 nog een hoofdrol op bij Franse nationale ploeg in het veroveren van de wereldtitel. Zo maakte hij de winning goal in de halve finale tegen de Rode Duivels. Nadien ging het echter bergafwaarts met zijn carrière, waarin hij geteisterd werd door blessures. Afgelopen seizoen leende Barça hem nog uit aan de Italiaanse promovendus Lecce. Nu vertrekt hij dus definitief bij de Spaanse club en trekt hij naar Rijsel.



Marseille pakt Aubameyang voor 3 jaar over van Chelsea. Pierre-Emerick Aubameyang is aan zijn volgende topclub toe. De Gabonese international verlaat Chelsea en tekent voor 3 jaar bij Marseille. In een ludieke video maakte de Zuid-Franse club de komst van de 34-jarige aanvaller bekend. Geboren in Frankrijk speelde hij daar voor Rijsel, Monaco en Saint-Etienne, waarna hij bij Dortmund, Arsenal, Barcelona en Chelsea voetbalde.



Marseille neemt afscheid van clubicoon Payet (36). Olympique Marseille heeft het contract met aanvoerder Dimitry Payet ontbonden. De 36-jarige nummer 10 speelde van 2013 tot 2015 en sinds 2017 opnieuw bij l'OM. Zijn contract liep normaal nog een jaar door. "We hebben na weken van reflectie en discussie besloten om niet verder te gaan met onze kapitein", sprak Longoria zich uit op een persconferentie in het Stade Vélodrome. Payet, gehecht aan stad en team waar hij zijn negende seizoen speelde, tekende onder het bewind van gewezen voorzitter Jacques-Henri Eyraud een contract dat hem tot medio 2024 aan Marseille verbond en hem nadien een carrièremove binnen de club garandeerde. Aan de zijde van Longoria liet een geëmotioneerde en tot tranen toe bewogen Payet weten "te willen doorgaan met voetballen" na "een heel ingewikkeld seizoen met weinig speeltijd". De voormalige Franse international wil zichzelf tijd gunnen om te beslissen over zijn toekomst. In 8 jaar bij Marseille was hij goed voor 326, 78 goals en 95 assists.



"We hebben na weken van reflectie en discussie besloten om niet verder te gaan met onze kapitein", sprak Longoria zich uit op een persconferentie in het Stade Vélodrome.



Payet, gehecht aan stad en team waar hij zijn negende seizoen speelde, tekende onder het bewind van gewezen voorzitter Jacques-Henri Eyraud een contract dat hem tot medio 2024 aan Marseille verbond en hem nadien een carrièremove binnen de club garandeerde.



Aan de zijde van Longoria liet een geëmotioneerde en tot tranen toe bewogen Payet weten "te willen doorgaan met voetballen" na "een heel ingewikkeld seizoen met weinig speeltijd". De voormalige Franse international wil zichzelf tijd gunnen om te beslissen over zijn toekomst.



Burnley tast diep in de buidel voor Zwitserse spits. De Engelse promovendus Burnley heeft woensdag de transfer van Zeki Amdouni afgerond. De Zwitserse international maakt de overstap van FC Basel en ondertekende op Turf Moor een contract voor vijf seizoenen. Burnley zou zo'n 18,6 miljoen euro voor de aanvaller neertellen, een clubrecord. De 22-jarige Amdouni maakte vorig seizoen indruk met twaalf goals in de Zwitserse hoogste klasse en zeven goals in de Conference League. Basel miste in de derde Europese beker pas in extremis de finale. Amdouni beëindigde de competitie als topschutter. Burnley-coach Vincent Kompany was erg tevreden met de komst van Amdouni. "Hij stond al een tijdje op onze radar", aldus Kompany. "Zeki is echt een gevaar voor doel. Hij kan assists leveren, werkt hard en scoort bovendien zelf veel. Hij is een groot talent."



De 22-jarige Amdouni maakte vorig seizoen indruk met twaalf goals in de Zwitserse hoogste klasse en zeven goals in de Conference League. Basel miste in de derde Europese beker pas in extremis de finale. Amdouni beëindigde de competitie als topschutter.



Burnley-coach Vincent Kompany was erg tevreden met de komst van Amdouni. "Hij stond al een tijdje op onze radar", aldus Kompany. "Zeki is echt een gevaar voor doel. Hij kan assists leveren, werkt hard en scoort bovendien zelf veel. Hij is een groot talent."

