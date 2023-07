Transfers buitenland: Marseille zegt clubicoon Payet (36) adieu, verwelkomt Aubameyang

clock 20:31 20 uur 31. Marseille pakt Aubameyang voor 3 jaar over van Chelsea. Pierre-Emerick Aubameyang is aan zijn volgende topclub toe. De Gabonese international verlaat Chelsea en tekent voor 3 jaar bij Marseille. In een ludieke video maakte de Zuid-Franse club de komst van de 34-jarige aanvaller bekend. Geboren in Frankrijk speelde hij daar voor Rijsel, Monaco en Saint-Etienne, waarna hij bij Dortmund, Arsenal, Barcelona en Chelsea voetbalde. . Marseille pakt Aubameyang voor 3 jaar over van Chelsea Pierre-Emerick Aubameyang is aan zijn volgende topclub toe. De Gabonese international verlaat Chelsea en tekent voor 3 jaar bij Marseille.



clock 16:49 16 uur 49. Marseille neemt afscheid van clubicoon Payet (36). Olympique Marseille heeft het contract met aanvoerder Dimitry Payet ontbonden. De 36-jarige nummer 10 speelde van 2013 tot 2015 en sinds 2017 opnieuw bij l'OM. Zijn contract liep normaal nog een jaar door. "We hebben na weken van reflectie en discussie besloten om niet verder te gaan met onze kapitein", sprak Longoria zich uit op een persconferentie in het Stade Vélodrome. Payet, gehecht aan stad en team waar hij zijn negende seizoen speelde, tekende onder het bewind van gewezen voorzitter Jacques-Henri Eyraud een contract dat hem tot medio 2024 aan Marseille verbond en hem nadien een carrièremove binnen de club garandeerde. Aan de zijde van Longoria liet een geëmotioneerde en tot tranen toe bewogen Payet weten "te willen doorgaan met voetballen" na "een heel ingewikkeld seizoen met weinig speeltijd". De voormalige Franse international wil zichzelf tijd gunnen om te beslissen over zijn toekomst. In 8 jaar bij Marseille was hij goed voor 326, 78 goals en 95 assists.



clock 12:15 12 uur 15. Burnley tast diep in de buidel voor Zwitserse spits. De Engelse promovendus Burnley heeft woensdag de transfer van Zeki Amdouni afgerond. De Zwitserse international maakt de overstap van FC Basel en ondertekende op Turf Moor een contract voor vijf seizoenen. Burnley zou zo'n 18,6 miljoen euro voor de aanvaller neertellen, een clubrecord. De 22-jarige Amdouni maakte vorig seizoen indruk met twaalf goals in de Zwitserse hoogste klasse en zeven goals in de Conference League. Basel miste in de derde Europese beker pas in extremis de finale. Amdouni beëindigde de competitie als topschutter. Burnley-coach Vincent Kompany was erg tevreden met de komst van Amdouni. "Hij stond al een tijdje op onze radar", aldus Kompany. "Zeki is echt een gevaar voor doel. Hij kan assists leveren, werkt hard en scoort bovendien zelf veel. Hij is een groot talent."



De 22-jarige Amdouni maakte vorig seizoen indruk met twaalf goals in de Zwitserse hoogste klasse en zeven goals in de Conference League. Basel miste in de derde Europese beker pas in extremis de finale. Amdouni beëindigde de competitie als topschutter.



Burnley-coach Vincent Kompany was erg tevreden met de komst van Amdouni. "Hij stond al een tijdje op onze radar", aldus Kompany. "Zeki is echt een gevaar voor doel. Hij kan assists leveren, werkt hard en scoort bovendien zelf veel. Hij is een groot talent."

clock 11:50 11 uur 50. Oriol Romeu keert terug bij Barcelona. FC Barcelona heeft woensdag de transfer van Oriol Romeu bekendgemaakt. De 31-jarige middenvelder maakt de overstap van Girona en ondertekende bij de Blaugrana een contract tot medio 2026. Voor Romeu is het een terugkeer naar het oude nest. Hij kreeg zijn jeugdopleiding bij Barcelona. De Catalaanse middenvelder kon destijds niet doorbreken in het eerste elftal en koos in 2011 voor een transfer naar Chelsea. Nadien speelde hij nog voor Valencia, Stuttgart, Southampton en sinds vorig seizoen voor Girona. Daar was hij een sterkhouder. Girona eindigde als tiende in de middenmoot.



De Catalaanse middenvelder kon destijds niet doorbreken in het eerste elftal en koos in 2011 voor een transfer naar Chelsea. Nadien speelde hij nog voor Valencia, Stuttgart, Southampton en sinds vorig seizoen voor Girona. Daar was hij een sterkhouder. Girona eindigde als tiende in de middenmoot.

clock 08:52 08 uur 52. Van der Brempt uitgeleend aan Hamburg. Ignace Van der Brempt komt dit seizoen op huurbasis uit voor de Duitse tweedeklasser Hamburg. De 21-jarige flankverdediger maakt de overstap van Red Bull Salzburg. Van der Brempt kwam sinds januari 2022 uit voor Salzburg, dat zo'n 5 miljoen euro voor hem betaalde aan Club Brugge. Hij won in Oostenrijk twee titels, maar een vaste basisplaats afdwingen lukte niet. Bij de Duitse traditieclub HSV, sinds het seizoen 2018-2019 actief in de tweede Bundesliga, moet hij op zoek naar extra speelminuten. Van der Brempt was vorige maand met de Jonge Duivels nog actief op het EK U21 in Georgië en Roemenië. De Belgische beloften overleefden de groepsfase niet. Van der Brempt viel enkel in de tweede groepswedstrijd tegen Georgië (2-2) negen minuten in.



Hij won in Oostenrijk twee titels, maar een vaste basisplaats afdwingen lukte niet. Bij de Duitse traditieclub HSV, sinds het seizoen 2018-2019 actief in de tweede Bundesliga, moet hij op zoek naar extra speelminuten.



Van der Brempt was vorige maand met de Jonge Duivels nog actief op het EK U21 in Georgië en Roemenië. De Belgische beloften overleefden de groepsfase niet. Van der Brempt viel enkel in de tweede groepswedstrijd tegen Georgië (2-2) negen minuten in.

clock 19:12 19 uur 12. Marcus Rashford verlengt bij United. Marcus Rashford heeft zijn contract bij Manchester United verlengd tot 30 juni 2028, zo bevestigt de Engelse club dinsdag. De 25-jarige aanvaller maakte zijn debuut in de hoofdmacht van de Red Devils in 2016. Sindsdien speelde hij 359 wedstrijden en scoorde daarin 123 doelpunten. Vorig seizoen liet de Engelsman de netten 30 keer trillen in 56 matchen. Zowel de ManU-fans als zijn teamgenoten verkozen hem tot Speler van het Jaar. United beëindigde het seizoen in de Premier League op de derde plaats.



Vorig seizoen liet de Engelsman de netten 30 keer trillen in 56 matchen. Zowel de ManU-fans als zijn teamgenoten verkozen hem tot Speler van het Jaar. United beëindigde het seizoen in de Premier League op de derde plaats.

clock 18:00 18 uur . Bayern München haalt Kim weg bij Napoli. Bayern München versterkt zijn verdediging met de Zuid-Koreaanse international Kim Min-Jae. Hij komt over van Napoli en ondertekent bij de Duitse kampioen een contract tot 2028. Kim stapte vorige zomer van het Turkse Fenerbahçe over naar Napoli, dat zo'n 20 miljoen euro voor hem betaalde. De centrale verdediger werd meteen een basispion, speelde 45 wedstrijden (2 goals) en had een ruim aandeel in de landstitel. De Zuid-Koreaan werd na het seizoen verkozen tot beste verdediger in de Serie A. Bayern legt naar verluidt zo'n 50 miljoen euro op tafel om de international (49 caps) weg te halen uit Napels. Hij moet de vervanger worden van de Fransman Lucas Hernandez, die naar PSG verkaste.

clock 17:47 Seko Fofana verlaat het Franse Lens en zet zijn carrière verder bij Al-Nassr, de club uit Saudi-Arabië, die ook Cristiano Ronaldo onder contract heeft. Al-Nassr zou naar verluidt zo'n 25 miljoen euro op tafel om hem los te weken bij de Franse vicekampioen.

clock 11:40 11 uur 40. Ex-Eupen-spits Prevljak strijkt neer bij Hertha. Hertha heeft Smail Prevljak aangetrokken. Dat heeft de club uit Berlijn, die afgelopen seizoen uit de Bundesliga zakte, dinsdag gemeld. De 28-jarige aanvaller uit Bosnië-Herzegovina speelde laatst voor AS Eupen, maar vertrok daar deze zomer. Prevljak stapte in 2020 van RB Salzburg over naar Eupen. Deze zomer werd zijn aflopende contract niet verlengd. De aanvaller bevindt zich al op trainingskamp met zijn nieuwe ploeg in Zell am See. Hij ondertekende een contract tot 2025.



Prevljak stapte in 2020 van RB Salzburg over naar Eupen. Deze zomer werd zijn aflopende contract niet verlengd. De aanvaller bevindt zich al op trainingskamp met zijn nieuwe ploeg in Zell am See. Hij ondertekende een contract tot 2025.



clock 15:45 15 uur 45. FC Eindhoven neemt Persyn definitief over van Inter Milaan. De Nederlandse tweedeklasser FC Eindhoven heeft de huur van Tibo Persyn van Inter omgezet in een definitieve deal: de 21-jarige Belgische vleugelaanvaller speelde vorig seizoen 34 wedstrijden, goed voor 3 assists. "Tibo maakte vorig jaar een goede ontwikkeling bij ons door en wij verwachten dat hij die ontwikkeling door kan zetten", deelde technisch directeur Marc Scheepers mee. Persyn is een jeugdproduct van Club Brugge, maar verliet blauw-zwart in 2018 voor Inter Milaan. De Italiaanse grootmacht leende hem in het seizoen 2021-22 uit aan Club en vervolgens Westerlo. Bij blauw-zwart kon hij zich niet doorzetten. Met Westerlo veroverde hij vervolgens de titel in de Belgische tweede klasse.



"Tibo maakte vorig jaar een goede ontwikkeling bij ons door en wij verwachten dat hij die ontwikkeling door kan zetten", deelde technisch directeur Marc Scheepers mee.



Persyn is een jeugdproduct van Club Brugge, maar verliet blauw-zwart in 2018 voor Inter Milaan. De Italiaanse grootmacht leende hem in het seizoen 2021-22 uit aan Club en vervolgens Westerlo. Bij blauw-zwart kon hij zich niet doorzetten. Met Westerlo veroverde hij vervolgens de titel in de Belgische tweede klasse.