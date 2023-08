Transfers buitenland: Manchester United heeft met Rasmus Hojlund zijn nieuwe spits beet

clock 13:51 13 uur 51. Manchester United haalt Deense spits Hojlund binnen. Manchester United heeft zijn nieuwe spits beet. De Engelse recordkampioen is uitgekomen bij Rasmus Hojlund, een Deense spits die uitkwam voor Atalanta. United tast diep in de buidel en betaalt 74 miljoen euro. De spits tekent voor vijf jaar, met een optie op nog een extra jaar. Hojlund was vorig seizoen goed voor 10 goals in de Serie A. Hij verzamelde al 6 caps bij de Deense nationale ploeg (6 goals). . Manchester United haalt Deense spits Hojlund binnen Manchester United heeft zijn nieuwe spits beet. De Engelse recordkampioen is uitgekomen bij Rasmus Hojlund, een Deense spits die uitkwam voor Atalanta. United tast diep in de buidel en betaalt 74 miljoen euro. De spits tekent voor vijf jaar, met een optie op nog een extra jaar. Hojlund was vorig seizoen goed voor 10 goals in de Serie A. Hij verzamelde al 6 caps bij de Deense nationale ploeg (6 goals).



clock 13:51 13 uur 51.

clock 13:48 13 uur 48. Premier League Manchester City maakt van Josko Gvardiol duurste verdediger aller tijden

clock 13:47 13 uur 47. Tottenham haalt 18-jarige verdediger binnen. Tottenham investeert in de toekomst en is daarbij uitgekomen bij Ashley Phillips. De jonge Engels-Welshe centrale verdediger komt over van Blackburn Rovers, in de Engelse tweede klasse. Tottenham heeft drie miljoen euro veil voor het talent, dat actief is bij de Engelse -19. . Tottenham haalt 18-jarige verdediger binnen Tottenham investeert in de toekomst en is daarbij uitgekomen bij Ashley Phillips. De jonge Engels-Welshe centrale verdediger komt over van Blackburn Rovers, in de Engelse tweede klasse. Tottenham heeft drie miljoen euro veil voor het talent, dat actief is bij de Engelse -19.

clock 13:45 13 uur 45.

clock 13:43 13 uur 43. Chelsea neemt doelman Sánchez over van Brighton. Robert Sanchez ruilt Brighton in voor Chelsea. De 25-jarige doelman ondertekende een contract tot 2030 in West-Londen, waar hij de vervanger wordt van de naar Saoedi-Arabië vertrokken Edouard Mendy. De transfer zou mits bonussen kunnen oplopen tot een kleine 29 miljoen euro. De Spaanse international (2 caps) zat ook in de selectie voor het WK in Qatar, maar kwam er niet van de bank. . Chelsea neemt doelman Sánchez over van Brighton Robert Sanchez ruilt Brighton in voor Chelsea. De 25-jarige doelman ondertekende een contract tot 2030 in West-Londen, waar hij de vervanger wordt van de naar Saoedi-Arabië vertrokken Edouard Mendy. De transfer zou mits bonussen kunnen oplopen tot een kleine 29 miljoen euro. De Spaanse international (2 caps) zat ook in de selectie voor het WK in Qatar, maar kwam er niet van de bank.

clock 13:42 13 uur 42.

clock 05-08-2023 05-08-2023.

clock 21:16 21 uur 16. Daichi Kamada, ex-STVV, ruilt Frankfurt voor Lazio. Daichi Kamada verdedigt volgend seizoen de kleuren van Lazio. Het contract van de Japanse international (29 caps) bij Frankfurt liep deze zomer af. De inmiddels 26-jarige Kamada streek in 2017 neer op Duitse bodem, nadat hij de overstap had gemaakt van Sagan Tosu in zijn thuisland. In het seizoen 2018-2019 werd hij uitgeleend aan Sint-Truiden, waar hij volledig doorbrak met 15 goals en 7 assists in competitieverband. Nadien groeide hij uit tot een basispion bij Frankfurt, met de Europa League-triomf in 2022 als ultiem hoogtepunt. . Daichi Kamada, ex-STVV, ruilt Frankfurt voor Lazio Daichi Kamada verdedigt volgend seizoen de kleuren van Lazio. Het contract van de Japanse international (29 caps) bij Frankfurt liep deze zomer af. De inmiddels 26-jarige Kamada streek in 2017 neer op Duitse bodem, nadat hij de overstap had gemaakt van Sagan Tosu in zijn thuisland. In het seizoen 2018-2019 werd hij uitgeleend aan Sint-Truiden, waar hij volledig doorbrak met 15 goals en 7 assists in competitieverband. Nadien groeide hij uit tot een basispion bij Frankfurt, met de Europa League-triomf in 2022 als ultiem hoogtepunt.

clock 21:15 21 uur 15.

clock 20:14 20 uur 14. PSV praat met Rode Duivels Debast en Vranckx. Het Nederlandse PSV wil zich deze maand voor het sluiten van de transfermarkt nog in iedere linie versterken. Dat vertelde directeur voetbalzaken Earnest Stewart vrijdag vlak voor de wedstrijd tegen Feyenoord om de Johan Cruijff Schaal. Zeno Debast (19) van Anderlecht is een belangrijke kandidaat voor de vacature centraal achterin. "Daar zijn we mee in gesprek", bevestigde Stewart bij ESPN. Anderlecht heeft een prijskaart van 15 à 20 miljoen euro op zijn hoofd geplakt. Collega-Rode Duivel Charles De Ketelaere komt in ieder geval niet naar PSV, zo bevestigde Stewart. Wie mogelijk wel naar Eindhoven trekt is Aster Vranckx. De Wolfsburg-middenvelder werd afgelopen seizoen uitgeleend aan AC Milan, maar kwam er amper aan de bak. PSV onderhandelt nu met de 20-jarige Vranckx, die Ibrahim Sangaré moet opvolgen indien die vertrekt. "We zijn met Vranckx in gesprek, ja, hij is één van de kandidaten." PSV versterkte zich deze zomer al met de aanvallers Noa Lang, die overkwam van Club Brugge, en Ricardo Pepi en zag smaakmaker Xavi Simons naar RB Leipzig vertrekken. . PSV praat met Rode Duivels Debast en Vranckx Het Nederlandse PSV wil zich deze maand voor het sluiten van de transfermarkt nog in iedere linie versterken. Dat vertelde directeur voetbalzaken Earnest Stewart vrijdag vlak voor de wedstrijd tegen Feyenoord om de Johan Cruijff Schaal. Zeno Debast (19) van Anderlecht is een belangrijke kandidaat voor de vacature centraal achterin. "Daar zijn we mee in gesprek", bevestigde Stewart bij ESPN. Anderlecht heeft een prijskaart van 15 à 20 miljoen euro op zijn hoofd geplakt. Collega-Rode Duivel Charles De Ketelaere komt in ieder geval niet naar PSV, zo bevestigde Stewart.



Wie mogelijk wel naar Eindhoven trekt is Aster Vranckx. De Wolfsburg-middenvelder werd afgelopen seizoen uitgeleend aan AC Milan, maar kwam er amper aan de bak. PSV onderhandelt nu met de 20-jarige Vranckx, die Ibrahim Sangaré moet opvolgen indien die vertrekt. "We zijn met Vranckx in gesprek, ja, hij is één van de kandidaten."



PSV versterkte zich deze zomer al met de aanvallers Noa Lang, die overkwam van Club Brugge, en Ricardo Pepi en zag smaakmaker Xavi Simons naar RB Leipzig vertrekken.

clock 20:00 20 uur . AC Milan strikt Amerikaan Musah van Valencia. AC Milan heeft de komst bevestigd van de jonge Amerikaan Yunus Musah. De 20-jarige centrale middenvelder tekende een contract voor vijf seizoenen bij de club van Divock Origi, Charles De Ketelaere en Alexis Saelemaekers. Musah doorliep de jeugdopleidingen van Arsenal en Valencia en maakte in 2020 zijn profdebuut voor de Spaanse club. Hij speelde 108 keer voor het eerste elftal en scoorde vijf doelpunten. Musah is al de achtste inkomende transfer, na doelman Marco Sportiello, middenvelders Tijjani Reijnders en Ruben Loftus-Cheek, vleugelspelers Christian Pulisic, Samuel Chukwueze en Luka Romero, en spits Noah Okafor. Naar verluidt zou er twintig miljoen euro met zijn transfer gemoeid zijn. . AC Milan strikt Amerikaan Musah van Valencia AC Milan heeft de komst bevestigd van de jonge Amerikaan Yunus Musah. De 20-jarige centrale middenvelder tekende een contract voor vijf seizoenen bij de club van Divock Origi, Charles De Ketelaere en Alexis Saelemaekers.



Musah doorliep de jeugdopleidingen van Arsenal en Valencia en maakte in 2020 zijn profdebuut voor de Spaanse club. Hij speelde 108 keer voor het eerste elftal en scoorde vijf doelpunten.



Musah is al de achtste inkomende transfer, na doelman Marco Sportiello, middenvelders Tijjani Reijnders en Ruben Loftus-Cheek, vleugelspelers Christian Pulisic, Samuel Chukwueze en Luka Romero, en spits Noah Okafor. Naar verluidt zou er twintig miljoen euro met zijn transfer gemoeid zijn.

clock 19:58 19 uur 58.

clock 11:16 11 uur 16. Chelsea plukt Franse international Disasi weg bij Monaco. De Franse verdediger Axel Disasi heeft een contract van 6 jaar getekend bij Chelsea. De 25-jarige international, die 4 caps telt en het WK in Qatar meemaakte, speelde sinds 2020 bij Monaco.Tussen 2016 en 2020 maakte hij furore bij Reims. Volgens een bron dicht bij de onderhandelingen betaalt Chelsea 45 miljoen euro. Chelsea kocht in januari ook al Benoît Badiashile voor 38 miljoen euro, die andere centrale verdediger van Monaco. Chelsea had nood aan defensieve versterking na de knieoperatie van Wesley Fofana en het vertrek van Kalidou Koulibaly (naar Saudi-Arabië). . Chelsea plukt Franse international Disasi weg bij Monaco De Franse verdediger Axel Disasi heeft een contract van 6 jaar getekend bij Chelsea. De 25-jarige international, die 4 caps telt en het WK in Qatar meemaakte, speelde sinds 2020 bij Monaco.Tussen 2016 en 2020 maakte hij furore bij Reims.



Volgens een bron dicht bij de onderhandelingen betaalt Chelsea 45 miljoen euro.



Chelsea kocht in januari ook al Benoît Badiashile voor 38 miljoen euro, die andere centrale verdediger van Monaco.



Chelsea had nood aan defensieve versterking na de knieoperatie van Wesley Fofana en het vertrek van Kalidou Koulibaly (naar Saudi-Arabië).

clock 11:16 11 uur 16.

clock 07:22 07 uur 22. Kaminski speelt Premier League met Luton Town. Thomas Kaminski staat volgende seizoen in de Premier League onder de lat. De 30-jarige doelman ruilt Blackburn, waarmee hij 3 seizoenen in de Championship uitkwam, voor het naar de hoogste afdeling gepromoveerde Luton Town. "Ik ben erg blij dat ik de kans krijg om in de beste competitie van de wereld te spelen", zegt Kaminski op de website van zijn nieuwe werkgever. "Het is een droom voor elke speler, ongelooflijk dat ik hier ben." "We hebben veel tijd en moeite gestoken in het aantrekken van een nieuwe doelman", klinkt het bij coach Rob Edwards. "Het is een van de belangrijkste posities, zo niet de belangrijkste, op het veld." "Hij is een meespelende doelman en dat heb je nodig op dit niveau. Bovendien brengt hij als Belgisch international een pak ervaring met zich mee." Kaminski werd 14 keer geselecteerd voor de Rode Duivels, maar pakte nog geen cap. In 2008 begon hij zijn carrière bij Germinal Beerschot, dat hij in 2011 voor RSC Anderlecht verliet. Na uitleenbeurten aan Oud-Heverlee Leuven (2011-2012), Famagusta (2014-2015) en Kopenhagen (2015-2016) zette hij zijn loopbaan voort bij KV Kortrijk (2016-2019) en AA Gent (2019-2020), waar Blackburn hem in 2020 oppikte. . Kaminski speelt Premier League met Luton Town Thomas Kaminski staat volgende seizoen in de Premier League onder de lat. De 30-jarige doelman ruilt Blackburn, waarmee hij 3 seizoenen in de Championship uitkwam, voor het naar de hoogste afdeling gepromoveerde Luton Town.



"Ik ben erg blij dat ik de kans krijg om in de beste competitie van de wereld te spelen", zegt Kaminski op de website van zijn nieuwe werkgever. "Het is een droom voor elke speler, ongelooflijk dat ik hier ben."



"We hebben veel tijd en moeite gestoken in het aantrekken van een nieuwe doelman", klinkt het bij coach Rob Edwards. "Het is een van de belangrijkste posities, zo niet de belangrijkste, op het veld."



"Hij is een meespelende doelman en dat heb je nodig op dit niveau. Bovendien brengt hij als Belgisch international een pak ervaring met zich mee."



Kaminski werd 14 keer geselecteerd voor de Rode Duivels, maar pakte nog geen cap.



In 2008 begon hij zijn carrière bij Germinal Beerschot, dat hij in 2011 voor RSC Anderlecht verliet. Na uitleenbeurten aan Oud-Heverlee Leuven (2011-2012), Famagusta (2014-2015) en Kopenhagen (2015-2016) zette hij zijn loopbaan voort bij KV Kortrijk (2016-2019) en AA Gent (2019-2020), waar Blackburn hem in 2020 oppikte.

clock 07:21 07 uur 21.

clock 07:18 07 uur 18. Cyle Larin ploegmaat van Siebe Van der Heyden bij Mallorca. De Canadese aanvaller Cyle Larin, die vorig seizoen transfervrij vanuit Besiktas bij Club Brugge belandde, maar na Nieuwjaar aan Valladolid uitgeleend werd, heeft een nieuwe Spaanse club. Club verkocht de 28-jarige international begin juli aan Valladolid, dat hem nu op zijn beurt verlapte aan RCD Mallorca. Daar wordt Larin ploegmaat van Siebe Van der Heyden, de verdediger die Union verliet. . Cyle Larin ploegmaat van Siebe Van der Heyden bij Mallorca De Canadese aanvaller Cyle Larin, die vorig seizoen transfervrij vanuit Besiktas bij Club Brugge belandde, maar na Nieuwjaar aan Valladolid uitgeleend werd, heeft een nieuwe Spaanse club.



Club verkocht de 28-jarige international begin juli aan Valladolid, dat hem nu op zijn beurt verlapte aan RCD Mallorca. Daar wordt Larin ploegmaat van Siebe Van der Heyden, de verdediger die Union verliet.

clock 07:17 07 uur 17.

clock 04-08-2023 04-08-2023.

clock 10:43 Ex-Union-aanvaller Deniz Undav begint aan zijn eerste training bij Bundesligaclub VfB Stuttgart. 10 uur 43. Ex-Union-aanvaller Deniz Undav begint aan zijn eerste training bij Bundesligaclub VfB Stuttgart.