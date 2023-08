Transfers buitenland: Luton Town haalt met Tim Krul te duchten concurrent voor Thomas Kaminski

clock 12:47 12 uur 47. Krul wordt de concurrent van Kaminski. Tim Krul viert zijn rentree in de Premier League bij promovendus Luton Town. De 35-jarige moet op Kenilworth Road de concurrentie aangaan met Thomas Kaminski, die eerder deze mercato al de overstap maakte van Blackburn Rovers. Kaminski maakte afgelopen zaterdag zijn Premier League-debuut namens Luton in een 4-1 nederlaag tegen Brighton op de openingsspeeldag. Krul brengt een schat aan ervaring op het hoogste niveau met zich mee. Hij stond 222 keer tussen de palen in de Engelse eerste klasse voor Newcastle en Norwich. Verder verzamelde het sluitstuk vijftien caps voor Oranje. In 2014 verwierf hij naam en faam op het WK in Brazilië toen hij in de kwartfinale tegen Costa Rica aan het einde van de verlengingen in de strijd gegooid werd en in de daaropvolgende strafschoppenreeks met twee reddingen een cruciale rol vertolkte. . Krul wordt de concurrent van Kaminski Tim Krul viert zijn rentree in de Premier League bij promovendus Luton Town. De 35-jarige moet op Kenilworth Road de concurrentie aangaan met Thomas Kaminski, die eerder deze mercato al de overstap maakte van Blackburn Rovers. Kaminski maakte afgelopen zaterdag zijn Premier League-debuut namens Luton in een 4-1 nederlaag tegen Brighton op de openingsspeeldag.



Krul brengt een schat aan ervaring op het hoogste niveau met zich mee. Hij stond 222 keer tussen de palen in de Engelse eerste klasse voor Newcastle en Norwich.



Verder verzamelde het sluitstuk vijftien caps voor Oranje. In 2014 verwierf hij naam en faam op het WK in Brazilië toen hij in de kwartfinale tegen Costa Rica aan het einde van de verlengingen in de strijd gegooid werd en in de daaropvolgende strafschoppenreeks met twee reddingen een cruciale rol vertolkte.

clock 12:45 12 uur 45.

clock 17-08-2023 17-08-2023.

clock 15:37 15 uur 37. Arsenal huurt doelman David Raya van Brentford. Arsenal heeft zich voor komend seizoen verzekerd van de diensten van doelman David Raya (27). Hij wordt gehuurd van Brentford, met aankoopoptie. De shotstopper zal bij Arsenal de strijd met Aaron Ramsdale aangaan voor de positie onder de lat. De Spaanse international (met 2 caps) miste afgelopen seizoen geen enkele minuut in de Premier League. In totaal speelde Raya 161 wedstrijden voor Brentford, waarmee hij in 2021 naar het hoogste niveau promoveerde. "David is een keeper van topkwaliteit, die met Brentford in de Premier League consequent op hoog niveau heeft gepresteerd. Met de komst van David voegen we kwaliteit en diepte toe aan ons team, zodat we in alle competities op het hoogst mogelijke niveau kunnen presteren", zegt sportief directeur Edu. . Arsenal huurt doelman David Raya van Brentford Arsenal heeft zich voor komend seizoen verzekerd van de diensten van doelman David Raya (27). Hij wordt gehuurd van Brentford, met aankoopoptie. De shotstopper zal bij Arsenal de strijd met Aaron Ramsdale aangaan voor de positie onder de lat.

De Spaanse international (met 2 caps) miste afgelopen seizoen geen enkele minuut in de Premier League. In totaal speelde Raya 161 wedstrijden voor Brentford, waarmee hij in 2021 naar het hoogste niveau promoveerde.



"David is een keeper van topkwaliteit, die met Brentford in de Premier League consequent op hoog niveau heeft gepresteerd. Met de komst van David voegen we kwaliteit en diepte toe aan ons team, zodat we in alle competities op het hoogst mogelijke niveau kunnen presteren", zegt sportief directeur Edu.

clock 15:37 15 uur 37.

clock 15-08-2023 15-08-2023.

clock 11:11 11 uur 11. Primera División Chelsea-keeper Kepa komt Courtois vervangen bij Real Madrid

clock 14-08-2023 14-08-2023.

clock 12:18 12 uur 18. Diego Costa zet loopbaan verder bij Braziliaanse competitieleider Botafogo. Spaans ex-international Diego Costa heeft een contract tot het einde van het jaar ondertekend bij Botafogo, de huidige koploper in de Braziliaanse voetbalcompetitie. De 34-jarige aanvaller vertrok na een weinig geslaagd seizoen deze zomer bij Wolverhampton. Voordien was hij aan de slag bij het Braziliaanse Atlético Mineiro (2021-2022). Costa kwam eerder in zijn loopbaan tussen 2014 en 2017 in Engeland uit voor Chelsea. Hij liet er 59 goals in 120 matchen noteren. Verder in zijn carrière maakte de aanvaller vooral furore voor Atlético Madrid. Voor de Rojiblancos scoorde hij 83 keer in 216 duels. . Diego Costa zet loopbaan verder bij Braziliaanse competitieleider Botafogo Spaans ex-international Diego Costa heeft een contract tot het einde van het jaar ondertekend bij Botafogo, de huidige koploper in de Braziliaanse voetbalcompetitie. De 34-jarige aanvaller vertrok na een weinig geslaagd seizoen deze zomer bij Wolverhampton. Voordien was hij aan de slag bij het Braziliaanse Atlético Mineiro (2021-2022). Costa kwam eerder in zijn loopbaan tussen 2014 en 2017 in Engeland uit voor Chelsea. Hij liet er 59 goals in 120 matchen noteren. Verder in zijn carrière maakte de aanvaller vooral furore voor Atlético Madrid. Voor de Rojiblancos scoorde hij 83 keer in 216 duels.

clock 13-08-2023 13-08-2023.

clock 11:45 11 uur 45. Joakim Mæhle (ex-Genk) verkast naar Wolfsburg. De Deen Joakim Mæhle kiest voor een nieuw avontuur bij Wolfsburg. De vleugelverdediger verlaat Atalanta en ondertekende in Duitsland een contract van vier jaar. De 26-jarige Mæhle verliet in de zomer van 2017 Aalborg voor Genk. In Limburg groeide hij uit tot vaste waarde en hij maakte deel uit van de kampioenenploeg van 2019. De rechtsachter werd ook Deens international en stond vast in het basiselftal toen Denemarken het op het EK 2020 tot in de halve finales schopte, maar ook toen Denemarken afgelopen WK niet voorbij de groepsfase geraakte. . Joakim Mæhle (ex-Genk) verkast naar Wolfsburg De Deen Joakim Mæhle kiest voor een nieuw avontuur bij Wolfsburg. De vleugelverdediger verlaat Atalanta en ondertekende in Duitsland een contract van vier jaar. De 26-jarige Mæhle verliet in de zomer van 2017 Aalborg voor Genk. In Limburg groeide hij uit tot vaste waarde en hij maakte deel uit van de kampioenenploeg van 2019. De rechtsachter werd ook Deens international en stond vast in het basiselftal toen Denemarken het op het EK 2020 tot in de halve finales schopte, maar ook toen Denemarken afgelopen WK niet voorbij de groepsfase geraakte.

clock 10:43 10 uur 43. Ousmane Dembélé naar PSG. Back to the roots. Ousmane Dembélé, die met Les Bleus het WK van 2018 won, heeft een vijfjarig contract getekend bij PSG, zo maakte de club uit de Franse hoofdstad zaterdag bekend. De Franse international (37 caps en 4 goals) verlaat Barcelona, waar zijn contract liep tot juni 2024. Dembélé was sinds 2017 bij Barcelona en verlengde zijn contract bij de Blaugrana in 2022 tot 2024. Maar PSG maakte gebruik van een transferclausule van 50 miljoen euro om de voormalige speler van Rennes over te nemen. De spurtbom keert zo terug naar de Ligue 1. . Ousmane Dembélé naar PSG Back to the roots. Ousmane Dembélé, die met Les Bleus het WK van 2018 won, heeft een vijfjarig contract getekend bij PSG, zo maakte de club uit de Franse hoofdstad zaterdag bekend. De Franse international (37 caps en 4 goals) verlaat Barcelona, waar zijn contract liep tot juni 2024. Dembélé was sinds 2017 bij Barcelona en verlengde zijn contract bij de Blaugrana in 2022 tot 2024. Maar PSG maakte gebruik van een transferclausule van 50 miljoen euro om de voormalige speler van Rennes over te nemen. De spurtbom keert zo terug naar de Ligue 1.



clock 10:38 10 uur 38. Bundesliga Tottenham ziet boegbeeld Harry Kane (dan toch) naar Bayern München vertrekken

clock 12-08-2023 12-08-2023.

clock 13:15 13 uur 15. Caicedo wil toch liever Chelsea dan Liverpool. Er is dan toch nog geen zekerheid rond Moises Caicedo. De Ecuadoriaan zou het akkoord tussen Liverpool en Brighton naast zich laten liggen en enkel voor Chelsea willen tekenen. Met de Londense club heeft hij al langer een persoonlijk akkoord. Chelsea moet nu op zoek naar een deal met Brighton om de transfer in orde te krijgen. Het is een bizarre situatie, waarin Chelsea dus alsnog aan het langste eind zou trekken als het voldoende geld op tafel legt. Eerder vandaag kondigde Liverpool-coach Klopp nog aan dat zij een akkoord met Brighton hadden rond Caicedo. Leuk detail: dit weekend start de Premier League, er staat zondag meteen de topper tussen Chelsea en Liverpool op het menu. Caicedo zal met veel interesse volgen. . Caicedo wil toch liever Chelsea dan Liverpool Er is dan toch nog geen zekerheid rond Moises Caicedo. De Ecuadoriaan zou het akkoord tussen Liverpool en Brighton naast zich laten liggen en enkel voor Chelsea willen tekenen. Met de Londense club heeft hij al langer een persoonlijk akkoord.



Chelsea moet nu op zoek naar een deal met Brighton om de transfer in orde te krijgen. Het is een bizarre situatie, waarin Chelsea dus alsnog aan het langste eind zou trekken als het voldoende geld op tafel legt. Eerder vandaag kondigde Liverpool-coach Klopp nog aan dat zij een akkoord met Brighton hadden rond Caicedo.



Leuk detail: dit weekend start de Premier League, er staat zondag meteen de topper tussen Chelsea en Liverpool op het menu. Caicedo zal met veel interesse volgen.

clock 13:15 13 uur 15.

clock 12:13 12 uur 13. "Bayern heeft eindelijk beet met Harry Kane". Bayern München lijkt eindelijk zijn langverwachte vervanger voor Robert Lewandowski vast te hebben. Volgens de doorgaans goed ingelichte transfer-goeroe Fabrizio Romano zit de deal in een afrondende fase. Op enkele details na is alles rond. De transfer van Harry Kane sleept al lange tijd aan. Tottenham is al enkele jaren weinig flexibel als het op het verkopen van spelers aankomt en dat was nu niet anders. Uiteindelijk zou er toch een akkoord met de Duitse recordkampioen zijn voor om en bij de 100 miljoen euro. Kane lijkt zo de deur van Tottenham achter zich dicht te trekken, na 10 jaar bij de club. Hij scoorde 280 doelpunten voor de Londenaars en is zo clubtopschutter aller tijden. In München moet Kane die andere wereldspits, Robert Lewandowski, doen vergeten. Lewandowski speelt sinds vorig seizoen voor Barcelona. . "Bayern heeft eindelijk beet met Harry Kane" Bayern München lijkt eindelijk zijn langverwachte vervanger voor Robert Lewandowski vast te hebben. Volgens de doorgaans goed ingelichte transfer-goeroe Fabrizio Romano zit de deal in een afrondende fase. Op enkele details na is alles rond.



De transfer van Harry Kane sleept al lange tijd aan. Tottenham is al enkele jaren weinig flexibel als het op het verkopen van spelers aankomt en dat was nu niet anders. Uiteindelijk zou er toch een akkoord met de Duitse recordkampioen zijn voor om en bij de 100 miljoen euro.



Kane lijkt zo de deur van Tottenham achter zich dicht te trekken, na 10 jaar bij de club. Hij scoorde 280 doelpunten voor de Londenaars en is zo clubtopschutter aller tijden.



In München moet Kane die andere wereldspits, Robert Lewandowski, doen vergeten. Lewandowski speelt sinds vorig seizoen voor Barcelona.

clock 12:13 12 uur 13.

clock 12:01 12 uur 01. Liverpool rond met ex-Beerschotspeler Caicedo voor astronomisch bedrag. Er lijkt een toptransfer aan te komen in de Premier League. Liverpool-coach Jürgen Klopp heeft in een persconferentie bevestigd dat de club een akkoord heeft met Brighton over de transfer van middenvelder Moises Caicedo. Er zou ongeveer 130 miljoen euro met de deal gemoeid zijn, een record in Engeland. Caicedo speelde 2 seizoenen geleden nog een half seizoen op huurbasis voor Beerschot. Hij werd in de winter al teruggeroepen door Brighton en groeide uit tot een leider op het middenveld. Liverpool is met het akkoord Chelsea te snel af, dat ook interesse toonde in Caicedo. Het is overigens al de tweede middenvelder die Liverpool deze zomer wegplukt bij Brighton, na wereldkampioen Alexis Mac Allister. Tot slot is de deal mogelijks slecht nieuws voor Rode Duivel Roméo Lavia. Hij werd lange tijd genoemd bij Liverpool, maar door de komst van Caicedo zou die transfer wel eens van de baan kunnen zijn. Lavia zit voorlopig nog bij het gedegradeerde Southampton. . Liverpool rond met ex-Beerschotspeler Caicedo voor astronomisch bedrag Er lijkt een toptransfer aan te komen in de Premier League. Liverpool-coach Jürgen Klopp heeft in een persconferentie bevestigd dat de club een akkoord heeft met Brighton over de transfer van middenvelder Moises Caicedo.



Er zou ongeveer 130 miljoen euro met de deal gemoeid zijn, een record in Engeland. Caicedo speelde 2 seizoenen geleden nog een half seizoen op huurbasis voor Beerschot. Hij werd in de winter al teruggeroepen door Brighton en groeide uit tot een leider op het middenveld.



Liverpool is met het akkoord Chelsea te snel af, dat ook interesse toonde in Caicedo. Het is overigens al de tweede middenvelder die Liverpool deze zomer wegplukt bij Brighton, na wereldkampioen Alexis Mac Allister.



Tot slot is de deal mogelijks slecht nieuws voor Rode Duivel Roméo Lavia. Hij werd lange tijd genoemd bij Liverpool, maar door de komst van Caicedo zou die transfer wel eens van de baan kunnen zijn. Lavia zit voorlopig nog bij het gedegradeerde Southampton.

clock 11:53 11 uur 53. Marca: "Bounou voornaamste kandidaat om Courtois te vervangen". In de Spaanse sportkrant Marca is er vandaag uiteraard aandacht voor de blessure van Thibaut Courtois. De doelman van Real Madrid siert de voorpagina van het blad met de foto van zijn ingepakte been. Naast de foto worden ook al enkele mogelijke vervangers van Courtois opgelijst. Volgens Marca is Sevilla-doelman Yassine Bounou, die met Marokko schitterde op het afgelopen WK, de favoriet om zijn plek in doel bij de Koninklijke over te nemen. Naast Bounou worden ook de Spanjaarden Kepa en De Gea genoemd, net als voormalige Real-doelman Keylor Navas en Tottenham-icoon Hugo Lloris. Real Madrid lijkt dus te willen uitpakken met een grote naam. . Marca: "Bounou voornaamste kandidaat om Courtois te vervangen" In de Spaanse sportkrant Marca is er vandaag uiteraard aandacht voor de blessure van Thibaut Courtois. De doelman van Real Madrid siert de voorpagina van het blad met de foto van zijn ingepakte been.



Naast de foto worden ook al enkele mogelijke vervangers van Courtois opgelijst. Volgens Marca is Sevilla-doelman Yassine Bounou, die met Marokko schitterde op het afgelopen WK, de favoriet om zijn plek in doel bij de Koninklijke over te nemen.



Naast Bounou worden ook de Spanjaarden Kepa en De Gea genoemd, net als voormalige Real-doelman Keylor Navas en Tottenham-icoon Hugo Lloris. Real Madrid lijkt dus te willen uitpakken met een grote naam.

clock 11:53 11 uur 53.

clock 11-08-2023 11-08-2023.

clock 19:02 19 uur 02. Berge tekent bij het Burnley van Kompany. Sander Berge kiest voor een nieuw avontuur bij Burnley. De defensieve middenvelder, die van 2017 tot januari 2020 voor Racing Genk uitkwam, verlaat Sheffield United en zette zijn krabbel onder een contract tot 2027. "Ik heb veel goede dingen over de club gehoord en gezien het succes van vorig seizoen, is er hier een geweldig project aan de gang. Het is een geweldige omgeving vol jonge getalenteerde spelers, dus ik denk dat het perfect bij me past. De club heeft hoge verwachtingen, voert verschillende transfers door en het past allemaal in wat ik zoek", reageerde de 25-jarige Noor. Bij Burnley voegt hij zich bij Kompany en enkele ploeggenoten met een verleden in de Belgische competitie. Vitinho (ex-Cercle Brugge), Josh Cullen en Jacob Bruun Larsen (beiden ex-Anderlecht), Anass Zaroury (ex-Lierse), Lyle Foster (ex-Westerlo) en de Belgen Samuel Bastien, Manuel Benson, Enock Agyei en Rode Duivel Ameen Al-Dakhil kijken vrijdag kampioen Manchester City in de ogen in de opener van de Premier League. . Berge tekent bij het Burnley van Kompany Sander Berge kiest voor een nieuw avontuur bij Burnley. De defensieve middenvelder, die van 2017 tot januari 2020 voor Racing Genk uitkwam, verlaat Sheffield United en zette zijn krabbel onder een contract tot 2027.



"Ik heb veel goede dingen over de club gehoord en gezien het succes van vorig seizoen, is er hier een geweldig project aan de gang. Het is een geweldige omgeving vol jonge getalenteerde spelers, dus ik denk dat het perfect bij me past. De club heeft hoge verwachtingen, voert verschillende transfers door en het past allemaal in wat ik zoek", reageerde de 25-jarige Noor.

Bij Burnley voegt hij zich bij Kompany en enkele ploeggenoten met een verleden in de Belgische competitie. Vitinho (ex-Cercle Brugge), Josh Cullen en Jacob Bruun Larsen (beiden ex-Anderlecht), Anass Zaroury (ex-Lierse), Lyle Foster (ex-Westerlo) en de Belgen Samuel Bastien, Manuel Benson, Enock Agyei en Rode Duivel Ameen Al-Dakhil kijken vrijdag kampioen Manchester City in de ogen in de opener van de Premier League.

clock 19:00 19 uur .

clock 18:59 18 uur 59. Benson blijft 4 seizoenen langer bij Burnley. Manuel Benson heeft zijn contract bij Burnley met vier jaar verlengd. De dribbelvaardige winger werd in 2017 door KRC Genk overgenomen van Lierse, bij wie hij de jeugdreeksen doorlopen had. Na een seizoen werd hij uitgeleend aan Moeskroen, waar de snelle en technische flankaanvaller zich opnieuw in de kijker speelde met zes goals en negen assists. Antwerp plukte hem in 2019 vervolgens weg uit Genk. Daar kon hij zich niet definitief lanceren en volgde in 2021 een uitleenbeurt aan de Nederlandse eersteklasser PEC Zwolle. Na die uitleenbeurt speelde winger nog een seizoen bij de Great Old, vooraleer Burnley hem afgelopen zomer voor vier miljoen euro kwam weghalen. In Engeland werd Benson een van de uitblinkers in het team van Vincent Kompany, dat afgelopen seizoen kampioen werd in het Championship. De flankaanvaller kwam er in 37 wedstrijden aan veertien doelpunten en vijf assists. Benson en Kompany kijken vrijdag kampioen Manchester City in de ogen in de opener van de Premier League. . Benson blijft 4 seizoenen langer bij Burnley Manuel Benson heeft zijn contract bij Burnley met vier jaar verlengd. De dribbelvaardige winger werd in 2017 door KRC Genk overgenomen van Lierse, bij wie hij de jeugdreeksen doorlopen had. Na een seizoen werd hij uitgeleend aan Moeskroen, waar de snelle en technische flankaanvaller zich opnieuw in de kijker speelde met zes goals en negen assists.



Antwerp plukte hem in 2019 vervolgens weg uit Genk. Daar kon hij zich niet definitief lanceren en volgde in 2021 een uitleenbeurt aan de Nederlandse eersteklasser PEC Zwolle. Na die uitleenbeurt speelde winger nog een seizoen bij de Great Old, vooraleer Burnley hem afgelopen zomer voor vier miljoen euro kwam weghalen.



In Engeland werd Benson een van de uitblinkers in het team van Vincent Kompany, dat afgelopen seizoen kampioen werd in het Championship. De flankaanvaller kwam er in 37 wedstrijden aan veertien doelpunten en vijf assists. Benson en Kompany kijken vrijdag kampioen Manchester City in de ogen in de opener van de Premier League.