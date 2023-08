Transfers buitenland: Kaminski speelt Premier League bij Luton Town, Disasi voor 6 jaar naar Chelsea

clock 11:16 11 uur 16. Chelsea plukt Franse international Disasi weg bij Monaco. De Franse verdediger Axel Disasi heeft een contract van 6 jaar getekend bij Chelsea. De 25-jarige international, die 4 caps telt en het WK in Qatar meemaakte, speelde sinds 2020 bij Monaco.Tussen 2016 en 2020 maakte hij furore bij Reims. Volgens een bron dicht bij de onderhandelingen betaalt Chelsea 45 miljoen euro. Chelsea kocht in januari ook al Benoît Badiashile voor 38 miljoen euro, die andere centrale verdediger van Monaco. Chelsea had nood aan defensieve versterking na de knieoperatie van Wesley Fofana en het vertrek van Kalidou Koulibaly (naar Saudi-Arabië). . Chelsea plukt Franse international Disasi weg bij Monaco De Franse verdediger Axel Disasi heeft een contract van 6 jaar getekend bij Chelsea. De 25-jarige international, die 4 caps telt en het WK in Qatar meemaakte, speelde sinds 2020 bij Monaco.Tussen 2016 en 2020 maakte hij furore bij Reims.



Volgens een bron dicht bij de onderhandelingen betaalt Chelsea 45 miljoen euro.



Chelsea kocht in januari ook al Benoît Badiashile voor 38 miljoen euro, die andere centrale verdediger van Monaco.



Chelsea had nood aan defensieve versterking na de knieoperatie van Wesley Fofana en het vertrek van Kalidou Koulibaly (naar Saudi-Arabië).

clock 07:22 07 uur 22. Kaminski speelt Premier League met Luton Town. Thomas Kaminski staat volgende seizoen in de Premier League onder de lat. De 30-jarige doelman ruilt Blackburn, waarmee hij 3 seizoenen in de Championship uitkwam, voor het naar de hoogste afdeling gepromoveerde Luton Town.



"Ik ben erg blij dat ik de kans krijg om in de beste competitie van de wereld te spelen", zegt Kaminski op de website van zijn nieuwe werkgever. "Het is een droom voor elke speler, ongelooflijk dat ik hier ben."



"We hebben veel tijd en moeite gestoken in het aantrekken van een nieuwe doelman", klinkt het bij coach Rob Edwards. "Het is een van de belangrijkste posities, zo niet de belangrijkste, op het veld."



"Hij is een meespelende doelman en dat heb je nodig op dit niveau. Bovendien brengt hij als Belgisch international een pak ervaring met zich mee."



Kaminski werd 14 keer geselecteerd voor de Rode Duivels, maar pakte nog geen cap.



In 2008 begon hij zijn carrière bij Germinal Beerschot, dat hij in 2011 voor RSC Anderlecht verliet. Na uitleenbeurten aan Oud-Heverlee Leuven (2011-2012), Famagusta (2014-2015) en Kopenhagen (2015-2016) zette hij zijn loopbaan voort bij KV Kortrijk (2016-2019) en AA Gent (2019-2020), waar Blackburn hem in 2020 oppikte.

clock 07:18 07 uur 18. Cyle Larin ploegmaat van Siebe Van der Heyden bij Mallorca. De Canadese aanvaller Cyle Larin, die vorig seizoen transfervrij vanuit Besiktas bij Club Brugge belandde, maar na Nieuwjaar aan Valladolid uitgeleend werd, heeft een nieuwe Spaanse club.



Club verkocht de 28-jarige international begin juli aan Valladolid, dat hem nu op zijn beurt verlapte aan RCD Mallorca. Daar wordt Larin ploegmaat van Siebe Van der Heyden, de verdediger die Union verliet.

clock 10:43 Ex-Union-aanvaller Deniz Undav begint aan zijn eerste training bij Bundesligaclub VfB Stuttgart. 10 uur 43. Ex-Union-aanvaller Deniz Undav begint aan zijn eerste training bij Bundesligaclub VfB Stuttgart.

clock 07:55 07 uur 55. "Atalanta heeft princiepsakkoord met Milan over De Ketelaere". Na een heel moeilijk eerste seizoen is het helemaal niet zeker dat Charles De Ketelaere bij Milan blijft. De youngster van Club Brugge toonde bij momenten flarden van zijn talent, maar hij kon geen enkele goal maken en kon zich aldus niet doorzetten.



Milan hield hem lang en geduldig de hand boven het hoofd, maar lijkt nu toch een transfer genegen te zijn. Het bereikte een princiepsakkoord met Atalanta voor een huurdeal met een aankoopoptie, schrijft de goed ingelichte transfergoeroe Fabrizio Romano.



Het is wel niet zeker of Atalanta, 5e in Italië vorig jaar net achter Milan, is wat De Ketelaere zelf wil. De 22-jarige aanvallende middenvelder/centrumspits heeft voorstellen uit verschillende landen, waaronder Spanje. Of misschien blijft hij ook gewoon.

clock 07:45 07 uur 45. "Lukaku en Juve hebben akkoord van 3 jaar". Fabrizio Romano, de Italiaanse journalist die heel goed op de hoogte is van het reilen en zeilen van voetbaldeals, weet dat Romelu Lukaku en Juventus een akkoord hebben gevonden over een contract voor 3 jaar met optie op een extra seizoen.



Maar Juventus wil absoluut Chelsea betrekken in de deal: het wil Lukaku ruilen tegen Dusan Vlahovic én er nog 40 miljoen bijkrijgen. Aan Chelsea-coach Pochettino om te beslissen.

clock 03-08-2023 03-08-2023.

clock 20:15 20 uur 15. Undav gaat een jaar op uitleenbasis spelen in de Bundesliga. Deniz Undav gaat in zijn thuisland Duitsland op zoek naar meer speelminuten. De spits wordt door Brighton uitgeleend aan Stuttgart. De ex-spits van Union scoorde in 30 wedstrijden voor de Engelse ploeg 8 keer.



"Het is met spijt dat we Deniz laten gaan om meer te kunnen spelen. Vorig seizoen was hij cruciaal om onze doelen te bereiken", laat Brighton-trainer Roberto De Zerbi optekenen. "Ik ben heel erg blij dat ik in de Bundesliga zal kunnen spelen", reageert Undav.

clock 13:06 13 uur 06. André Silva maakt plaats voor Loïs Openda bij Leipzig. André Silva (27) speelt volgend seizoen op huurbasis bij Real Sociedad. De Portugese spits komt over van Leipzig, waar hij door de komst van Openda weinig uitzicht op speelminuten had.



Silva brak in het seizoen 2016/17 door bij Porto. De spits was grof wild op de transfermarkt en AC Milan lijfde hem in voor een kleine 40 miljoen euro. Doorbreken lukte niet in Milaan en Silva werd na enkele uitleenbeurten verkocht aan Frankfurt.



In Frankfurt herleefde de spits. Het leverde hem een nieuwe toptransfer op naar Leipzig, waar hij in zijn debuutseizoen nog 17 keer wist te scoren. Vorig seizoen was het echter al een stuk minder met 9 doelpunten.



Leipzig wilt meer en kocht Loïs Openda als nieuwe spits, Silva kiest nu de vlucht vooruit en trekt naar Real Sociedad. De Baskische club werd vorig seizoen knap 4e in La Liga en mag dus aantreden in de Champions League.

clock 11:58 11 uur 58. Ismail Azzaoui van Heracles naar Azerbeidzjan. Voormalig jeugdinternational Ismail Azzaoui (25) begint aan een nieuw hoofdstuk. De rechterwinger zag zijn aflopende contract bij Heracles Almelo, met optie op 2 extra jaren, niet gelicht. Hij zorgde nog mee voor de promotie naar de Eredivisie, maar stapt nu transfervrij over van Nederland naar Azerbeidzjan.



Daar gaat hij met Araz-Naxcivan ook voor een promovendus spelen, de club uit Nakhivan won de tweede klasse in het Oost-Europese land.



Azzaoui speelde in de jeugd voor Anderlecht en Tottenham, waarna hij naar Wolfsburg verkaste. In het seizoen 2017-2018 belandde hij op uitleenbasis bij Willem II.



Van midden 2020 tot midden 2022 was Azzaoui al bij Heracles, dat zijn contract toen niet verlengde. De Marokkaanse Belg had immers in december 2021 een derde zware knieblessure (na 2016 en 2018) opgelopen. Maar in oktober 2022 kwam er toch nog een nieuw contract.



Hij was out tot eind 2022, maar kwam nog tot 20 duels in de tweede klasse, goed voor 3 goals en 3 assists. Bij de promotiematch tegen Jong PSV maakte Azzaoui 2 van de 3 goals (3-0).

clock 19:08 19 uur 08. Rebic naar Turkije. Ante Rebic heeft een handtekening gezet onder een contract bij het Turkse Besiktas. De Kroatische aanvaller komt over van AC Milan en tekent een overeenkomst van twee jaar. De 29-jarige Rebic had nog een lopend contract bij de Italiaanse club, maar vertrekt nu toch naar Besiktas, waar hij in het shirt met rugnummer 7 zal spelen. De Kroaat kwam in 2019 op huurbasis van Eintracht Frankfurt naar AC Milan en speelde er 123 wedstrijden. In totaal maakte hij 29 goals en gaf hij 17 assists. In zijn periode bij de Rossonerie werd hij tweede in het Italiaanse kampioenschap in 2021 en won hij de titel in 2022. Voordien speelde de spits nog bij Hellas Verona, RB Leipzig en Fiorentina.

