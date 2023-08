Transfers buitenland: Jordan Lukaku gaat voetballen in Turkije

clock 13:40 13 uur 40. Jordan Lukaku gaat in Turkije voetballen. Jordan Lukaku is opnieuw voetballer. Een halfjaar nadat zijn contract bij Ponferradina in Spanje werd ontbonden, heeft hij een contract getekend in Turkije, bij tweedeklasser Adanaspor. De 29-jarige linksachter tekende een contract voor 2 seizoenen bij Adanaspor, dat vorig seizoen de competitie niet kon afmaken door de aardbevingen in de regio. . Jordan Lukaku gaat in Turkije voetballen Jordan Lukaku is opnieuw voetballer. Een halfjaar nadat zijn contract bij Ponferradina in Spanje werd ontbonden, heeft hij een contract getekend in Turkije, bij tweedeklasser Adanaspor.



De 29-jarige linksachter tekende een contract voor 2 seizoenen bij Adanaspor, dat vorig seizoen de competitie niet kon afmaken door de aardbevingen in de regio.

clock 13:40 13 uur 40.

clock 20-08-2023 20-08-2023.

clock 23:41 23 uur 41. Ziyech naar Galatasaray, Mitrovic spitsbroeder van Neymar. Deze zaterdagavond heeft nog 2 interessante deals opgeleverd. Hakim Ziyech gaat op zoek naar geluk bij Galatasaray. De Marokkaan was door Chelsea helemaal in de hoek geduwd en wordt door de Turken één seizoen gehuurd en daarna definitief overgenomen. Ziyech trok in 2020 van Ajax naar Londen, maar kon er nooit zijn stempel drukken. Dat heeft Aleksandar Mitrovic de voorbije jaren wel gedaan bij Fulham. De Servische cultspits, ex-Anderlecht uiteraard, zwaait de Premier League echter uit. Hij gaat poen scheppen in Saudi-Arabië bij Al-Hilal, de club van Neymar. Fulham ontvangt een "recordsom" voor de scherpschutter. . Ziyech naar Galatasaray, Mitrovic spitsbroeder van Neymar Deze zaterdagavond heeft nog 2 interessante deals opgeleverd. Hakim Ziyech gaat op zoek naar geluk bij Galatasaray. De Marokkaan was door Chelsea helemaal in de hoek geduwd en wordt door de Turken één seizoen gehuurd en daarna definitief overgenomen. Ziyech trok in 2020 van Ajax naar Londen, maar kon er nooit zijn stempel drukken. Dat heeft Aleksandar Mitrovic de voorbije jaren wel gedaan bij Fulham. De Servische cultspits, ex-Anderlecht uiteraard, zwaait de Premier League echter uit. Hij gaat poen scheppen in Saudi-Arabië bij Al-Hilal, de club van Neymar. Fulham ontvangt een "recordsom" voor de scherpschutter.

clock 16:50 16 uur 50. Demiral trekt naar Al-Ahli. Ook de Turkse verdediger Merih Demiral trekt naar Saudi Arabië. De 25-jarige international trekt voor om en bij de 20 miljoen euro naar Al-Ahli. In het verleden speelde hij al voor Sassuolo, waar hij veel indruk maakte en op de radar kwam van veel topclubs. Uiteindelijk kon Juventus hem vastleggen, maar zijn passage in Turijn was geen succes. Na een periode bij Atalanta laat hij Italië nu dus achter voor een avontuur bij Al-Ahli. De Saudische ploeg trok deze zomer al sterren aan als Riyad Mahrez, Roberto Firmino en Edouard Mendy. . Demiral trekt naar Al-Ahli Ook de Turkse verdediger Merih Demiral trekt naar Saudi Arabië. De 25-jarige international trekt voor om en bij de 20 miljoen euro naar Al-Ahli. In het verleden speelde hij al voor Sassuolo, waar hij veel indruk maakte en op de radar kwam van veel topclubs. Uiteindelijk kon Juventus hem vastleggen, maar zijn passage in Turijn was geen succes. Na een periode bij Atalanta laat hij Italië nu dus achter voor een avontuur bij Al-Ahli. De Saudische ploeg trok deze zomer al sterren aan als Riyad Mahrez, Roberto Firmino en Edouard Mendy.

clock 16:49 16 uur 49.

clock 13:37 13 uur 37. Marseille leent Malinovski uit aan Genoa. 4 jaar geleden veroverde Roeslan Malinovski nog de landstitel met KRC Genk. Dit seizoen mag de Oekraïense middenvelder het mooie weer maken bij Genoa. Het is een terugkeer naar de Serie A voor Malinovski, die na zijn passage bij Genk uitgroeide tot een vaste waarde bij Atalanta. Sinds begin dit jaar kwam de Oekraïner uit in de Ligue 1 bij Marseille, dat hem nu uitleent aan Genoa. Bij zijn nieuwe club zal Malinovski onze landgenoot Koni De Winter. De jonge Duivel wordt door Juventus uitgeleend aan Genoa. . Marseille leent Malinovski uit aan Genoa 4 jaar geleden veroverde Roeslan Malinovski nog de landstitel met KRC Genk. Dit seizoen mag de Oekraïense middenvelder het mooie weer maken bij Genoa.

Het is een terugkeer naar de Serie A voor Malinovski, die na zijn passage bij Genk uitgroeide tot een vaste waarde bij Atalanta. Sinds begin dit jaar kwam de Oekraïner uit in de Ligue 1 bij Marseille, dat hem nu uitleent aan Genoa.



Bij zijn nieuwe club zal Malinovski onze landgenoot Koni De Winter. De jonge Duivel wordt door Juventus uitgeleend aan Genoa.



clock 13:34 13 uur 34.

clock 12:44 12 uur 44. Zaniolo op huurbasis naar Premier League. Youri Tielemans krijgt een nieuwe collega op het middenveld, want Nicolo Zaniolo komt dit seizoen op huurbasis uit voor Aston Villa. Villa betaalt vijf miljoen euro om de 24-jarige Italiaan voor een jaar te huren van Galatasaray. Het bezit een aankoopoptie van 22,5 miljoen euro. Zaniolo kwam eerder al uit voor Inter Milaan en AS Roma. Met de Romeinen won hij in het voorjaar van 2022 de Conference League. In de finale tegen Feyenoord (1-0) zorgde Zaniolo voor de enige goal. Hij is ook dertienvoudig Italiaans international. In februari maakte hij de overstap naar Galatasaray en daar had hij meteen een aandeel in de Turkse landstitel. In twaalf wedstrijden kwam hij tot vijf goals en een assist. . Zaniolo op huurbasis naar Premier League Youri Tielemans krijgt een nieuwe collega op het middenveld, want Nicolo Zaniolo komt dit seizoen op huurbasis uit voor Aston Villa. Villa betaalt vijf miljoen euro om de 24-jarige Italiaan voor een jaar te huren van Galatasaray. Het bezit een aankoopoptie van 22,5 miljoen euro.

Zaniolo kwam eerder al uit voor Inter Milaan en AS Roma. Met de Romeinen won hij in het voorjaar van 2022 de Conference League. In de finale tegen Feyenoord (1-0) zorgde Zaniolo voor de enige goal. Hij is ook dertienvoudig Italiaans international. In februari maakte hij de overstap naar Galatasaray en daar had hij meteen een aandeel in de Turkse landstitel. In twaalf wedstrijden kwam hij tot vijf goals en een assist.

clock 12:43 12 uur 43.

clock 19-08-2023 19-08-2023.

clock 13:37 13 uur 37. Liverpool versterkt middenveld met Wataru Endo (ex-STVV). In de zoektocht naar een nieuwe centrale middenvelder is Liverpool uitgekomen bij Wataru Endo. De 30-jarige centrale middenvelder komt over van Stuttgart, dat hem in 2020 wegkocht bij STVV. Endo moet het vertrek van Henderson en Fabinho opvangen als defensieve middenvelder, eerder greep Liverpool al naast de transfers van Caicedo en Lavia. Op het WK vorig jaar speelde Endo alle wedstrijden mee, Japan strandde in de achtste finales. "Ik kan niet wachten om op Anfield te spelen voor de Liverpool-fans", reageerde Endo al kort op zijn transfer op de website van de club. . Liverpool versterkt middenveld met Wataru Endo (ex-STVV) In de zoektocht naar een nieuwe centrale middenvelder is Liverpool uitgekomen bij Wataru Endo. De 30-jarige centrale middenvelder komt over van Stuttgart, dat hem in 2020 wegkocht bij STVV.



Endo moet het vertrek van Henderson en Fabinho opvangen als defensieve middenvelder, eerder greep Liverpool al naast de transfers van Caicedo en Lavia. Op het WK vorig jaar speelde Endo alle wedstrijden mee, Japan strandde in de achtste finales.



"Ik kan niet wachten om op Anfield te spelen voor de Liverpool-fans", reageerde Endo al kort op zijn transfer op de website van de club.

clock 18-08-2023 18-08-2023.

clock 23:30 23 uur 30. Yassine "Bono" Bounou naar Al Hilal. Woensdag verloor hij met Sevilla nog de Europese Supercup tegen Manchester City, een dag later tekent Yassine "Bono" Bounou voor Al Hilal, de club die eerder ook onder meer Neymar kon verleiden. Bono was een van de sensaties van het afgelopen WK. Met zijn saves had hij een groot aandeel in de halvefinaleplaats van Marokko. Op The Best Awards eindigde hij 3e in de verkiezing van beste doelman ter wereld, na Martinez en Courtois. Al Hilal zou 21 miljoen euro betalen voor de toch al 32-jarige Bono. Hij tekende er een contract voor 3 jaar. . Yassine "Bono" Bounou naar Al Hilal Woensdag verloor hij met Sevilla nog de Europese Supercup tegen Manchester City, een dag later tekent Yassine "Bono" Bounou voor Al Hilal, de club die eerder ook onder meer Neymar kon verleiden.



Bono was een van de sensaties van het afgelopen WK. Met zijn saves had hij een groot aandeel in de halvefinaleplaats van Marokko. Op The Best Awards eindigde hij 3e in de verkiezing van beste doelman ter wereld, na Martinez en Courtois.



Al Hilal zou 21 miljoen euro betalen voor de toch al 32-jarige Bono. Hij tekende er een contract voor 3 jaar.

clock 23:30 23 uur 30.

clock 12:47 12 uur 47. Krul wordt de concurrent van Kaminski. Tim Krul viert zijn rentree in de Premier League bij promovendus Luton Town. De 35-jarige moet op Kenilworth Road de concurrentie aangaan met Thomas Kaminski, die eerder deze mercato al de overstap maakte van Blackburn Rovers. Kaminski maakte afgelopen zaterdag zijn Premier League-debuut namens Luton in een 4-1 nederlaag tegen Brighton op de openingsspeeldag. Krul brengt een schat aan ervaring op het hoogste niveau met zich mee. Hij stond 222 keer tussen de palen in de Engelse eerste klasse voor Newcastle en Norwich. Verder verzamelde het sluitstuk vijftien caps voor Oranje. In 2014 verwierf hij naam en faam op het WK in Brazilië toen hij in de kwartfinale tegen Costa Rica aan het einde van de verlengingen in de strijd gegooid werd en in de daaropvolgende strafschoppenreeks met twee reddingen een cruciale rol vertolkte. . Krul wordt de concurrent van Kaminski Tim Krul viert zijn rentree in de Premier League bij promovendus Luton Town. De 35-jarige moet op Kenilworth Road de concurrentie aangaan met Thomas Kaminski, die eerder deze mercato al de overstap maakte van Blackburn Rovers. Kaminski maakte afgelopen zaterdag zijn Premier League-debuut namens Luton in een 4-1 nederlaag tegen Brighton op de openingsspeeldag.



Krul brengt een schat aan ervaring op het hoogste niveau met zich mee. Hij stond 222 keer tussen de palen in de Engelse eerste klasse voor Newcastle en Norwich.



Verder verzamelde het sluitstuk vijftien caps voor Oranje. In 2014 verwierf hij naam en faam op het WK in Brazilië toen hij in de kwartfinale tegen Costa Rica aan het einde van de verlengingen in de strijd gegooid werd en in de daaropvolgende strafschoppenreeks met twee reddingen een cruciale rol vertolkte.

clock 12:45 12 uur 45.

clock 17-08-2023 17-08-2023.

clock 15:37 15 uur 37. Arsenal huurt doelman David Raya van Brentford. Arsenal heeft zich voor komend seizoen verzekerd van de diensten van doelman David Raya (27). Hij wordt gehuurd van Brentford, met aankoopoptie. De shotstopper zal bij Arsenal de strijd met Aaron Ramsdale aangaan voor de positie onder de lat. De Spaanse international (met 2 caps) miste afgelopen seizoen geen enkele minuut in de Premier League. In totaal speelde Raya 161 wedstrijden voor Brentford, waarmee hij in 2021 naar het hoogste niveau promoveerde. "David is een keeper van topkwaliteit, die met Brentford in de Premier League consequent op hoog niveau heeft gepresteerd. Met de komst van David voegen we kwaliteit en diepte toe aan ons team, zodat we in alle competities op het hoogst mogelijke niveau kunnen presteren", zegt sportief directeur Edu. . Arsenal huurt doelman David Raya van Brentford Arsenal heeft zich voor komend seizoen verzekerd van de diensten van doelman David Raya (27). Hij wordt gehuurd van Brentford, met aankoopoptie. De shotstopper zal bij Arsenal de strijd met Aaron Ramsdale aangaan voor de positie onder de lat.

De Spaanse international (met 2 caps) miste afgelopen seizoen geen enkele minuut in de Premier League. In totaal speelde Raya 161 wedstrijden voor Brentford, waarmee hij in 2021 naar het hoogste niveau promoveerde.



"David is een keeper van topkwaliteit, die met Brentford in de Premier League consequent op hoog niveau heeft gepresteerd. Met de komst van David voegen we kwaliteit en diepte toe aan ons team, zodat we in alle competities op het hoogst mogelijke niveau kunnen presteren", zegt sportief directeur Edu.

clock 15:37 15 uur 37.

clock 15-08-2023 15-08-2023.

clock 11:11 11 uur 11. Primera División Chelsea-keeper Kepa komt Courtois vervangen bij Real Madrid

clock 14-08-2023 14-08-2023.

clock 12:18 12 uur 18. Diego Costa zet loopbaan verder bij Braziliaanse competitieleider Botafogo. Spaans ex-international Diego Costa heeft een contract tot het einde van het jaar ondertekend bij Botafogo, de huidige koploper in de Braziliaanse voetbalcompetitie. De 34-jarige aanvaller vertrok na een weinig geslaagd seizoen deze zomer bij Wolverhampton. Voordien was hij aan de slag bij het Braziliaanse Atlético Mineiro (2021-2022). Costa kwam eerder in zijn loopbaan tussen 2014 en 2017 in Engeland uit voor Chelsea. Hij liet er 59 goals in 120 matchen noteren. Verder in zijn carrière maakte de aanvaller vooral furore voor Atlético Madrid. Voor de Rojiblancos scoorde hij 83 keer in 216 duels. . Diego Costa zet loopbaan verder bij Braziliaanse competitieleider Botafogo Spaans ex-international Diego Costa heeft een contract tot het einde van het jaar ondertekend bij Botafogo, de huidige koploper in de Braziliaanse voetbalcompetitie. De 34-jarige aanvaller vertrok na een weinig geslaagd seizoen deze zomer bij Wolverhampton. Voordien was hij aan de slag bij het Braziliaanse Atlético Mineiro (2021-2022). Costa kwam eerder in zijn loopbaan tussen 2014 en 2017 in Engeland uit voor Chelsea. Hij liet er 59 goals in 120 matchen noteren. Verder in zijn carrière maakte de aanvaller vooral furore voor Atlético Madrid. Voor de Rojiblancos scoorde hij 83 keer in 216 duels.

clock 13-08-2023 13-08-2023.

clock 11:45 11 uur 45. Joakim Mæhle (ex-Genk) verkast naar Wolfsburg. De Deen Joakim Mæhle kiest voor een nieuw avontuur bij Wolfsburg. De vleugelverdediger verlaat Atalanta en ondertekende in Duitsland een contract van vier jaar. De 26-jarige Mæhle verliet in de zomer van 2017 Aalborg voor Genk. In Limburg groeide hij uit tot vaste waarde en hij maakte deel uit van de kampioenenploeg van 2019. De rechtsachter werd ook Deens international en stond vast in het basiselftal toen Denemarken het op het EK 2020 tot in de halve finales schopte, maar ook toen Denemarken afgelopen WK niet voorbij de groepsfase geraakte. . Joakim Mæhle (ex-Genk) verkast naar Wolfsburg De Deen Joakim Mæhle kiest voor een nieuw avontuur bij Wolfsburg. De vleugelverdediger verlaat Atalanta en ondertekende in Duitsland een contract van vier jaar. De 26-jarige Mæhle verliet in de zomer van 2017 Aalborg voor Genk. In Limburg groeide hij uit tot vaste waarde en hij maakte deel uit van de kampioenenploeg van 2019. De rechtsachter werd ook Deens international en stond vast in het basiselftal toen Denemarken het op het EK 2020 tot in de halve finales schopte, maar ook toen Denemarken afgelopen WK niet voorbij de groepsfase geraakte.