Transfers buitenland: Edinson Cavani en James Rodriguez keren terug naar Zuid-Amerika, Karim Rekik trekt naar Al Jazira

Nederlandse verdediger Rekik van Sevilla naar Al Jazira. Karim Rekik zet zijn voetballoopbaan voort in Abu Dhabi. De club Al Jazira, waar Frank de Boer deze maand is begonnen als hoofdtrainer, neemt de Nederlandse verdediger over van FC Sevilla. Rekik, 28 jaar, was nog tot de zomer van 2025 verbonden aan de Spaanse club waar hij sinds 2020 onder contract stond. Rekik begon zijn profcarrière in de Premier League - met enkele optredens bij Manchester City, Portsmouth en Blackburn Rovers - waarna hij in 2013 bij PSV belandde. Na zijn verblijf in Eindhoven voetbalde Rekik bij Olympique Marseille en Hertha BSC. Hij is viervoudig international van Oranje.



Belgisch jeugdinternational Ryan Mmaee trekt naar Stoke. Voormalig Belgisch jeugdinternational en huidig Marokkaans international Ryan Mmaee verlaat het Hongaarse Ferencvaros voor de Engelse tweedeklasser Stoke City. Hij ondertekende er een contract voor drie seizoenen. De 25-jarige spits speelde de voorbije twee seizoenen aan de zijde van zijn broer Samy Mmaee in Hongarije. In België droeg hij eerder de kleuren van Standard en Waasland-Beveren.

Cavani en Rodriguez keren terug naar Zuid-Amerika. De Uruguyaanse aanvaller Edinson Cavani en de Colombiaanse middenvelder James Rodriguez voetballen niet langer in Europa. Cavani (36) kiest na zijn periode bij Napoli, PSG, Manchester United en Valencia voor een avontuur bij Boca Juniors in Argentinië. Rodriguez heeft in Europa voor Porto, Monaco, Real, Bayern, Everton en Olympiakos gevoetbald. Hij gaat in Brazilië aan de slag bij FC Sao Paulo.



Cavani (36) kiest na zijn periode bij Napoli, PSG, Manchester United en Valencia voor een avontuur bij Boca Juniors in Argentinië.



Rodriguez heeft in Europa voor Porto, Monaco, Real, Bayern, Everton en Olympiakos gevoetbald. Hij gaat in Brazilië aan de slag bij FC Sao Paulo.

clock 22:39 22 uur 39. Einde van Edinson Cavani in Europa. De spits speelde bij bij topteams als PSG, Manchester United en Napoli.

clock 22:39 22 uur 39. James Rodriguez heeft voor Real gevoetbald. Nu trekt hij naar de Braziliaanse club FC Sao Paulo.

Saint-Maximin neemt afscheid van Newcastle. De Franse flankaanvaller Allan Saint-Maximin heeft via Instagram afscheid genomen van Newcastle. De 26-jarige Saint-Maximin kwam in 2019 over van Nice en speelde uiteindelijk 124 keer voor de Magpies, waarin hij 13 keer de netten deed trillen. De Fransman wordt naar alle waarschijnlijk de zoveelste speler die de oversteek maakt naar Saudi-Arabië, waar hij zijn handtekening zal zetten onder een contract bij Al-Ahli.

clock 29-07-2023 29-07-2023.

Mauro Icardi trekt definitief naar Galatasaray. De Argentijnse spits Mauro Icardi blijft bij Galatasaray voetballen. Dat maakt PSG bekend. Icardi speelde al een jaar voor de Turkse club op huurbasis. De 30-jarige aanvaller heeft een prima seizoen achter de rug met Galatasaray. Met 22 doelpunten en 7 assists had hij een groot aandeel in de 23e landstitel voor de club van Dries Mertens. Icardi speelde sinds 2019 voor PSG en stond er nog tot juni 2024 onder contract. In het shirt van de Franse topclub kon hij nooit echt doorbreken.



De 30-jarige aanvaller heeft een prima seizoen achter de rug met Galatasaray. Met 22 doelpunten en 7 assists had hij een groot aandeel in de 23e landstitel voor de club van Dries Mertens.



Icardi speelde sinds 2019 voor PSG en stond er nog tot juni 2024 onder contract. In het shirt van de Franse topclub kon hij nooit echt doorbreken.



Juventus ontbindt contract van Ihattaren. Het voormalige Nederlandse toptalent Mohamed Ihatarren is aan bezinning toe, nu zijn contract bij Juventus is opgezegd. De 21-jarige middenvelder was een sensatie bij PSV, maar werd daar vanwege disciplinaire redenen naar de B-kern gezet. Juventus pikte Ihattaren op, gaf hem een contract tot 2025, maar allerlei privéproblemen overschaduwden een mogelijke doorbraak in Turijn. Ook uitleenbeurten aan Sampdoria en Ajax leverden niets op. Zonder 1 match gespeeld te hebben, wordt Ihattaren nu doorgestuurd.



Juventus pikte Ihattaren op, gaf hem een contract tot 2025, maar allerlei privéproblemen overschaduwden een mogelijke doorbraak in Turijn. Ook uitleenbeurten aan Sampdoria en Ajax leverden niets op. Zonder 1 match gespeeld te hebben, wordt Ihattaren nu doorgestuurd.

Riyad Mahrez verlaat Manchester City voor Saudische club Al-Ahli

clock 28-07-2023 28-07-2023.

Gerrard lokt Henderson naar Saudi-Arabië. Steven Gerrard begint een aardig ploegje te krijgen bij Al Ettifaq, want na Jack Hendry en Moussa Dembélé is nu ook Jordan Henderson geland. De 33-jarige middenvelder is na 12 jaar weg bij Liverpool, waarmee hij zowat alle prijzen wist te winnen. Liverpool krijgt nog 14 miljoen euro voor zijn voormalige aanvoerder. Henderson zelf zou zo'n 816.000 euro verdienen. Per week.

Kompany lokt Bruun Larsen naar Engeland. Jacob Bruun Larsen zet zijn voetbalcarrière voort bij Burnley. De 24-jarige Deen gaat er spelen onder coach Vincent Kompany, met wie de flankaanvaller al samenwerkte bij Anderlecht. Bruun Larsen kwam tussen januari en juni 2021 uit voor paars-wit, dat hem destijds huurde van Hoffenheim. Kompany was toen trainer van Anderlecht en stelde de Deen in totaal 19 keer op (2 goals, 2 assists). Ook Burnley leent nu voor één seizoen van Hoffenheim, waar hij vorig seizoen, mede door blessureleed, slechts 14 matchen speelde (1 goal). "Het is een droom hier te zijn en de kans te krijgen om in de Premier League te spelen", zegt Bruun Larsen, die al 6 caps voor Denemarken verzamelde. "Ik hoop dit seizoen mooie dingen te doen en kijk er echt naar uit."



Bruun Larsen kwam tussen januari en juni 2021 uit voor paars-wit, dat hem destijds huurde van Hoffenheim. Kompany was toen trainer van Anderlecht en stelde de Deen in totaal 19 keer op (2 goals, 2 assists).



Ook Burnley leent nu voor één seizoen van Hoffenheim, waar hij vorig seizoen, mede door blessureleed, slechts 14 matchen speelde (1 goal).



"Het is een droom hier te zijn en de kans te krijgen om in de Premier League te spelen", zegt Bruun Larsen, die al 6 caps voor Denemarken verzamelde.



"Ik hoop dit seizoen mooie dingen te doen en kijk er echt naar uit."

Ook Moussa Dembélé is gezwicht voor Saudi-Arabië. Al Ettifaq kon de Franse aanvaller losweken bij Lyon. Hij wordt er ploegmaat van onder meer Jack Hendry.