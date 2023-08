Transfers buitenland: Didier Lamkel Zé vindt onderdak bij Turkse Hatayspor

clock 21:41 21 uur 41. Lamkel Zé vindt onderdak bij Hatayspor. Didier Lamkel Zé heeft KV Kortrijk verlaten voor Hatayspor. Nadat hij maandag al slaagde voor zijn medische testen, kondigde de Turkse eersteklasser zijn komst dinsdagavond aan. Het betreft een definitieve transfer. De 26-jarige Kameroener was bij de Kerels persona non grata geworden. Begin dit jaar volgde een niet al te succesvolle uitleenbeurt van een half seizoen aan het Marokkaanse Wydad Casablanca. KVK lijfde Lamkel Zé zelf pas vorige zomer in. Hij stapte over van Antwerp, waar hij na enkele bewogen jaren niet meer welkom wa Hatayspor trok zich vorig seizoen terug uit de Turkse competitie nadat de provincie Hatay begin februari zwaar getroffen werd door een zware aardbeving. Zowel de Ghanese speler Christian Atsu als de technisch directeur van de club lieten daarbij het leven. . Lamkel Zé vindt onderdak bij Hatayspor Didier Lamkel Zé heeft KV Kortrijk verlaten voor Hatayspor. Nadat hij maandag al slaagde voor zijn medische testen, kondigde de Turkse eersteklasser zijn komst dinsdagavond aan. Het betreft een definitieve transfer.



De 26-jarige Kameroener was bij de Kerels persona non grata geworden. Begin dit jaar volgde een niet al te succesvolle uitleenbeurt van een half seizoen aan het Marokkaanse Wydad Casablanca. KVK lijfde Lamkel Zé zelf pas vorige zomer in. Hij stapte over van Antwerp, waar hij na enkele bewogen jaren niet meer welkom wa



Hatayspor trok zich vorig seizoen terug uit de Turkse competitie nadat de provincie Hatay begin februari zwaar getroffen werd door een zware aardbeving. Zowel de Ghanese speler Christian Atsu als de technisch directeur van de club lieten daarbij het leven.

Yann Sommer verhuist van München naar Milaan. Zwitserse keeper Yann Sommer zal komend seizoen niet langer onder de lat staan bij Bayern München. Hij kwam vorig seizoen over van Borussia Mönchengladbach om de geblesseerde Manuel Neuer - die wild tekeer ging op de skipiste - te vervangen. Nu is de Duitse nummer 1 hersteld en dus kiest Sommer voor een avontuur bij Inter Milaan.

Braziliaanse tiener Matheus França trekt naar Crystal Palace. Matheus França heeft zijn handtekening gezet onder een contract van vijf jaar bij Crystal Palace. De Braziliaanse aanvallende middenvelder komt over van Flamengo. Met de transfer zou naar verluidt een bedrag van 20 miljoen euro gemoeid zijn.

Fiorentina pikt contractloze Mina op. Yerry Mina gaat in Italië voetballen. De Colombiaanse centrale verdediger heeft een verleden bij Barcelona en Everton, waar hij sinds enkele maanden geen verlengd contract kreeg. De boomlange verdediger (1 meter 95) verzamelde al 40 caps voor zijn nationale selectie en tekent nu dus in Firenze, waar hij een contract voor één jaar krijgt, met een optie op een tweede seizoen, naargelang zijn prestaties.

Manchester United haalt Deense spits Hojlund binnen. Manchester United heeft zijn nieuwe spits beet. De Engelse recordkampioen is uitgekomen bij Rasmus Hojlund, een Deense spits die uitkwam voor Atalanta. United tast diep in de buidel en betaalt 74 miljoen euro. De spits tekent voor vijf jaar, met een optie op nog een extra jaar. Hojlund was vorig seizoen goed voor 10 goals in de Serie A. Hij verzamelde al 6 caps bij de Deense nationale ploeg (6 goals).



Manchester City maakt van Josko Gvardiol duurste verdediger aller tijden

Tottenham haalt 18-jarige verdediger binnen. Tottenham investeert in de toekomst en is daarbij uitgekomen bij Ashley Phillips. De jonge Engels-Welshe centrale verdediger komt over van Blackburn Rovers, in de Engelse tweede klasse. Tottenham heeft drie miljoen euro veil voor het talent, dat actief is bij de Engelse -19.

Chelsea neemt doelman Sánchez over van Brighton. Robert Sanchez ruilt Brighton in voor Chelsea. De 25-jarige doelman ondertekende een contract tot 2030 in West-Londen, waar hij de vervanger wordt van de naar Saoedi-Arabië vertrokken Edouard Mendy. De transfer zou mits bonussen kunnen oplopen tot een kleine 29 miljoen euro. De Spaanse international (2 caps) zat ook in de selectie voor het WK in Qatar, maar kwam er niet van de bank.

Daichi Kamada, ex-STVV, ruilt Frankfurt voor Lazio. Daichi Kamada verdedigt volgend seizoen de kleuren van Lazio. Het contract van de Japanse international (29 caps) bij Frankfurt liep deze zomer af. De inmiddels 26-jarige Kamada streek in 2017 neer op Duitse bodem, nadat hij de overstap had gemaakt van Sagan Tosu in zijn thuisland. In het seizoen 2018-2019 werd hij uitgeleend aan Sint-Truiden, waar hij volledig doorbrak met 15 goals en 7 assists in competitieverband. Nadien groeide hij uit tot een basispion bij Frankfurt, met de Europa League-triomf in 2022 als ultiem hoogtepunt.

PSV praat met Rode Duivels Debast en Vranckx. Het Nederlandse PSV wil zich deze maand voor het sluiten van de transfermarkt nog in iedere linie versterken. Dat vertelde directeur voetbalzaken Earnest Stewart vrijdag vlak voor de wedstrijd tegen Feyenoord om de Johan Cruijff Schaal. Zeno Debast (19) van Anderlecht is een belangrijke kandidaat voor de vacature centraal achterin. "Daar zijn we mee in gesprek", bevestigde Stewart bij ESPN. Anderlecht heeft een prijskaart van 15 à 20 miljoen euro op zijn hoofd geplakt. Collega-Rode Duivel Charles De Ketelaere komt in ieder geval niet naar PSV, zo bevestigde Stewart. Wie mogelijk wel naar Eindhoven trekt is Aster Vranckx. De Wolfsburg-middenvelder werd afgelopen seizoen uitgeleend aan AC Milan, maar kwam er amper aan de bak. PSV onderhandelt nu met de 20-jarige Vranckx, die Ibrahim Sangaré moet opvolgen indien die vertrekt. "We zijn met Vranckx in gesprek, ja, hij is één van de kandidaten." PSV versterkte zich deze zomer al met de aanvallers Noa Lang, die overkwam van Club Brugge, en Ricardo Pepi en zag smaakmaker Xavi Simons naar RB Leipzig vertrekken.



Wie mogelijk wel naar Eindhoven trekt is Aster Vranckx. De Wolfsburg-middenvelder werd afgelopen seizoen uitgeleend aan AC Milan, maar kwam er amper aan de bak. PSV onderhandelt nu met de 20-jarige Vranckx, die Ibrahim Sangaré moet opvolgen indien die vertrekt. "We zijn met Vranckx in gesprek, ja, hij is één van de kandidaten."



PSV versterkte zich deze zomer al met de aanvallers Noa Lang, die overkwam van Club Brugge, en Ricardo Pepi en zag smaakmaker Xavi Simons naar RB Leipzig vertrekken.

AC Milan strikt Amerikaan Musah van Valencia. AC Milan heeft de komst bevestigd van de jonge Amerikaan Yunus Musah. De 20-jarige centrale middenvelder tekende een contract voor vijf seizoenen bij de club van Divock Origi, Charles De Ketelaere en Alexis Saelemaekers. Musah doorliep de jeugdopleidingen van Arsenal en Valencia en maakte in 2020 zijn profdebuut voor de Spaanse club. Hij speelde 108 keer voor het eerste elftal en scoorde vijf doelpunten. Musah is al de achtste inkomende transfer, na doelman Marco Sportiello, middenvelders Tijjani Reijnders en Ruben Loftus-Cheek, vleugelspelers Christian Pulisic, Samuel Chukwueze en Luka Romero, en spits Noah Okafor. Naar verluidt zou er twintig miljoen euro met zijn transfer gemoeid zijn.



Musah doorliep de jeugdopleidingen van Arsenal en Valencia en maakte in 2020 zijn profdebuut voor de Spaanse club. Hij speelde 108 keer voor het eerste elftal en scoorde vijf doelpunten.



Musah is al de achtste inkomende transfer, na doelman Marco Sportiello, middenvelders Tijjani Reijnders en Ruben Loftus-Cheek, vleugelspelers Christian Pulisic, Samuel Chukwueze en Luka Romero, en spits Noah Okafor. Naar verluidt zou er twintig miljoen euro met zijn transfer gemoeid zijn.

