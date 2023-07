Transfers buitenland: Christian Kabasele wisselt van club in Pozzo-imperium, Sörloth (ex-Gent) vliegt naar Spanje

clock 21:44 21 uur 44. Leipzig verkoopt Alexander Sörloth (ex-Gent) aan Villarreal. De Noorse spits Alexander Sörloth, die in het verleden nog voor KAA Gent uitkwam, gaat volgend seizoen aan de slag bij de Spaanse club Villarreal. Sörloth trekt de deur na drie jaar definitief achter zich dicht bij RB Leipzig, dat hem de afgelopen 2 seizoenen verhuurde aan de Baskische club Real Sociedad. Met de overgang zou zo'n 10 miljoen euro gemoeid zijn. . Leipzig verkoopt Alexander Sörloth (ex-Gent) aan Villarreal De Noorse spits Alexander Sörloth, die in het verleden nog voor KAA Gent uitkwam, gaat volgend seizoen aan de slag bij de Spaanse club Villarreal.



clock 16:33 16 uur 33. Christian Kabasele verschuift in netwerk. Christian Kabasele (32) heeft een nieuwe werkgever. De voormalige Rode Duivel wisselt Watford (Championship) voor Udinese (Serie A). De verandering van lucht is geen verrassing: de familie Pozzo heeft de voorbije jaren een voetbalimperium uitgebouwd en Watford en Udinese maken daar deel van uit. Met de regelmaat van de klok worden onderling spelers gewisseld. In het noordoosten van Italië ondertekende hij een contract tot 30 juni 2025. De centrale verdediger speelde de afgelopen zeven seizoenen voor The Hornets, waarvan vijf seizoenen in de Premier League en twee in de Championship. "De tijd is gekomen om dit hoofdstuk van mijn leven af te sluiten. Na zeven mooie jaren hier voor mij en mijn familie, is het tijd om afscheid te nemen", meldt Kabasele.

clock 07:12 07 uur 12. Marseille pakt Senegalees Sarr bij Watford. De Senegalese international Ismaïla Sarr is de nieuwste aanwinst van Marseille. De Franse topclub haalde de 25-jarige vleugelspeler, ex-Metz, ex-Rennes, om meer diepgang te creëren. De duur van het contract is niet bekend, volgens de lokale media gaat het opm 5 jaar en betaalde l'OM 13 miljoen euro.



clock 22:01 22 uur 01. Zaha naar Galatasaray. Wilfried Zaha speelde tot nu zijn hele leeftijd in Engeland - voornamelijk bij Crystal Palace - maar op zijn 30e gaat hij andere lucht opsnuiven. Die aan de Bosporus meer bepaald. Zaha wordt ploegmaat van Dries Mertens bij Galatasaray. De 30-jarige aanvaller tekent voor 3 seizoenen bij de Turkse kampioen.



clock 15:01 15 uur 01. Braga verlapt topschutter van OHL Mario Gonzalez aan Los Angeles FC. De Spaanse spits Mario Gonzalez moet doelpunten maken in de MLS. Los Angeles FC heeft "Super Mario" overgenomen van de Portugese eersteklasser Braga, dat hem vorig seizoen verhuurde aan OHL. Gonzalez maakte in Leuven 15 goals in 24 matchen, goed voor de topschutterstitel in 2022-2023.



clock 14:42 14 uur 42. Everton huurt Danjuma van Villarreal. Voormalig Club Brugge-speler Arnaut Danjuma gaat volgend seizoen op huurbasis aan de slag bij Everton, waar hij ploeggenoot wordt van Rode Duivel Amadou Onana. De Nederlandse aanvaller komt over van Villarreal, dat hem afgelopen seizoen nog bij Tottenham stalde. "Ik ben enorm trots om voor deze fantastische club te kunnen spelen. Ik hoop hier veel te scoren en bij te dragen aan het succes van de club. Ik geloof in mijn eigen kwaliteiten en wil ze tonen aan de Everton-fans", klonk het in een statement op de clubwebsite. Danjuma is een jeugdproduct van PSV, maar brak pas echt door op het hoogste niveau bij NEC Nijmegen. In 2018 verruilde hij de Nederlandse club voor Club Brugge. Dankzij enkele sterke prestaties bij blauw-zwart versierde hij in 2019 een transfer naar Premier League-club Bournemouth, maar hij kon de degradatie niet helpen afwenden. Een transfer naar Villarreal in 2021 bleek een schot in de roos. In een memorabele Champions League-campagne, waarin onder andere Juventus en Bayern München voor de bijl gingen, schopte hij het met de Spaanse club onverwachts tot de halve finale op het Kampioenenbal.



clock 11:10 11 uur 10. Alex Telles trekt naar de club van Cristiano Ronaldo. Alex Telles (30) ruilt Manchester United voor Al-Nassr, de club uit Saudi-Arabië die ook Cristiano Ronaldo onder contract heeft. De linksachter, die in oktober 2020 overkwam van FC Porto, trad in totaal 50 keer aan voor Manchester United maar verloor uiteindelijk de concurrentiestrijd tegen Luke Shaw. Met de komst van Tyrell Malacia in de zomer van 2022 kwam hij nog een trapje lager te staan in de pikorde. Bijgevolg werd de Braziliaanse international (12 caps) afgelopen seizoen uitgeleend aan FC Sevilla, waarmee hij de Europa League won.



clock 21:45 21 uur 45. Moussa Diaby ruilt Leverkusen voor Aston Villa. Moussa Diaby verlaat na vier jaar Leverkusen en gaat in de Premier League spelen voor Aston Villa. Diaby scoorde 49 goals voor Leverkusen in 172 wedstrijden. Bij Aston Villa komt hij terecht bij de ploeg van trainer Unai Emery.

clock 19:37 19 uur 37. AC Milan haalt met Zwitsers talent Noah Okafor nieuwe spits in huis. AC Milan heeft Noah Okafor aangetrokken. De beloftevolle 23-jarige Zwitser komt over van Salzburg en ondertekende een contract tot 2028 bij de Rossoneri. Met de transfer zou zo'n 14 miljoen euro gemoeid zijn. Okafor doorliep de jeugdreeksen bij FC Bazel en maakte er in 2018 ook zijn profdebuut. Met de Zwitserse landstitel op zak verhuisde hij in januari 2020 naar Salzburg, waar hij uiteindelijk 110 wedstrijden speelde en 34 doelpunten scoorde.

clock 14:20 14 uur 20. Issa Kaboré (ex-KVM) speelt volgend seizoen voor PL-promovendus Luton Town. Luton Town heeft zich met het oog op het aankomende seizoen in de Premier League verzekerd van de diensten van rechtsback Issa Kaboré. De promovendus huurt de 22-jarige Burkinees een seizoen lang van kampioen Manchester City. Ondanks zijn nog jeugdige leeftijd versierde Kaboré al 28 caps voor de nationale ploeg van Burkina Faso. Afgelopen seizoen speelde hij op huurbasis voor de Franse topclub Olympique Marseille. Kaboré heeft een verleden in de Jupiler Pro League. In het seizoen 2020-2021 schopte hij het tot 27 competitiematchen namens KV Mechelen. Nadien vervolgde hij zijn prille carrière in de Ligue 1 bij Troyes, waar hij werd opgemerkt door Marseille.





clock 13:38 13 uur 38. Umtiti wil carrière opnieuw lanceren bij Rijsel. Samuel Umtiti heeft een nieuwe werkgever gevonden. Hij gaat aan de slag in zijn thuisland, bij Rijsel, waar hij een contract tot 2025 ondertekende. De 29-jarige centrale verdediger eiste in 2018 nog een hoofdrol op bij Franse nationale ploeg in het veroveren van de wereldtitel. Zo maakte hij de winning goal in de halve finale tegen de Rode Duivels. Nadien ging het echter bergafwaarts met zijn carrière, waarin hij geteisterd werd door blessures. Afgelopen seizoen leende Barça hem nog uit aan de Italiaanse promovendus Lecce. Nu vertrekt hij dus definitief bij de Spaanse club en trekt hij naar Rijsel.



