Transfers buitenland: Arsenal laat Balogun naar Monaco gaan, Pavard tekent bij Inter

clock 21:39 21 uur 39. Pavard naar Inter. Benjamin Pavard heeft dan toch zijn zin gekregen. De Franse rechtsachter wilde Bayern München inruilen voor Inter, maar de transfer liet een tijdje op zich wachten. Pavard speelde sinds 2019 voor de Duitse kampioen, maar de 27-jarige verdediger had zijn zinnen op Inter gezet. De Italianen zouden zo'n 30 miljoen betalen aan Bayern.

clock 20:13 20 uur 13. Monaco lijft Balogun in. Folarin Balogun zal ook dit seizoen in de Ligue 1 te bewonderen zijn. Vorig seizoen was de Engelse Amerikaan een sensatie in de spits bij Reims, met 21 competitietreffers. Moederclub Arsenal kan dat succes nu te gelde maken, want het verkoopt de 22-jarige Balogun definitief aan AS Monaco. Het zou hierbij zo'n 40 miljoen euro incasseren voor zijn jeugdspeler.

clock 09:13 09 uur 13. Georges Mikautadze van Metz naar Ajax. Ajax heeft de komst aangekondigd van Georges Mikautadze, de Georgische aanvaller werd voor 16 miljoen euro overgenomen van Metz. Daar had de 22-jarige nog een contract tot 2027, bij Ajax tekende hij tot 2028. Mikautadze werd geboren in Lyon. In de jeugd speelde hij bij Olympique Lyon en Metz, waar hij in 2019 zijn profdebuut maakte. In het seizoen 2020-2021 werd hij samen met enkele ploegmaats uitgeleend aan Seraing.



Mikautadze werd geboren in Lyon. In de jeugd speelde hij bij Olympique Lyon en Metz, waar hij in 2019 zijn profdebuut maakte. In het seizoen 2020-2021 werd hij samen met enkele ploegmaats uitgeleend aan Seraing.



Met 22 doelpunten in 23 wedstrijden in de Challenger Pro League was hij de grote bewerker van de promotie naar de JPL. Hij bleef nog een seizoen als huurling, goed voor 10 goals in 30 competitiematchen.



Vorig seizoen liet hij met 23 goals in 37 matchen Metz ook promoveren naar de Ligue 1, waar hij dit seizoen aan 2 goals in 3 duels zit.





clock 12:24 12 uur 24. Chelsea pikt Servische doelman Djordje Petrovic op in de VS. Chelsea heeft zijn selectie versterkt met de Servische doelman Djordje Petrovic. Hij komt over van New England Revolution uit de Verenigde Staten en ondertekende in Londen een contract voor zeven jaar (met optie). De 23-jarige Petrovic gaat op Stamford Bridge de concurrentie aan met de Spanjaard Robert Sanchez, die in de zomer overkwam van Brighton. Chelsea verloor in het tussenseizoen zijn twee keepers Edouard Mendy (Al-Ahli) en Kepa Arrizabalaga (Real Madrid).



clock 10:41 10 uur 41. Kompany vist achter het net: Nathan Tella trekt naar Leverkusen. Vincent Kompany en Nathan Tella zullen dit seizoen niet herenigd worden bij Burnley. De Engelse winger kiest voor Bayer Leverkusen en komt voor ruim 20 miljoen euro over van Southampton. De 24-jarige Tella werd vorig seizoen door de Saints uitgeleend aan Burnley. Met de club van Vincent Kompany kroonde Tella zich tot kampioen in de Championship. Hij had met 17 goals en 5 assists in 39 competitieduels een ruim aandeel in de titel van de Clarets. Tella ondertekent er een contract voor vijf seizoenen in Duitsland.

clock 14:34 14 uur 34. "AS Roma van José Mourinho wil Lukaku binnenhalen". Wordt het derde keer goeie keer? Na (weinig succesvolle) samenwerkingen bij Chelsea en Manchester United is het niet ondenkbaar dat José Mourinho opnieuw de trainer van Romelu Lukaku wordt. Meerdere betrouwbare bronnen schrijven namelijk dat AS Roma de Rode Duivel een reddingsboei wil toegooien. Lukaku zit bij Chelsea volledig op een zijspoor, daarnaast lijkt een transfer van Juventus er ook niet meer aan te komen. Nu zou AS Roma met Chelsea gestart zijn aan onderhandelingen over een uitleenbeurt. Eerst wilde de Engelse topclub Lukaku alleen verkoop, maar door een gebrek aan concrete interesse (en een naderende deadline) is een tijdelijk afscheid plots een reële piste. Trainer José Mourinho kreeg op zijn persconferentie vanmiddag alvast een eerste vraag over Lukaku. "De club heeft me gezegd dat we een extra spits zullen halen na Serdar Azmoun", leek de Portugees de interesse niet te ontkennen. "Dat maakt me gelukkig." Wordt dus vervolgd.





clock 15:50 15 uur 50. Aymeric Laporte verkast naar Saudi-Arabië. De stormloop naar Saudi-Arabië blijft duren. Ook Aymeric Laporte gaat in het Midden-Oosten voetballen. De 29-jarige verdediger verlaat Manchester City en tekent bij Al Nassr, de club van Cristiano Ronaldo.



Laporte speelde sinds 2018 voor Manchester City. Met een prijskaartje van 65 miljoen euro was hij toen de op een na duurste verdediger in de geschiedenis na Virgil van Dijk. Hij veroverde er 5 Premier League-titels, 2 FA Cups, 2 Community Shields en een Champions League-titel.



Laporte is al de vijfde zomeraanwinst voor Al Nassr, na Seko Fofana, Marcelo Brozovic, Alex Telles en Sadio Mané.

clock 08:23 08 uur 23. Lukebakio is in Sevilla. Rode Duivel Dodi Lukebakio arriveerde gisteren in Sevilla om een transfer van Hertha Berlijn naar FC Sevilla te regelen. De 25-jarige aanvaller was een troefkaart in de eerste selecties van de nieuwe bondscoach Domenico Tedesco.



Lukebakio tekende in 2019 een contract tot 2024 in Berlijn, dat hem wegkocht bij Watford.



Sevilla toonde in de winter al interesse, maar toen mocht de Belg niet weg, omdat Hertha in degradatienood zat. De 11 goals van Lukebakio konden Berlijn niet redden, op de slotdag tuimelde het uit de Bundesliga.



Transfergoeroe Fabrizio Romano zag Lukebakio gisteren in Sevilla aankomen om de transfer nu wel af te ronden. Sevilla, de 12e in Spanje vorig seizoen, zou 10 miljoen betalen.

clock 10:39 10 uur 39. Slimani (ex-RSCA) gaat in Brazilië voetballen. In de terugronde vorig seizoen snelde Islam Slimani Anderlecht te hulp met zijn goals. Het Braziliaanse Coritiba wil dat de 35-jarige Algerijnse spits nu hetzelfde voor hen gaat doen.



De club staat pas 19e en voorlaatste na 20 matchen in de Braziliaanse hoogste klasse. Slimani verlengde zijn contract in Brussel niet.



Slimani deed het niet onaardig voor paars-wit met 9 goals en 1 assist in 16 wedstrijden. Het lukte de Brusselaars echter niet om de topschutter aller tijden van de Algerijnse nationale ploeg (42 goals in 94 interlands) langer aan zich te binden.



Slimani kwam eerder in zijn carrière uit voor onder meer Premier League-clubs Leicester City en Newcastle United, de Franse teams Monaco, Lyon en Brest, het Turkse Fenerbahçe en het Portugese Sporting.

clock 09:23 09 uur 23. PSV huurt Sergino Dest van FC Barcelona. De 22-jarige Amerikaanse flankverdediger Sergino Dest is de 5e zomeraanwinst voor PSV. De 26-voudige international wordt een jaar gehuurd van Barcelona. Dat leende hem vorig seizoen uit aan Milan, waar hij 14 keer in actie kwam.



Dest kreeg zijn opleiding bij Ajax, waarna hij na één seizoen in de A-kern in oktober 2020 naar Barcelona vertrok. Daar speelde hij 72 keer.



Dest is versterking nummer 5 na spitsen Noa Lang (Club Brugge) en Ricardo Pepi (Augsburg) en middenvelders Jerdy Schouten (Bologna) en Malik Tillman (Bayern München). Tillman en Pepi zijn net als Dest Amerikaans international.



Yorbe Vertessen keerde terug na een uitleenbeurt aan Union. Naast Vertessen staat er met Johan Bakayoko nog een tweede Belg op de loonlijst.

clock 13:40 13 uur 40. Jordan Lukaku gaat in Turkije voetballen. Jordan Lukaku is opnieuw voetballer. Een halfjaar nadat zijn contract bij Ponferradina in Spanje werd ontbonden, heeft hij een contract getekend in Turkije, bij tweedeklasser Adanaspor.



De 29-jarige linksachter tekende een contract voor 2 seizoenen bij Adanaspor, dat vorig seizoen de competitie niet kon afmaken door de aardbevingen in de regio.

clock 23:41 23 uur 41. Ziyech naar Galatasaray, Mitrovic spitsbroeder van Neymar. Deze zaterdagavond heeft nog 2 interessante deals opgeleverd. Hakim Ziyech gaat op zoek naar geluk bij Galatasaray. De Marokkaan was door Chelsea helemaal in de hoek geduwd en wordt door de Turken één seizoen gehuurd en daarna definitief overgenomen. Ziyech trok in 2020 van Ajax naar Londen, maar kon er nooit zijn stempel drukken. Dat heeft Aleksandar Mitrovic de voorbije jaren wel gedaan bij Fulham. De Servische cultspits, ex-Anderlecht uiteraard, zwaait de Premier League echter uit. Hij gaat poen scheppen in Saudi-Arabië bij Al-Hilal, de club van Neymar. Fulham ontvangt een "recordsom" voor de scherpschutter.