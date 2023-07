WK zwemmen: Valentine Dumont bereikt halve finales 200m vrije slag

clock 06:32

06 uur 32. Dumont naar halve finales 200m vrij. Valentine Dumont was de enige landgenote die in het water dook afgelopen nacht. De 23-jarige bracht haar opdracht - de reeksen van de 200 meter vrije slag - tot een goed einde. Maar het was nipt: met 1'58"23 zette ze de 16e tijd neer. De top 16 mocht naar de halve finales. Dumont zwemt die vanmiddag om 14.13 uur onze tijd. Het Belgisch record van Dumont bedraagt 1'57"18, met die chrono plaatste ze zich vorige maand voor Parijs 2024. Vorig jaar eindigde ze in de reeksen op de 17e plaats, in Boedapest kwam ze 2 honderdsten tekort voor een halvefinaleticket. De beste tijd in de reeksen was van de Australische Mollie O'Callaghan met 1'55"68. Zondag strandde Dumont in de reeksen van de 400m vrij. Ze doet ook nog mee aan de 4x200m vrije slag en de 4x100m wisselslag. .