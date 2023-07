WK zwemmen: Roos Vanotterdijk niet naar halve finales, gemengd estafetteteam ook out in reeksen

clock 06:27

06 uur 27. Geen finale voor gemengd estafetteteam. Het Belgische estafetteteam is in Fukuoka gesneuveld in de reeksen van de 4x100 meter wisselslag. Hun chrono van 3'54"06 volstond niet voor de kwalificatie. Voor België zwommen Stan Franckx (rugslag), Florine Gaspard (schoolslag), Valentine Dumont (vlinderslag) en Lucas Henveaux (vrije slag). Het Belgisch record op de 4x100m gemengde aflossing bedraagt 3'51"22. Het werd in 2018 gezwommen door Emmanuel Vanluchene, Basten Caerts, Kimberly Buys en Juliette Dumont. De snelste tijd in de reeksen van de 4x100m gemengde aflossing kwam woensdag op naam van de Amerikanen. Met een chrono van 3'40"47 was de VS ruim 13 seconden sneller dan België. De finale staat later vandaag op het programma. .