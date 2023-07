WK zwemmen: Gaspard en Vermeiren stranden in halve finales 50m schoolslag, Sjöström zorgt voor unicum

clock 13:39

13 uur 39. Gaspard en Vermeiren out in halve finales. Florine Gaspard en Fleur Vermeiren zijn gestrand in de halve finales van de 50 meter schoolslag. Vermeiren en Gaspard hadden zich in de ochtendsessie met respectievelijk de 15e en 16e chrono geplaatst voor de halve finales en bezetten die plaatsjes ook in de halve finales, zij het in omgekeerde volgorde. Gaspard zwom met 30"67 de 15e tijd, waarmee ze 8 honderdsten sneller was dan deze ochtend. Vermeiren was met 31"26 ruim langzamer dan in de reeksen en tekende voor de 16e chrono. De Litouwse Ruta Meilutyte evenaarde in de halve finales het wereldrecord van de Italiaanse Benedetta Pilato: 29"30. .