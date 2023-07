WK zwemmen: Gaspard en Vermeiren naar halve finales 50m schoolslag, Vanotterdijk out op 50m vrij

clock 04:50

04 uur 50. Vermeiren en Gaspard stoten door. Fleur Vermeiren en Florine Gaspard hebben zich geplaatst voor de halve finales van de 50 meter schoolslag. Vermeiren eindigde in de reeksen op de 15e plaats in 30"73, Gaspard eindigde 16e in 30"75. De beste 16 gaan door naar de halve finales, die later op de dag gezwommen worden. .