WK zwemmen: Alisée Pisane zwemt 35 jaar oud Belgisch record van de tabellen

06 uur 25. Pisane mag naar huis met Belgisch record. Alisée Pisane heeft vrijdagochtend de reeksen van de 800 meter vrije slag niet overleefd. In de 2e van 4 reeksen tikte de 20-jarige Belgisch aan na 8'32"52, waarmee ze de 14e tijd liet optekenen. Alleen de snelste 8 zwemsters plaatsten zich voor de finale. Toch kon er een glimlach af bij Pisane, want ze deed wel een flinke hap van het Belgisch record dat al sinds 1988 in handen was van Isabelle Arnould. Arnould zwom destijds 8'34"56 tijdens de Olympische Spelen van Seoul. De chrono van Arnould was het oudste Belgische record dat nog op de tabellen stond. Voor Alisée Pisane was de 800 meter vrije slag meteen het laatste wapenfeit op dit WK. Eerder deze week was onze landgenote ook gesneuveld in de reeksen van de 1.500 meter vrije slag. .