Wielertransfers: Spaanse klimmer Oscar Rodriguez zet nog een stap bij Ineos

Na Carlos Rodriguez rijdt nu ook Oscar Rodriguez bij Ineos. Een nieuwe dag, vers contractnieuws bij Ineos Grenadiers. Oscar Rodriguez maakt op zijn 28e de overstap van Movistar naar de Britse topploeg. De carrière van Rodriguez is de voorbije jaren steil bergop gegaan. In 2018 verraste hij met ritwinst in het shirt van Euskadi. Daarna volgden passages bij Astana, Movistar en nu dus Ineos. Rodriguez wacht nog altijd op een tweede profzege. "Hij is klaar om zijn kans te grijpen", voorspelt zijn nieuwe broodheer.

Selig ruilt Lotto-Dstny voor Astana. Rüdiger Selig heeft zijn nieuwe ploeg beet. De 34-jarige Duitser verlaat Lotto-Dstny en ondertekende een contract voor een seizoen bij Astana. Bij de Kazachse WorldTour-formatie moet hij een onderdeel gaan worden van de sprinttrein van Mark Cavendish.



"Ik wil tonen wat ik kan betekenen in de sprint", zei Selig in een eerste reactie. "Ik geloof dat we, samen met Michael Morkov en Cees Bol, een uitstekend team kunnen vormen voor wielerlegende Mark Cavendish. Misschien kunnen we geschiedenis schrijven."



Selig was de voorbije twee seizoenen in ons land actief voor de Lotto-formatie. Voordien was hij vier jaar aan de slag bij het Russische Katjoesja en zes jaar bij het Duitse Bora. Hij boekte zelf drie profzeges, de Memorial Frank Vandenbroucke (2011), de Volta Limburg Classic (2013) en een rit in de Ronde van Slovenië (2018), maar maakte vooral indruk als sprintloods.

Jasper De Buyst verlengt contract bij Lotto-Dstny. Jasper De Buyst blijft zijn ploeg trouw. De 29-jarige sprintloods heeft zijn contract bij Lotto-Dstny verlengd tot eind 2026. Als hij die rit uitrijdt, zal hij 12 jaar voor de ploeg gekoerst hebben.

"Het zegt veel over de samenwerking van de afgelopen jaren en het is een blijk van vertrouwen richting de toekomst", reageert De Buyst. "Een periode van twaalf jaar is uiteraard lang, maar waarom veranderen als het ergens goed is?"



De Buyst werkt vooral als sprintloods voor de ploeg. Nu Caleb Ewan andere oorden opzoekt, is hij een belangrijke lead-out voor goudhaantje Arnaud De Lie. Ook hij ligt tot eind 2026 onder contract.



"Met Arnaud hebben we bij Lotto-Dstny een absolute topper aan boord die al heel wat mooie dingen heeft laten zien. Het wordt een leuke uitdaging om hem bij te staan."



"Ik neem de komende jaren met plezier de taak als wegkapitein op mij, maar ik steek ook mijn eigen ambities niet weg."

Thomas verlengt voor 2 jaar bij Ineos Grenadiers. Ineos Grenadiers kan de komende 2 jaar blijven rekenen op de diensten van "ancien" Geraint Thomas.



De 37-jarige Welshman leek afgelopen seizoen een tijdlang op weg naar eindwinst in de Giro. Maar in de beestachtige klimtijdrit werd Thomas nog uit de roze trui gefietst door Primoz Roglic.



Thomas, Tour-winnaar in 2018, zal nog 2 jaar renner blijven. "In mijn hoofd is dit mijn laatste contract. Maar zeg nooit "nooit"", reageert de Ineos-renner op zijn contractverlenging.



"Met Luke Rowe, Ben Swift en Ian Stannard (in het management) heb ik nog veel jeugdvrienden in het team. En ook met de nieuwere renners klikt het goed. Ik zou niet doorgegaan zijn met koersen bij een ander team."



Welke ambities koestert Thomas nog voor de komende 2 jaar? "Misschien zal ik weer klassiekers rijden of voor een klassement gaan in een grote ronde. Of het volgende talent dat doorbreekt helpen, wie dat ook moge zijn."



Weemaes vindt onderdak bij Bingoal-WB. Sasha Weemaes heeft een nieuwe ploeg gevonden. De 25-jarige sprinter van Human Powered Health tekent voor twee seizoenen bij Bingoal-Wallonie-Bruxelles. Weemaes boekte eind vorige maand in Maleisië nog zijn eerste profoverwinning.



Nieuwkomers bij Movistar. Movistar kondigt zijn versterkingen stuk voor stuk aan. Davide Formolo is een van de bekendste namen. De voormalige Italiaanse kampioen kiest na 4 jaar bij UAE voor de Spaanse brigade. Ook onder meer Javier Romo en Rémi Cavagna zijn nieuw bij de blauwhemden.



Noorse klimmer naar Bahrain. Bij Bahrain Victorious bleef het tot dusver opvallend stil. Met Torstein Traeen heeft de formatie een nieuwe klimmer aangetrokken. De 28-jarige Noor brak afgelopen jaar door bij Uno-X. Hij werd 8e in de Dauphiné. Vorig jaar werd zijn carrière afgeremd toen er - geheel toevallig bij een dopingcontrole - teelbalkanker werd vastgesteld, maar gelukkig herstelde de klimmer snel.

EF-EasyPost pikt Rui Costa op. Het nieuws was al uitgelekt: Rui Costa ruilt Intermarché-Circus-Wanty op zijn 37e voor EF-EasyPost. De Portugese ex-wereldkampioen reed 1 seizoen voor het Belgische team en wilde eigenlijk blijven, maar er werd geen financieel akkoord gevonden. Met EF-EasyPost wél. Costa won dit jaar nog een rit in de Vuelta en zondag de Japan Cup. Hij zal mee als mentor voor de vele jongeren worden ingezet. "Ik ben nu al 17 jaar prof en ik ben even gemotiveerd als pakweg 15 jaar geleden", reageert hij.

27e renner voor Jumbo-Visma. Na het afscheid van Nathan Van Hooydonck heeft Jumbo-Visma nog een 27e renner aan zijn kern toegevoegd. Met Bart Lemmen trekt het een 28-jarige ex-militair aan. Hij is nog maar één seizoen prof, maar maakte indruk op zijn nieuwe werkgever. "Bart beoefent het wielrennen nog maar net als topsport. Daarvoor heeft hij een intensieve militaire opleiding gehad en combineerde hij wielrennen met een zware baan bij defensie. Dat triggert ons. Ondanks geringe training en begeleiding heeft hijinteressante dingen laten zien in wedstrijden en getuigen zijn fysieke waarden van veel potentieel", legt sportief verantwoordelijke Merijn Zeeman uit. "Ik kijk gigantisch uit naar dit nieuwe hoofdstuk in mijn atypische wielercarrière. Het was begin dit jaar al een grote verandering om van officier bij de Luchtmacht de overstapte maken naar fulltime profwielrenner", aldus Lemmen. "Ik heb de afgelopen maanden mooie stappen gemaakt in fysiek opzicht en in het wennen aan het leven als topsporter. Het is fantastisch dat dit zich nu uitbetaalt en Team Jumbo-Visma mijn potentieel ziet."

Lemmen, de nummer vier van het Nederlands kampioenschap op de weg, richt zich vooral op tijdritten en wedstrijden met een heuvelachtig parcours. "Het ontwikkeltraject met de ploeg zal uitwijzen waar ik het meeste van waarde kan zijn. Ik verwacht dat dit een mooie ontdekkingsreis gaat worden", zegt hij.



Deen Jonas Gregaard naar Lotto Dstny. Jonas Gregaard verruilt Uno-X voor Lotto Dstny. De Deense knecht tekende een tweejarig contract. "Jonas is een allrounder en een teamspeler", zegt CEO Stéphane Heulot, "hij is een aanwinst voor ons team in de heuvelkoersen."

Gregaard toonde zijn capaciteiten de afgelopen twee seizoenen bij het Uno-X, waar hij veel werk opknapte in dienst van Tobias Halland Johannessen en Alexander Kristoff. “Ik ben een allrounder met goede klimbenen”, zegt de 27-jarige renner. "Ik kijk er enorm naar uit om de ploeg te helpen in de heuvelkoersen."

Italiaanse klimmer Kevin Colleoni versterkt Intermarché-Circus-Wanty. De klimmersgroep van Intermarché-Circus-Wanty is een radertje sterker in 2024 en 2025. De Belgische formatie maakte de komst bekend van Kevin Colleoni en omschrijft de 23-jarige als "een van de meest talentvolle Italiaanse klimmers van zijn generatie".



Colleoni versierde op 21-jarige leeftijd een sprong naar de WorldTour bij Jayco-AlUla. In 2021 was de neoprof ploegmaat aan de zijde van zijn leiders Simon Yates en Damien Howson, die respectievelijk de Tour des Alpes en de Ronde van Hongarije wonnen.

"Bowlingbal" Filip Maciejuk naar Bora-Hansgrohe. Filip Maciejuk maakt de overstap van Bahrain Victorious naar Bora-Hansgrohe. De Pool werd dit seizoen 2e op het nationale kampioenschap, maar hij is het bekendst van zijn onbesuisde actie in de Ronde van Vlaanderen, waar hij enkele renners wou voorbijsteken in de graskant, de controle over zijn fiets verloor en een groot deel van het peloton wegmaaide. Maciejuk werd hiervoor een maand geschorst.



Bij Bora-Hansgrohe wordt de 24-jarige Maciejuk ploegmaat (en knecht) van onder meer Cian Uijtdebroeks, Jordi Meeus en nieuwkomer Primoz Roglic.

