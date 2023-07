Wielertransfers: Soudal-Quick Step geeft ook Pieter Serry een nieuw contract

Josef Cerny blijft Soudal-Quick Step trouw. De 30-jarige Tsjech heeft zijn handtekening gezet onder een nieuwe overeenkomst, waardoor hij twee jaar langer bij het team zal blijven.

Cerny koerst sinds 2021 voor Soudal-Quick Step (toen Deceuninck-Quick Step), nadat hij overkwam van het CCC Team. Dit jaar won hij de proloog in de Ronde van Romandië.

"Ik ben erg blij dat ik getekend heb om nog twee jaar bij Soudal Quick-Step te blijven", reageert de Tsjech. "The Wolfpack is mijn tweede familie geworden en ik geniet van mijn tijd hier, dus ik was blij dat ik de kans kreeg om te blijven. Ik heb een aantal goede resultaten behaald en wil in mijn carrière verdere stappen blijven zetten, terwijl ik ook hard werk voor mijn ploegmaats en hen help om te presteren in een aantal van de grootste koersen."

Ook CEO Patrick Lefevere toont zich tevreden met de nieuwe deal. "Josef is echt een belangrijke schakel in de ploeg die ik probeer op te bouwen. Hij werkt heel hard voor zijn ploegmaats en gebruikt vaak zijn enorme 'paardenkracht' om het peloton lang mee te trekken. Maar hij is ook in staat om zelf belangrijke overwinningen te pakken, vooral in een tijdrit. Hij is ook een belangrijk karakter om in de bus te hebben en is erg populair onder de renners en het personeel, dus we zijn erg blij om hem nog twee jaar langer te houden."