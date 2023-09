Wielertransfers: Oliver Naesen (33) verlengt bij AG2R Citroën "in een andere rol"

clock 11:48 11 uur 48. Oliver Naesen blijft tot en met 2025 bij AG2R Citroën. AG2R Citroën heeft de contractverlenging van 5 renners bekendgemaakt, onder wie Oliver Naesen. Onze 33-jarige landgenoot, die sinds 2017 bij de Franse ploeg rijdt, tekende bij tot en met 2025. Zijn rol wordt ietwat anders. "Ik zal meer als belangrijke helper voor onze kopmannen gaan rijden. De periode van de voorjaarsklassiekers blijft erg belangrijk in mijn seizoen, daar wil ik graag schitteren." "De zaken zijn geëvolueerd in de koers op het hoogste niveau. Ik kijk ernaar uit om op een andere manier de start van het seizoen aan te pakken". Wat dat dan is, zegt hij er niet bij. Naesen wil ook zijn ervaring doorgeven aan de jongeren. "Ik ken het huis uitstekend. Trouw blijven aan de ploeg vind ik erg waardevol. Ik kan niet wachten om nieuwe bladzijden te schrijven dan dit mooie verhaal." . Oliver Naesen blijft tot en met 2025 bij AG2R Citroën AG2R Citroën heeft de contractverlenging van 5 renners bekendgemaakt, onder wie Oliver Naesen. Onze 33-jarige landgenoot, die sinds 2017 bij de Franse ploeg rijdt, tekende bij tot en met 2025. Zijn rol wordt ietwat anders.



"Ik zal meer als belangrijke helper voor onze kopmannen gaan rijden. De periode van de voorjaarsklassiekers blijft erg belangrijk in mijn seizoen, daar wil ik graag schitteren."



"De zaken zijn geëvolueerd in de koers op het hoogste niveau. Ik kijk ernaar uit om op een andere manier de start van het seizoen aan te pakken". Wat dat dan is, zegt hij er niet bij.



Naesen wil ook zijn ervaring doorgeven aan de jongeren. "Ik ken het huis uitstekend. Trouw blijven aan de ploeg vind ik erg waardevol. Ik kan niet wachten om nieuwe bladzijden te schrijven dan dit mooie verhaal."

clock 11:48 11 uur 48.

clock 25-09-2023 25-09-2023.

clock 11:37 Arashiro, Caruso en Buitrago blijven langer bij Bahrain Victorious. . 11 uur 37. Arashiro, Caruso en Buitrago blijven langer bij Bahrain Victorious.

clock 11:04 11 uur 04. Cofidis herenigt de broers Izagirre. Gorka Izagirre (35) wordt volgend seizoen weer ploegmaat van broer Ion. De Bask wisselt Movistar in voor Cofidis. Met zijn ervaring moet hij de jeugd begeleiden. "Ik ben zeer blij met deze uitdaging. Voor mij wordt Cofidis een nieuwe ploeg in een land met een taal die ik niet ken. Het verheugt me om hier deel van uit te maken." Gorka won in 2017 een rit in de Giro, broer Ion was afgelopen zomer nog succesvol in de Tour. . Cofidis herenigt de broers Izagirre Gorka Izagirre (35) wordt volgend seizoen weer ploegmaat van broer Ion. De Bask wisselt Movistar in voor Cofidis. Met zijn ervaring moet hij de jeugd begeleiden. "Ik ben zeer blij met deze uitdaging. Voor mij wordt Cofidis een nieuwe ploeg in een land met een taal die ik niet ken. Het verheugt me om hier deel van uit te maken." Gorka won in 2017 een rit in de Giro, broer Ion was afgelopen zomer nog succesvol in de Tour.

clock 22-09-2023 22-09-2023.

clock 11:26 11 uur 26. Lotto-Dstny gaat langer door met Sepulveda. Lotto-Dstny heeft het contract van de Argentijn Eduardo Sepulveda verlengd tot eind 2025. De 32-jarige Sepulveda maakte vorige winter de overstap van het Italiaanse Drone Hopper-Androni Giocattoli. De klimgeit heeft ook een verleden bij onder meer Movistar. De Argentijn won dit seizoen de tweede etappe en het eindklassement van de Ronde van Castilië en Leon (Spa/2.1). Vorig jaar stak hij een rit in de Ronde van Turkije op zak. Tijdens de voorbije Ronde van Spanje mocht Sepulveda enkele dagen de bergtrui dragen. Daarmee schreef hij geschiedenis want, zo stelt Lotto-Dstny, nooit eerder stond een Argentijn aan de leiding van een klassement in een Grote Ronde. "Ik houd ervan om mijn ervaring te delen en mijn ploegmaats zo aan goede resultaten te helpen", zegt Sepulveda. "Die dynamiek tussen de jonge en meer ervaren renners binnen de ploeg is iets waar ik me heel comfortabel bij voel." "Wanneer mijn tips tijdens de koers, in samenwerking met de sportieve leiding, voor een overwinning zorgen, geeft me dat een enorm voldaan gevoel. In de wedstrijden waar ik een vrije rol heb, wil ik mijn kansen blijven grijpen." . Lotto-Dstny gaat langer door met Sepulveda Lotto-Dstny heeft het contract van de Argentijn Eduardo Sepulveda verlengd tot eind 2025. De 32-jarige Sepulveda maakte vorige winter de overstap van het Italiaanse Drone Hopper-Androni Giocattoli. De klimgeit heeft ook een verleden bij onder meer Movistar. De Argentijn won dit seizoen de tweede etappe en het eindklassement van de Ronde van Castilië en Leon (Spa/2.1). Vorig jaar stak hij een rit in de Ronde van Turkije op zak. Tijdens de voorbije Ronde van Spanje mocht Sepulveda enkele dagen de bergtrui dragen. Daarmee schreef hij geschiedenis want, zo stelt Lotto-Dstny, nooit eerder stond een Argentijn aan de leiding van een klassement in een Grote Ronde. "Ik houd ervan om mijn ervaring te delen en mijn ploegmaats zo aan goede resultaten te helpen", zegt Sepulveda. "Die dynamiek tussen de jonge en meer ervaren renners binnen de ploeg is iets waar ik me heel comfortabel bij voel." "Wanneer mijn tips tijdens de koers, in samenwerking met de sportieve leiding, voor een overwinning zorgen, geeft me dat een enorm voldaan gevoel. In de wedstrijden waar ik een vrije rol heb, wil ik mijn kansen blijven grijpen."

clock 11:25 Ruben Apers kan niet blijven bij Flanders-Baloise. Hij zoekt naar een werkgever op X. . 11 uur 25. Ruben Apers kan niet blijven bij Flanders-Baloise. Hij zoekt naar een werkgever op X.

clock 19-09-2023 19-09-2023.

clock 11:15 11 uur 15. Jordi Warlop krijgt promotie bij Soudal-Quick Step. Onze 27-jarige landgenoot Jordi Warlop rijdt volgend seizoen bij het WorldTeam van Soudal-Quick Step. Dit seizoen maakte hij deel uit van het belofteteam. Warlop moest eind 2022 op zoek naar een nieuwe ploeg, nadat het Franse B&B Hotels-KTM had besloten te stoppen. Begin 2023 vond hij onderdak bij het Soudal Quick-Step Devo Team, waar hij de jonge talenten met raad en daad moest bijstaan. Na een seizoen met een rist ereplaatsen in onder meer de Muscat Classic (2e), de GP Criquielion (4e), de GP Monséré (6e) en de Memorial Briek Schotte (2e) zet hij nu dus een stap hogerop bij de ploeg van Patrick Lefevere. Hij tekende voor 2 jaar. "Na een moeilijke tijd was ik blij aan de slag te kunnen bij het Soudal Quick-Step Devo Team. Dat ik nu de selectie van de WorldTour haal, is ongelofelijk. De sfeer is uitstekend, er zijn ook veel West-Vlamingen zoals ik. Ik hoop het team maximaal te helpen", verwoordde Warlop, die in 2018 als prof debuteerde bij Sport Vlaanderen-Baloise, waar hij vier seizoenen bleef. . Jordi Warlop krijgt promotie bij Soudal-Quick Step Onze 27-jarige landgenoot Jordi Warlop rijdt volgend seizoen bij het WorldTeam van Soudal-Quick Step. Dit seizoen maakte hij deel uit van het belofteteam.



Warlop moest eind 2022 op zoek naar een nieuwe ploeg, nadat het Franse B&B Hotels-KTM had besloten te stoppen. Begin 2023 vond hij onderdak bij het Soudal Quick-Step Devo Team, waar hij de jonge talenten met raad en daad moest bijstaan.



Na een seizoen met een rist ereplaatsen in onder meer de Muscat Classic (2e), de GP Criquielion (4e), de GP Monséré (6e) en de Memorial Briek Schotte (2e) zet hij nu dus een stap hogerop bij de ploeg van Patrick Lefevere. Hij tekende voor 2 jaar.



"Na een moeilijke tijd was ik blij aan de slag te kunnen bij het Soudal Quick-Step Devo Team. Dat ik nu de selectie van de WorldTour haal, is ongelofelijk. De sfeer is uitstekend, er zijn ook veel West-Vlamingen zoals ik. Ik hoop het team maximaal te helpen", verwoordde Warlop, die in 2018 als prof debuteerde bij Sport Vlaanderen-Baloise, waar hij vier seizoenen bleef.

clock 11:00 11 uur . Ballerini keert terug naar Astana. Davide Ballerini gaat in 2024 opnieuw voor Astana fietsen. De 28-jarige Italiaan verlaat na 4 seizoenen Soudal-Quick Step, waar hij triomfeerde in de Omloop Het Nieuwsblad (2021), de Coppa Bernocchi (2022), in de Ronde van Wallonië (2022) en de Ronde van Polen (2020). Dit jaar won hij nog niet. Ballerini reed in 2019 ook voor de Kazakse ploeg. "Ik ben blij dat hij terugkeert als een sterkere, meer ervaren en gemotiveerde renner", klinkt het bij Astana-manager Alexander Vinokoerov. . Ballerini keert terug naar Astana Davide Ballerini gaat in 2024 opnieuw voor Astana fietsen. De 28-jarige Italiaan verlaat na 4 seizoenen Soudal-Quick Step, waar hij triomfeerde in de Omloop Het Nieuwsblad (2021), de Coppa Bernocchi (2022), in de Ronde van Wallonië (2022) en de Ronde van Polen (2020). Dit jaar won hij nog niet.



Ballerini reed in 2019 ook voor de Kazakse ploeg. "Ik ben blij dat hij terugkeert als een sterkere, meer ervaren en gemotiveerde renner", klinkt het bij Astana-manager Alexander Vinokoerov.

clock 15-09-2023 15-09-2023.

clock 14:19 14 uur 19. Oldani van Alpecin-Deceuninck naar Cofidis. Stefano Oldani verlaat aan het einde van het seizoen Alpecin-Deceuninck. De 25-jarige Italiaan gaat op 1 januari aan de slag bij Cofidis, waar hij tot en met 2025 tekende. Oldani kwam vorig jaar naar Alpecin-Deceuninck, na twee seizoenen bij Lotto-Soudal. Hij boekte vorig jaar zijn eerste profzege in de twaalfde rit van de Ronde van Italië. Hij wordt bij Cofidis volgend seizoen ploeggenoot van de Belgen Piet Allegaert, Christophe Noppe en Ludovic Robeet. . Oldani van Alpecin-Deceuninck naar Cofidis Stefano Oldani verlaat aan het einde van het seizoen Alpecin-Deceuninck. De 25-jarige Italiaan gaat op 1 januari aan de slag bij Cofidis, waar hij tot en met 2025 tekende.



Oldani kwam vorig jaar naar Alpecin-Deceuninck, na twee seizoenen bij Lotto-Soudal. Hij boekte vorig jaar zijn eerste profzege in de twaalfde rit van de Ronde van Italië.



Hij wordt bij Cofidis volgend seizoen ploeggenoot van de Belgen Piet Allegaert, Christophe Noppe en Ludovic Robeet.

clock 14:18 14 uur 18. Steimle verlaat Soudal-Quick Step voor Q36.5. Jannik Steimle zet zijn carrière voort bij Q36.5. Het Zwitserse ProTeam gaf de 27-jarige Duitser een contract voor twee jaar. Hij maakt op 1 januari 2024 de overstap van Soudal Quick-Step. Steimle reed de voorbije vier seizoenen voor het Belgische WorldTour-team. Op zijn palmares prijken zes profzeges, waaronder het Kampioenschap van Vlaanderen (1.1) in 2019 en de eindzege in de Ronde van Slovakije (2.1) in 2020. Steimle is de vijfde nieuwe aanwinst voor Q36.5 volgend seizoen. Ook onder meer Frederik Frison (Lotto Dstny) maakt in het tussenseizoen de overstap naar Zwitserland. . Steimle verlaat Soudal-Quick Step voor Q36.5 Jannik Steimle zet zijn carrière voort bij Q36.5. Het Zwitserse ProTeam gaf de 27-jarige Duitser een contract voor twee jaar. Hij maakt op 1 januari 2024 de overstap van Soudal Quick-Step.



Steimle reed de voorbije vier seizoenen voor het Belgische WorldTour-team. Op zijn palmares prijken zes profzeges, waaronder het Kampioenschap van Vlaanderen (1.1) in 2019 en de eindzege in de Ronde van Slovakije (2.1) in 2020.



Steimle is de vijfde nieuwe aanwinst voor Q36.5 volgend seizoen. Ook onder meer Frederik Frison (Lotto Dstny) maakt in het tussenseizoen de overstap naar Zwitserland.

clock 11:20 11 uur 20. Vansevenant verlengt tot en met 2026 bij Lefevere. Mauri Vansevenant (24) heeft zijn krabbel gezet onder 3 meer jaren bij Soudal-Quick Step. Vansevenant werd in 2020 prof bij Patrick Lefevere en liet zich de voorbije 3 jaar al vaak in positieve zin opvallen. Hij eindigde al 6 keer in de top 10 van de kortere rittenkoersen, begin dit jaar was hij 2e in de Ronde van Oman. Hij won in die ronde de lastige rit naar de Green Mountain, zijn 2e profzege. De eerste boekte hij in 2021 met de GP Industria. "Dat ik voor 3 jaar mag tekenen is een teken van vertrouwen van de ploeg", vertelt Vansevenant. "Ik hoop me in deze geweldige omgeving te kunnen blijven ontwikkelen. Mijn doelen zijn simpel: blijven groeien, blijven werken en blijven presteren." Patrick Lefevere is net als Vansevenant blij met de nieuwe deal: "Mauri maakte vooral indruk door er voor het team te staan telkens wanneer het nodig was." . Vansevenant verlengt tot en met 2026 bij Lefevere Mauri Vansevenant (24) heeft zijn krabbel gezet onder 3 meer jaren bij Soudal-Quick Step. Vansevenant werd in 2020 prof bij Patrick Lefevere en liet zich de voorbije 3 jaar al vaak in positieve zin opvallen.



Hij eindigde al 6 keer in de top 10 van de kortere rittenkoersen, begin dit jaar was hij 2e in de Ronde van Oman. Hij won in die ronde de lastige rit naar de Green Mountain, zijn 2e profzege. De eerste boekte hij in 2021 met de GP Industria.



"Dat ik voor 3 jaar mag tekenen is een teken van vertrouwen van de ploeg", vertelt Vansevenant. "Ik hoop me in deze geweldige omgeving te kunnen blijven ontwikkelen. Mijn doelen zijn simpel: blijven groeien, blijven werken en blijven presteren."



Patrick Lefevere is net als Vansevenant blij met de nieuwe deal: "Mauri maakte vooral indruk door er voor het team te staan telkens wanneer het nodig was."









clock 11:17 11 uur 17. Israel-Premier Tech haalt Jake Stewart. De Britse renner Jake Stewart rijdt de komende 2 jaar voor Israel-Premier Tech van sportief manager Rik Verbrugghe. De 23-jarige sprinter komt over van Groupama-FDJ, waar hij 3 jaar reed en 2 keer won. Telkens in de Ronde van de Ain, een rit in 2022 en een in 2023. . Israel-Premier Tech haalt Jake Stewart De Britse renner Jake Stewart rijdt de komende 2 jaar voor Israel-Premier Tech van sportief manager Rik Verbrugghe. De 23-jarige sprinter komt over van Groupama-FDJ, waar hij 3 jaar reed en 2 keer won. Telkens in de Ronde van de Ain, een rit in 2022 en een in 2023.

clock 14-09-2023 14-09-2023.

clock 12:41 12 uur 41. wielrennen Zoon van Alexander Vinokoerov ondertekent profcontract bij Astana

clock 13-09-2023 13-09-2023.

clock 11:47 11 uur 47. wielrennen Sam Oomen verlaat Jumbo-Visma en shopt voortaan in Lidl

clock 11-09-2023 11-09-2023.

clock 11:42 11 uur 42. Carlos Verona naar Lidl-Trek (en dus niet naar Ineos). Lidl-Trek heeft de komst van Carlos Verona bekendgemaakt. De dertigjarige Spanjaard maakt op 1 januari de overstap van Team Movistar en ondertekende bij de Amerikaanse WorldTour-formatie een contract voor twee seizoenen. Verona rijdt al enkele jaren voornamelijk in dienst van kopmannen. Vorig jaar pakte hij met de zevende rit in de Dauphiné wel zijn eerste profzege. Na vijf seizoenen verlaat hij Movistar. "Ik had het gevoel dat het het juiste moment was om rond te kijken voor een ploeg waar ik kan blijven groeien als renner", zei Verona in een eerste reactie. "Ik wil in de beste jaren van mijn carrière nieuwe doelen stellen. De kans om naar Lidl-Trek te gaan kwam op het juiste moment. Het team trekt me aan door de manier van koersen. Je kan voelen dat elke renner vecht om de teamdoelen te bereiken. Ze spelen met verschillende kaarten en hebben veel plezier." Opvallend: Verona werd lange tijd gelinkt aan Ineos, maar begin augustus sprong die deal af. De Spanjaard kwam weer op de markt en belandde zo in het winkelkarretje van Lidl-Trek. . Carlos Verona naar Lidl-Trek (en dus niet naar Ineos) Lidl-Trek heeft de komst van Carlos Verona bekendgemaakt. De dertigjarige Spanjaard maakt op 1 januari de overstap van Team Movistar en ondertekende bij de Amerikaanse WorldTour-formatie een contract voor twee seizoenen. Verona rijdt al enkele jaren voornamelijk in dienst van kopmannen. Vorig jaar pakte hij met de zevende rit in de Dauphiné wel zijn eerste profzege. Na vijf seizoenen verlaat hij Movistar. "Ik had het gevoel dat het het juiste moment was om rond te kijken voor een ploeg waar ik kan blijven groeien als renner", zei Verona in een eerste reactie. "Ik wil in de beste jaren van mijn carrière nieuwe doelen stellen. De kans om naar Lidl-Trek te gaan kwam op het juiste moment. Het team trekt me aan door de manier van koersen. Je kan voelen dat elke renner vecht om de teamdoelen te bereiken. Ze spelen met verschillende kaarten en hebben veel plezier." Opvallend: Verona werd lange tijd gelinkt aan Ineos, maar begin augustus sprong die deal af. De Spanjaard kwam weer op de markt en belandde zo in het winkelkarretje van Lidl-Trek.

clock 04-09-2023 04-09-2023.

clock 13:20 13 uur 20. Sam Welsford naar Bora-hansgrohe. De Australiër kiest eieren voor zijn geld, nadat hij Jakobsen bij dsm-firmenich zag tekenen en gaat volgend jaar de sprintersequipe van de Duitse wielerformatie BORA-hansgrohe versterken. "Hij is een pure sprinter met één van de beste versnellingen van het peloton. Ons doel is duidelijk. Met Sam erbij, moet ons aantal overwinningen per seizoen de lucht in schieten", klinkt het bij het team. Welsford is ondertussen 27 en rijdt nog maar zijn tweede seizoen op het hoogste niveau. De sprinter was daarin goed voor 5 zeges, waarvan één afgelopen Renewi Tour. Hij kijkt naar eigen zeggen enorm uit naar zijn nieuwe uitdaging: "Ik wil de volgende stap in mijn carrière als sprinter zetten. Ik wil me blijven ontwikkelen om de hoogste plek op het podium te bereiken. De ploeg heeft een grote geschiedenis met goede sprinters." . Sam Welsford naar Bora-hansgrohe De Australiër kiest eieren voor zijn geld, nadat hij Jakobsen bij dsm-firmenich zag tekenen en gaat volgend jaar de sprintersequipe van de Duitse wielerformatie BORA-hansgrohe versterken. "Hij is een pure sprinter met één van de beste versnellingen van het peloton. Ons doel is duidelijk. Met Sam erbij, moet ons aantal overwinningen per seizoen de lucht in schieten", klinkt het bij het team. Welsford is ondertussen 27 en rijdt nog maar zijn tweede seizoen op het hoogste niveau. De sprinter was daarin goed voor 5 zeges, waarvan één afgelopen Renewi Tour. Hij kijkt naar eigen zeggen enorm uit naar zijn nieuwe uitdaging: "Ik wil de volgende stap in mijn carrière als sprinter zetten. Ik wil me blijven ontwikkelen om de hoogste plek op het podium te bereiken. De ploeg heeft een grote geschiedenis met goede sprinters."

clock 31-08-2023 31-08-2023.

clock 15:06 15 uur 06. Soudal-Quick Step geeft 27-jarige Bastiaens een kans. Ayco Bastiaens maakt de overstap van de opleidingsploeg van Alpecin-Deceuninck naar Soudal-Quick Step. De 27-jarige Belg ontpopte zich de voorbije jaren tot een degelijke helper en wil in die rol nog groeien bij The Wolfpack. Hij tekende er een contract voor 2 jaar. "Dit is een kinderdroom die uitkomt", zegt Bastiaens. "Ik kijk er al naar uit om de kopmannen bij te staan." Manager Patrick Lefevere: "Ayco is rustig en kent perfect zijn kwaliteiten. Hopelijk kunnen we samen mooie dingen verwezenlijken de komende 2 jaar." . Soudal-Quick Step geeft 27-jarige Bastiaens een kans Ayco Bastiaens maakt de overstap van de opleidingsploeg van Alpecin-Deceuninck naar Soudal-Quick Step. De 27-jarige Belg ontpopte zich de voorbije jaren tot een degelijke helper en wil in die rol nog groeien bij The Wolfpack. Hij tekende er een contract voor 2 jaar.



"Dit is een kinderdroom die uitkomt", zegt Bastiaens. "Ik kijk er al naar uit om de kopmannen bij te staan."



Manager Patrick Lefevere: "Ayco is rustig en kent perfect zijn kwaliteiten. Hopelijk kunnen we samen mooie dingen verwezenlijken de komende 2 jaar."

clock 15:04 15 uur 04.

clock 29-08-2023 29-08-2023.

clock 09:46 09 uur 46. Zoncolan-winnaar naar Astana. Lorenzo Fortunato (27) zet de stap naar de WorldTour. De Italiaanse klimmer tekent voor 2 jaar bij Astana. Hij verlaat Eolo-Kometa, de ploeg waar Ivan Basso en Alberto Contador hun schouders onder zetten. Fortunato won in 2021 de Giro-rit naar de Zoncolan. "Met het wedstrijdprogramma van Astana zal ik meer kansen hebben om me te bewijzen. Ik ben dankbaar dat ik aan de slag kan in de WorldTour", reageert de aanwinst. . Zoncolan-winnaar naar Astana Lorenzo Fortunato (27) zet de stap naar de WorldTour. De Italiaanse klimmer tekent voor 2 jaar bij Astana. Hij verlaat Eolo-Kometa, de ploeg waar Ivan Basso en Alberto Contador hun schouders onder zetten. Fortunato won in 2021 de Giro-rit naar de Zoncolan. "Met het wedstrijdprogramma van Astana zal ik meer kansen hebben om me te bewijzen. Ik ben dankbaar dat ik aan de slag kan in de WorldTour", reageert de aanwinst.

clock 21-08-2023 21-08-2023.