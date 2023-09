Wielertransfers: Mauri Vansevenant 3 jaar langer bij Wolfpack, Jake Stewart naar Israel-Premier Tech

clock 11:20 11 uur 20. Vansevenant verlengt tot en met 2026 bij Lefevere. Mauri Vansevenant (24) heeft zijn krabbel gezet onder 3 meer jaren bij Soudal-Quick Step. Vansevenant werd in 2020 prof bij Patrick Lefevere en liet zich de voorbije 3 jaar al vaak in positieve zin opvallen. Hij eindigde al 6 keer in de top 10 van de kortere rittenkoersen, begin dit jaar was hij 2e in de Ronde van Oman. Hij won in die ronde de lastige rit naar de Green Mountain, zijn 2e profzege. De eerste boekte hij in 2021 met de GP Industria. "Dat ik voor 3 jaar mag tekenen is een teken van vertrouwen van de ploeg", vertelt Vansevenant. "Ik hoop me in deze geweldige omgeving te kunnen blijven ontwikkelen. Mijn doelen zijn simpel: blijven groeien, blijven werken en blijven presteren." Patrick Lefevere is net als Vansevenant blij met de nieuwe deal: "Mauri maakte vooral indruk door er voor het team te staan telkens wanneer het nodig was." . Vansevenant verlengt tot en met 2026 bij Lefevere Mauri Vansevenant (24) heeft zijn krabbel gezet onder 3 meer jaren bij Soudal-Quick Step. Vansevenant werd in 2020 prof bij Patrick Lefevere en liet zich de voorbije 3 jaar al vaak in positieve zin opvallen.



Hij eindigde al 6 keer in de top 10 van de kortere rittenkoersen, begin dit jaar was hij 2e in de Ronde van Oman. Hij won in die ronde de lastige rit naar de Green Mountain, zijn 2e profzege. De eerste boekte hij in 2021 met de GP Industria.



"Dat ik voor 3 jaar mag tekenen is een teken van vertrouwen van de ploeg", vertelt Vansevenant. "Ik hoop me in deze geweldige omgeving te kunnen blijven ontwikkelen. Mijn doelen zijn simpel: blijven groeien, blijven werken en blijven presteren."



Patrick Lefevere is net als Vansevenant blij met de nieuwe deal: "Mauri maakte vooral indruk door er voor het team te staan telkens wanneer het nodig was."









clock 11:17 11 uur 17. Israel-Premier Tech haalt Jake Stewart. De Britse renner Jake Stewart rijdt de komende 2 jaar voor Israel-Premier Tech van sportief manager Rik Verbrugghe. De 23-jarige sprinter komt over van Groupama-FDJ, waar hij 3 jaar reed en 2 keer won. Telkens in de Ronde van de Ain, een rit in 2022 en een in 2023.

clock 12:41 12 uur 41. wielrennen Zoon van Alexander Vinokoerov ondertekent profcontract bij Astana

clock 11:47 11 uur 47. wielrennen Sam Oomen verlaat Jumbo-Visma en shopt voortaan in Lidl

clock 11:42 11 uur 42. Carlos Verona naar Lidl-Trek (en dus niet naar Ineos). Lidl-Trek heeft de komst van Carlos Verona bekendgemaakt. De dertigjarige Spanjaard maakt op 1 januari de overstap van Team Movistar en ondertekende bij de Amerikaanse WorldTour-formatie een contract voor twee seizoenen. Verona rijdt al enkele jaren voornamelijk in dienst van kopmannen. Vorig jaar pakte hij met de zevende rit in de Dauphiné wel zijn eerste profzege. Na vijf seizoenen verlaat hij Movistar. "Ik had het gevoel dat het het juiste moment was om rond te kijken voor een ploeg waar ik kan blijven groeien als renner", zei Verona in een eerste reactie. "Ik wil in de beste jaren van mijn carrière nieuwe doelen stellen. De kans om naar Lidl-Trek te gaan kwam op het juiste moment. Het team trekt me aan door de manier van koersen. Je kan voelen dat elke renner vecht om de teamdoelen te bereiken. Ze spelen met verschillende kaarten en hebben veel plezier." Opvallend: Verona werd lange tijd gelinkt aan Ineos, maar begin augustus sprong die deal af. De Spanjaard kwam weer op de markt en belandde zo in het winkelkarretje van Lidl-Trek.

clock 13:20 13 uur 20. Sam Welsford naar Bora-hansgrohe. De Australiër kiest eieren voor zijn geld, nadat hij Jakobsen bij dsm-firmenich zag tekenen en gaat volgend jaar de sprintersequipe van de Duitse wielerformatie BORA-hansgrohe versterken. "Hij is een pure sprinter met één van de beste versnellingen van het peloton. Ons doel is duidelijk. Met Sam erbij, moet ons aantal overwinningen per seizoen de lucht in schieten", klinkt het bij het team. Welsford is ondertussen 27 en rijdt nog maar zijn tweede seizoen op het hoogste niveau. De sprinter was daarin goed voor 5 zeges, waarvan één afgelopen Renewi Tour. Hij kijkt naar eigen zeggen enorm uit naar zijn nieuwe uitdaging: "Ik wil de volgende stap in mijn carrière als sprinter zetten. Ik wil me blijven ontwikkelen om de hoogste plek op het podium te bereiken. De ploeg heeft een grote geschiedenis met goede sprinters."

clock 15:06 15 uur 06. Soudal-Quick Step geeft 27-jarige Bastiaens een kans. Ayco Bastiaens maakt de overstap van de opleidingsploeg van Alpecin-Deceuninck naar Soudal-Quick Step. De 27-jarige Belg ontpopte zich de voorbije jaren tot een degelijke helper en wil in die rol nog groeien bij The Wolfpack. Hij tekende er een contract voor 2 jaar. "Dit is een kinderdroom die uitkomt", zegt Bastiaens. "Ik kijk er al naar uit om de kopmannen bij te staan." Manager Patrick Lefevere: "Ayco is rustig en kent perfect zijn kwaliteiten. Hopelijk kunnen we samen mooie dingen verwezenlijken de komende 2 jaar."



"Dit is een kinderdroom die uitkomt", zegt Bastiaens. "Ik kijk er al naar uit om de kopmannen bij te staan."



Manager Patrick Lefevere: "Ayco is rustig en kent perfect zijn kwaliteiten. Hopelijk kunnen we samen mooie dingen verwezenlijken de komende 2 jaar."

clock 09:46 09 uur 46. Zoncolan-winnaar naar Astana. Lorenzo Fortunato (27) zet de stap naar de WorldTour. De Italiaanse klimmer tekent voor 2 jaar bij Astana. Hij verlaat Eolo-Kometa, de ploeg waar Ivan Basso en Alberto Contador hun schouders onder zetten. Fortunato won in 2021 de Giro-rit naar de Zoncolan. "Met het wedstrijdprogramma van Astana zal ik meer kansen hebben om me te bewijzen. Ik ben dankbaar dat ik aan de slag kan in de WorldTour", reageert de aanwinst.

clock 10:39 10 uur 39. Frison ruilt Lotto-Dstny voor Q36.5. Lotto-Dstny neemt volgend seizoen afscheid van Frederik Frison (31). Na 8 profseizoenen voor de Belgische formatie acht de hardrijder de tijd rijp voor een buitenlands avontuur. Frison trekt naar de Zwitserse formatie Q36.5, waar hij aan de zijde zal rijden van onder anderen Tom Devriendt en Giacomo Nizzolo. "Ik zal een vrije rol krijgen in bepaalde klassiekers en ik wil het team aan goede resultaten helpen", zegt Frison, die dit jaar knap 4e eindigde in Gent-Wevelgem en de Classic Brugge-De Panne. "Ik kom in een nieuwe omgeving terecht en na 8 jaar kijk ik daar enorm naar uit." Frison stond 2 weken geleden nog aan de start van het WK wielrennen. Overmorgen zal hij een rugnummer opspelden in de Egmont Cycling Race in Zottegem, een van zijn laatste koersen in het shirt van Lotto-Dstny.



Frison trekt naar de Zwitserse formatie Q36.5, waar hij aan de zijde zal rijden van onder anderen Tom Devriendt en Giacomo Nizzolo.



"Ik zal een vrije rol krijgen in bepaalde klassiekers en ik wil het team aan goede resultaten helpen", zegt Frison, die dit jaar knap 4e eindigde in Gent-Wevelgem en de Classic Brugge-De Panne. "Ik kom in een nieuwe omgeving terecht en na 8 jaar kijk ik daar enorm naar uit."



Frison stond 2 weken geleden nog aan de start van het WK wielrennen. Overmorgen zal hij een rugnummer opspelden in de Egmont Cycling Race in Zottegem, een van zijn laatste koersen in het shirt van Lotto-Dstny.

clock 12:45 12 uur 45. Ackermann wil Tour-rit winnen voor Israel-Premier Tech. Israel-Premier Tech neemt de Duitse sprintbom Pascal Ackermann over van UAE Team Emirates. Hij krijgt zijn landgenoot Michael Schwarzmann (die Lotto-Dstny) mee als wagon voor zijn sprinttrein. De 29-jarige Ackermann won al 3 etappes in de Giro en 2 in de Vuelta. In de Tour mocht hij nog nooit een rugnummer opspelden. "Israel-Premier Tech is het perfecte team om te koersen en een eerste Tour-overwinning te behalen", onderstreept Ackermann zijn missie bij zijn toekomstig team.



De 29-jarige Ackermann won al 3 etappes in de Giro en 2 in de Vuelta. In de Tour mocht hij nog nooit een rugnummer opspelden.



"Israel-Premier Tech is het perfecte team om te koersen en een eerste Tour-overwinning te behalen", onderstreept Ackermann zijn missie bij zijn toekomstig team.

clock 10:56 10 uur 56. Ben Tulett versterkt rondeploeg van Jumbo-Visma. Na de Amerikaan Matteo Jorgenson heeft Jumbo-Visma een 2e aanwinst openbaar gemaakt. De 21-jarige Brit Ben Tulett maakt volgend seizoen de overstap van Ineos Grenadiers. De jonge Tulett geldt als een groot klimtalent. In mei beleefde hij dit seizoen zijn voorlopige hoogtepunt met rit- en eindwinst in de Ronde van Noorwegen. Op het eindpodium werd hij toen geflankeerd door Magnus Sheffield (2e) en Thibau Nys (3e). Tulett zal bij Jumbo-Visma Wout van Aert tegen het lijf lopen en dat zal misschien wel mooie herinneringen oproepen. Allebei werden ze 5 jaar geleden wereldkampioen veldrijden in Valkenburg: Van Aert bij de elite, Tulett bij de junioren. Een jaar later deed Tulett dat kunstje in Bogense gladjes over met een 2e juniorenwereldtitel.



De jonge Tulett geldt als een groot klimtalent. In mei beleefde hij dit seizoen zijn voorlopige hoogtepunt met rit- en eindwinst in de Ronde van Noorwegen. Op het eindpodium werd hij toen geflankeerd door Magnus Sheffield (2e) en Thibau Nys (3e).



Tulett zal bij Jumbo-Visma Wout van Aert tegen het lijf lopen en dat zal misschien wel mooie herinneringen oproepen. Allebei werden ze 5 jaar geleden wereldkampioen veldrijden in Valkenburg: Van Aert bij de elite, Tulett bij de junioren. Een jaar later deed Tulett dat kunstje in Bogense gladjes over met een 2e juniorenwereldtitel.

clock 13:13 13 uur 13. Consonni maakt overstap naar Lidl-Trek. Lidl-Trek versterkt zich met de 28-jarige Simone Consonni. De Italiaan ondertekent bij Lidl-Trek een contract voor twee seizoenen. De voorbije jaren was hij aan de slag bij Cofidis. Hij is ook actief in het baanwielrennen en veroverde daarin al verschillende medailles op grote bijeenkomsten. De Italiaan behaalde in zijn loopbaan al drie overwinning op de weg waaronder dit jaar een rit in de Ronde van Saudi-Arabië. Momenteel herstelt hij van blessures die hij opliep tijdens een training op het recente grootschalige WK wielrennen in Glasgow.



De Italiaan behaalde in zijn loopbaan al drie overwinning op de weg waaronder dit jaar een rit in de Ronde van Saudi-Arabië. Momenteel herstelt hij van blessures die hij opliep tijdens een training op het recente grootschalige WK wielrennen in Glasgow.

clock 13:10 13 uur 10. Walscheid naar Jayco-AlUla. Max Walscheid verlaat Cofidis. De 30-jarige Duitser gaat aan de slag bij Jayco-AlUla, waar hij tot 2025 tekent. Walscheid streek in 2022 neer bij Cofidis. De Duitser heeft 12 overwinningen op zijn naam staan, waaronder de Omloop van het Houtland in 2019 en de GP de Denain vorig jaar. Dit seizoen werd hij achtste in Parijs-Roubaix en zesde in de Elfstedenronde Brugge.

clock 13:02 13 uur 02. Martinez ruilt Ineos voor Bora. De Duitse wielerploeg Bora-Hansgrohe heeft woensdag de komst van de Colombiaan Daniel Martinez aangekondigd voor volgend seizoen. De 27-jarige renner verlaat INEOS Grenadiers na drie seizoenen. "Ik ben erg blij dat ik bij Bora-Hansgrohe zal rijden. Het is een geweldige ploeg, een van de beste ter wereld, met een geweldige groep renners. Samen gaan we een nieuwe stap voorwaarts zetten", vertelt de Colombiaan.

